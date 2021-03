Armeija on tappanut tähän mennessä jo ainakin 54 mielenosoittajaa Myanmarissa.

19-vuotiaalla Kyal Sinillä oli yllään musta t-paita, kun hän keskiviikkona osallistui sotilasjunttaa vastustavaan mielenosoitukseen Mandalayssa Myanmarissa. T-paidassa luki valkoisin kirjaimin ”Kaikki järjestyy” (Everything will be ok).

Torstaina väkijoukot kokoontuivat Mandalayssa hautaamaan Kyal Sinin. Hän oli yksi niistä 38 ihmisestä, jotka kuolivat keskiviikkona poliisin luoteihin Myanmarin mielenosoituksissa.

Kyal Sin oli se, joka nousi uhrien symboliksi sosiaalisessa mediassa. Monet levittivät kuvia sotilaiden tappamasta nuoresta naisesta ja kutsuivat häntä sankariksi, kertoo Britannian yleisradio BBC.

YK:n ihmisoikeusjohtaja Michelle Bachelet kehotti torstaina junttaa keskeyttämään ”rauhanomaisten mielenosoittajien säälimättömän kurittamisen”, uutistoimistot kertovat.

YK:n ihmisoikeustutkija Thomas Andrews puolestaan kehotti YK:n turvaneuvostoa määräämään Myanmarille pakotteita ja aseidenvientikiellon sekä viemään väkivaltaisuudet Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n tutkittavaksi, uutistoimistot kertovat.

Armeija teki Myanmarissa helmikuun 1. päivä sotilasvallankaappauksen ja syrjäytti laillisen hallinnon. Pian tämän jälkeen myanmarilaiset aloittivat mielenosoitukset. Turvallisuusjoukot ovat tappaneet tähän mennessä ainakin 54 ihmistä.

Keskiviikko oli tähän mennessä verisin päivä, mutta se ei juuri hillinnyt torstain mielenosoituksia.

Torstaina Mandalayssa väkijoukot kerääntyivät seuraamaan Kyal Sinin hautajaisia. Osallistujat lauloivat vallankumouksellisia lauluja ja huusivat vallankaappausta vastustavia iskulauseita, uutistoimisto Reuters kertoo.

Kyal Sin ymmärsi mielenosoitukseen osallistumiseen liittyvät vaarat, sillä hän oli julkaissut veriryhmänsä Facebookissa ja ilmoittanut luovuttavansa elimensä, mikäli hän kuolee.

Myanmarilaiset osallistuivat 19-vuotiaan Kyal Sinin hautajaisiin torstaina Mandalayssa Myanmarissa.­

Kyal Sinin seurassa mielenosoituksessa keskiviikkona ollut Myat Thu kertoi Reutersille, että Kyal sin oli potkinut vesiputken auki, jotta mielenosoittajat voisivat huuhdella kyynelkaasua silmistään. Hän oli myös yrittänyt auttaa Myat Thuta.

”Hän sanoi minulle ’istu, luodit osuvat sinuun”, Myat Thu kertoi Reutersille. ”Hän huolehti muista ja suojeli muita.”

Poliisi oli ampunut ensin kyynelkaasua ja alkanut sitten ampua tuliaseella.

”Tämä ei ole sota. Ei ole syytä käyttää kovia luoteja ihmisiä vastaan”, Myat Thy sanoi.