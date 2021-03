Asianajajan mukaan Navalnyi istuu karanteenissa tutkintavankilassa Vladimirin alueella, kittaa teetä ja kahvia ja katsoo televisiota.

Venäjällä vangittu oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on edelleen tutkintavankeudessa, vaikka viikonvaihteessa venäläiset tiedotusvälineet olettivat, että häntä oltiin jo viemässä vankileirille.

Navalnyi kertoi sijainnistaan Instagram-päivityksessään. Hänen asianajajansa Vadim Kobzev vahvisti keskiviikkoiltana uutissivusto Meduzalle tavanneensa Navalnyin Koltšuginon tutkintavankilassa Vladimirin alueella.

Kyseessä oli Kobzevin mukaan ensimmäinen kerta, kun asianajajat tapasivat Navalnyin ilman viranomaisten läsnäoloa ja välissä olevaa lasiseinää sen jälkeen, kun poliitikko palasi Moskovaan tammikuussa sairaalahoidosta Saksasta. Navalnyitä hoidettiin berliiniläisessä sairaalassa hänen viimevuotisen myrkytyksensä jälkeen.

Navalnyi otettiin kiinni ja tuomittiin ehdottomaan vankeuteen niin kutsutussa Yves Rocher -jutussa, josta hän sai ehdollisen tuomion 2014. Syy oli ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti sairaalamatkan aikana. Suomalaista hovioikeutta vastaava Moskovan kaupunkioikeus vahvisti tuomion helmikuun 20. päivänä, jonka jälkeen se oli toimeenpanokelpoinen.

Tuomittua lähdettiin viime viikon lopulla kuljettamaan moskovalaisesta Matrosskaja Tišinan tutkintavankilasta tuntemattomaan määränpäähän. Tiedotusvälineet valtiollisia uutistoimistoja myöten pitivät itsestään selvänä, että Navalnyi on matkalla vankileirille, jossa hän kärsii jäljellä olevat kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta tuomiostaan.

Arvuuttelut koskivat kysymystä, mille leirille ja mihin päin Venäjää tuomittu viedään. Moskovan alueen vankien oikeuksien valvontakomission johtaja Aleksei Melnikov vahvisti viime lauantaina uutistoimisto Ria Novostille, että Navalnyi sijoitetaan pahamaineiselle Pokrovin leirille Vladimirin alueelle Moskovan itäpuolelle.

Melnikovin ilmoitusta pidettiin virallisena, sillä komissiolla on lakisääteinen asema vankien etujen valvojana ja maanlaajuinen organisaatio.

Keskiviikkona siis paljastui, että Navalnyi on todellakin Vladimirin alueella mutta ei vankileirillä vaan tutkintavankilassa. Asianajaja Kobzevin mukaan syynä on Navalnyin Venäjälle paluunsa jälkeen saama sakkotuomio veteraanin kunnianloukkauksesta, josta valitusprosessi on edelleen kesken. Niinpä epäiltyä pidetään edelleen tutkintavankeudessa.

Kobzev arvioi Meduzalle, että kunnianloukkaustuomion valituksen käsittely kestää kahdesta viikosta kahteen kuukauteen ja Navalnyi kuljetetaan vankileirille vasta tämän jälkeen. Mille leirille, siitä ei ole mitään tietoa.

Navalnyi on asianajajansa muikaan Koltšuginossa karanteenissa, mikä ei kuitenkaan estänyt häntä tapaamasta asianajajiaan. Olot tutkintavankeudessa ovat asianajajan mukaan siedettävät, vaikka jääkaappia omien eväiden säilytykseen ei ole Karanteenista pääsee ulkoilemaan muttei esimerkiksi vankilan kirjastoon.

”Katsovat telkkaria ja lipittävät teetä tai kahvia, siinä pääasialliset harrastukset”, Kobzev kertoi Navalnyistä ja hänen karanteenitovereistaan tutkintavankilassa. ”Ruoka oli kuulemma Moskovassa parempaa.”

Kobzev arvelee viranomaisten siirtäneen Navalnyin moskovalaisesta tutkintavankilasta toiseen tutkintavankilaan lähinnä omia vaivojaan säästääkseen. Matrosskaja Tišinan luona Moskovassa pidettiin jatkuvaa poliisivalvontaa mielenosoitusten varalta, Vladimirin alueella tähän ei ilmeisesti ole tarvetta.