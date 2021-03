Vain 13 000 asukkaan Vetlanda järkyttyi puukotusten sarjasta, jossa saattoi poliisin mukaan olla terroristinen motiivi.

Vetlanda

Seitsemään veritekoon kului alle 20 minuuttia. Yksi puukotuksista tapahtui juuri tässä alle vuorokausi sitten keskiviikkona, pienen eteläruotsalaisen Vetlandan kunnan keskustassa, kukkakaupan vieressä.

Ulrika Lövfors ja Maria Jensmark tulivat torstaina iltapäivällä paikalle ja sytyttivät kynttilät muistopaikalle, johon oli tuotu ruusuista muotoiltu sydän.

Ruusuista tehty sydän Vetlandin keskustassa.­

”Työskentelemme tässä viereisessä talossa, ja kun kuulimme tapahtuneesta, tilanne oli jo ohi. Paikalla oli poliiseja, tiesulut ja ambulanssi, kun tulimme ulos eilen”, Lövfors kertoo.

Keskiviikon tapahtumat ovat tarkentuneet torstain aikana. Ennen kello 15:tä keskiviikkona 22-vuotias mies hyökkäsi Vetlandan keskustassa seitsemän miehen kimppuun pitkän veitsen kanssa ja haavoitti kolmea heistä hengenvaarallisesti. Mies oli muuttanut Ruotsiin Afganistanista vuonna 2018, ja nyt häntä syytetään seitsemästä murhan yrityksestä. Lisäksi poliisi tutkii tekoon liittyvää mahdollista terroristista motiivia.

Epäilty ehti haavoittaa seitsemää yli 35-vuotiasta miestä eri puolilla keskustaa ennen kuin poliisi otti hänet kiinni. Kiinniottotilanteessa poliisi ampui miestä jalkaan. Epäilty on nyt sairaalahoidossa.

Torstaina kukaan seitsemästä uhrista ei ollut enää hengenvaarassa.

Siitä, liittyikö veritekoihin terroristinen tarkoitus, tiedetään vain vähän, koska poliisi on hyvin vaitonainen tutkinnasta.

Jönköpingin alueen poliisipäällikkö Malena Gran on kertonut, että tapauksen tutkinnassa on mukana Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo. Tutkinta-apua on kysytty myös Europolilta. Granin mukaan tekoon liittyy yksityiskohtia, joiden vuoksi terroristista motiivia tutkitaan. Rikosnimikkeenä on kuitenkin murhan yritys.

Epätietoisuus veritöiden motiivista vaivaa vetlandalaisia.

”Tietämättömyys on vaikeaa. Oliko se terroristi-isku vai ei? Jos se oli suunnitelmallinen isku, se tuntuisi pelottavalta”, sanoo Maria Jensmark.

”Sen saamme tietää myöhemmin. Uhrien puolesta olen hyvin surullinen. Vaikka sitä ajattelee, että mitä tahansa voi tapahtua, en uskonut tällaiseen. Ei sitä voi ajatella”, sanoo Ulrika Lövfors.

Vetlanda on pieni kunta, jonka keskustaajamassa asuu vain runsaat 13 000 ihmistä. Paikalliset kuvailevat Vetlandaa tiiviiksi yhteisöksi, jonka turvallisuudentunne on nyt järkkynyt.

Poliisit partioivat näkyvästi Vetlandan keskustassa.­

Torstaina keskustan kaduilla kulki koko päivän kourallinen poliiseja, joiden tarkoituksena oli rauhoitella asukkaita. Poliisipartio päivysti keskustorilla vielä illalla.

Keskiviikon verityöt tapahtuivat aivan Vetlandan ytimessä.

Ensimmäisenä hyökkääjä iski Vetlandan matkakeskuksen yhteydessä olevassa Pressbyrån-kioskissa. Uhreja oli useita. Torstaina kioskin ikkunassa veritöistä muistuttavat enää iltapäivälehtien lööpit, jotka kertovat puukotuksista.

Ruotsin iltapäivälehdet kertoivat veritöistä, jotka alkoivat tästä Pressbyrån-kioskista.­

Kioskilta epäilty jatkoi matkaansa kohti keskustoria, jossa hän iski uhriinsa ainakin kukkakaupan lähellä. Kukkakaupan työntekijät auttoivat uhria, joka kärsi runsaasta verenvuodosta.

Keskustan kukkakaupan työntekijät auttoivat yhtä uhria.­

Tarkkoja tietoja kaikista tekopaikoista ei vielä ole. Se tiedetään, että epäilty iski myös supermarketin parkkipaikalla, ja lopulta poliisi sai miehen kiinni lähellä paikallista koulua.

Poliisin mukaan ei ole viitteitä siitä, että tekijä olisi valinnut uhrinsa tarkoituksella. Väkivalta oli summittaista.

Vetlandan keskustassa sijaitsee myös lähetyskirkko, joka on avannut ovensa veritöiden takia. Korona-aikana avoimet ovet ovat poikkeus. Keskiviikkona ovet avattiin heti veritöiden jälkeen, mutta kun tiedot mahdollisesta terrori-iskusta alkoivat kiertää, ovet lukittiin hetkeksi uudelleen.

”Tätä ei voi käsittää”, sanoo diakoni Birgitta Johansson.

”Eilen, kun pyöräilin kirkolta kotiin, minun piti kiertää keskusta kahdesti, jotta aivoni tajuaisivat, että se kaikki tapahtui oikeasti.”

Keskiviikkona Johansson tapasi kirkossa paikallisen miehen, joka oli nähnyt ensimmäisen veriteon. Mies oli auttanut uhria parhaansa mukaan. Tyrehdyttänyt verenvuotoa ambulanssin tuloon asti.

”Hän kertoi siitä järkyttyneenä. Ihmiset olivat hyvin peloissaan, kun he tulivat tänne eilen”, Johansson sanoo.

Diakoni Johansson on asunut Vetlandan lähialueilla koko elämänsä. Hän kuvailee seutua turvalliseksi.

”Sellaiseksi, jossa lapset voivat mennä omin päin salibandytreeneihin.”

Nyt tunne turvallisuudesta on järkkynyt. Niin sanoo myös kirkon pastori Anna Karlsson.

Pastori Anna Karlsson ja diakoni Birgitta Johansson pitävät Vetlandan lähetyskirkon ovia avoinna sunnuntaihin saakka.­

”Meidän on tehtävä yhdessä töitä, jotta voimme palauttaa turvallisuuden tunteen”, hän sanoo.

Uhrit ja heidän omaisensa tarvitsevat nyt koko Vetlandan tuen. Mutta pastori Karlsson ja diakoni Johansson ovat pahoillaan myös tekijän puolesta.

”Tunnen surua hänen puolestaan”, Karlsson sanoo.

”Hän ei varmasti ole ollut aiemmin tällainen. Jotain hänelle on täytynyt tapahtua”, sanoo Johansson.