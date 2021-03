Kyseessä on paavin ensimmäinen vierailu Irakissa, jonka kristitty vähemmistö on kärsinyt erityisen paljon vuosia jatkuneissa väkivaltaisuuksissa.

Katolisen kirkon uskonnollinen johtaja paavi Franciscus matkustaa perjantaina historialliselle ja uskaliaalle vierailulle Irakiin. Kyseessä on katolisen kirkon johtajan ensimmäinen matka Irakiin, ja Franciscuksen ensimmäinen virallinen matka sen jälkeen kun koronaviruspandemia vuosi sitten käynnisti maailmanlaajuiset sulkutoimet.

Torstaina Franciscus lähetti videotervehdyksen, jossa hän kertoi lähtevänsä konfliktin repimään maahan ”rauhan pyhiinvaeltajana.”

”Odotan tapaamistanne, kasvojenne näkemistä, vierailua maassanne, joka on ainutlaatuinen ja muinainen sivilisaation kehto”, 84-vuotias paavi sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Tulen rauhan pyhiinvaeltajana etsimään veljeyttä. Minua kannustaa halu rukoilla ja kulkea yhdessä kanssanne, myös muita uskontoja edustavien siskojen ja veljien kanssa.”

Paavin on määrä saapua Irakin pääkaupunkiin Bagdadiin perjantaina. Hän vierailee Bagdadin lisäksi muun muassa Urissa, profeetta Abrahamin syntymäkaupungissa, sekä Pohjois-Irakin Kurdistanissa ja siellä sijaitsevissa kristittyjen kaupungeissa.

Paavi Franciscus piti viikoittaista kuulemistilaisuuttaan Vatikaanissa keskiviikkona.­

Paavi käynee myös Mosulissa, joka vielä muutama vuosi sitten oli jihadistijärjestö Isisin pääkaupunki. Lisäksi hän tapaa suur-ajatolla Ali Sistanin, joka on yksi maailman shiiamuslimien korkeimmista uskonnollisista johtajista.

Paavin tärkein tavoite on kuitenkin tavata matkalla Irakin kristittyjä, jotka ovat parin viime vuosikymmenen aikana kärsineet ääri-islamilaisten järjestöjen, kuten al-Qaidan ja Isisin, vainosta.

Irakin kristityt ovat yksi maailman vanhimmista ja monimuotoisimmista kristityistä yhteisöistä. Irakissa asuu muun muassa kaldealaiskatolisen kirkon kristittyjä, muita katolisia sekä Armenian ortodokseja ja protestantteja.

Vielä diktaattori Saddam Husseinin valtakaudella jopa kuusi prosenttia Irakin väestöstä oli kristittyjä. Noin puolestatoista miljoonasta kristitystä on kuitenkin jäljellä enää noin 400 000. Sadattuhannet kristityt ovat paenneet maasta sen jälkeen, kun Irak ajautui sekasortoon Yhdysvaltain hyökättyä vuonna 2003.

Paavin matkaa Irakiin on suunniteltu vuosia. Matkasta unelmoi jo Franciscuksen edeltäjä Johannes Paavali II vuosituhannen vaihteessa, mutta matka ei koskaan toteutunut.

Argentiinalainen paavi kertoi pitävänsä ”kunnia-asiana” sitä, että pääsee tapaamaan Irakin ”marttyyri-kirkon” edustajia, joiden kirkkoja ja pyhättöjä on tuhottu vuosikausia jatkuneissa väkivaltaisuuksissa.

Irak on valmistautunut paavin saapumiseen tuhansilla sotilailla ja poliiseilla, jotka suojelevat Franciscusta neljä päivää kestävän vierailun ajan.

Huolta on kasvattanut se, että väkivaltaisuudet ovat viime aikoina lisääntyneet Irakissa. Viimeksi keskiviikkona kymmenen rakettia ammuttiin Irakissa lentotukikohtaan, johon on sijoitettu Yhdysvaltain joukkoja. Paavi kuitenkin sanoi, ettei isku vaikuta hänen matkasuunnitelmiinsa.

Korkea-arvoinen turvallisuusviranomainen kertoi uutistoimisto Reutersille, että Irak on valmistautunut pahimpaan – katutaisteluista pommi- ja raketti-iskuihin.

Sisäministeriön erikoisjoukot suojaavat paavia, joka liikkuu paikasta toiseen panssaroidussa ajoneuvossa, Reuters kertoo. Miehittämättömät lennokit valvovat ilmatilaa kaikkialla, minne paavi suuntaa.

Irakin pääkaupunkiin Bagdadiin on katujen varsille pystytetty julisteita, joissa toivotetaan paavi Franciscus tervetulleeksi.­

Väkivaltaisuuksien lisäksi huolta on herättänyt koronatartuntojen määrä, joka on lähtenyt jälleen kasvuun Irakissa. Paavi itse ja hänen henkilökuntansa ovat saaneet rokotteen alkuvuodesta. Paavin matkaa on kuitenkin arvosteltu, sillä sen pelätään synnyttävän tartuntaryppään, jos tuhannet ihmiset kokoontuvat yhteen seuraamaan vierailua.

Paavin vierailua varten on asfaltoitu teitä, ja kukkia on istutettu kirkkopihoille, joissa Franciscuksen odotetaan vierailevan.

Pari viikkoa sitten Irakin hallinto kielsi suurimman osan matkustamisesta maakuntien välillä ja maahan julistettiin öinen ulkonaliikkumiskielto. Nämä toimet johtuvat koronaviruksesta, mutta niiden uskotaan edistävän myös paavin turvallisuutta vierailun aikana.

Irakin kristityt ovat yleisesti ottaen innoissaan paavin historiallisesta matkasta. Se nähdään solidaarisuuden merkkinä vuosia jatkuneen vainon, uhkailun ja joukkopakojen jälkeen.

Kaikki irakilaiset eivät kuitenkaan olleet yhtä innoissaan.

”Arvostamme sitä, että hän tulee, mutta en ymmärrä, minkä vuoksi tämä vierailu saa niin paljon huomiota”, opiskelija Nour Ahmed sanoi uutistoimisto Reutersille Bagdadissa.