22-vuotiasta miestä epäillään seitsemästä murhan yrityksestä, jotka tapahtuivat pienen eteläruotsalaisen Vetlandan keskustaajamassa keskiviikkona.

Vetlanda

Eksjön käräjäoikeus vangitsi perjantaina 22-vuotiaan miehen, jota epäillään Ruotsia järkyttäneistä seitsemästä veriteosta.

Miestä epäillään seitsemästä murhan yrityksestä, jotka tapahtuivat pienen eteläruotsalaisen Vetlandan keskustaajamassa keskiviikkona.

Oikeus päätti vangita miehen todennäköisin syin epäiltynä.

Tilaisuudessa mies kiisti syyllistyneensä rikoksiin, kertovat ruotsalaismediat.

”En ole tehnyt mitään”, mies oli sanonut käsittelyä seuranneen Dagens Nyheter -lehden mukaan.

Käsittelyä jatkettiin lyhyen julkisen osuuden jälkeen suljetuin ovin.

Syyttäjä Adam Rullmanin mukaan tällä haavaa mikään ei viittaa siihen, että epäillyissä teoissa olisi ollut terroristinen motiivi, mutta poliisi jatkaa yhä myös terroristisen motiivin tutkintaa.

Keskiviikon verityöt ovat järkyttäneet syvästi pientä, noin 13 000 asukkaan Vetlandaa.

Epäilty haavoitti seitsemää miestä keskiviikkona noin kello 15 alkaneessa tilanteessa. Kolme uhria sai hengenvaarallisia vammoja, mutta torstaina terveysviranomaiset kertoivat, että kukaan uhreista ei enää ollut hengenvaarallisessa tilassa.

Kiinniottotilanteessa poliisi ampui epäiltyä jalkaan, ja ruotsalaismedian mukaan epäilty saapui oikeuden käsittelyyn ontuen.

Epäilty on muuttanut Ruotsiin Afganistanista vuonna 2016. Aiemmin on kerrottu, että hän olisi muuttanut Ruotsiin vuonna 2018, mutta tarkentuneiden tietojen mukaan hän sai väliaikaisen oleskeluluvan vuonna 2017. Hän on hakenut oleskeluluvalleen pidennystä viimeksi marraskuussa 2020, mutta hakemus on vielä hyväksymättä.