Demokraattikuvernöörin on aiemmin huhuttu haaveilleen Yhdysvaltain presidentin tehtävistä.

Andrew Cuomo on toiminut New Yorkin osavaltion kuvernöörinä vuodesta 2011.­

New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo paistatteli viime vuonna suuren koronasankarin roolissa.

Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vähätteli koronaepidemiaa ja vääristeli taudin leviämiseen liittyviä tietoja, Cuomo edusti järjen ääntä ja johti vankalla kädellä osavaltiotaan, joka oli ajautunut suuriin vaikeuksiin.

Tämä julkisuudessa pitkään toistettu kertomus sai tällä viikolla taas uusia säröjä, kun sanomalehdet The New York Times ja The Wall Street Journal kertoivat, että Cuomon avustajat olivat jo koronakriisin alkuvaiheessa vääristelleet tautiin kuolleiden hoivakotipotilaiden määriä.

The New York Timesin mukaan osavaltion terveysviranomaiset olivat viime kesän alussa laskeneet, että jo yli 9 200 hoivakodeissa asunutta vanhusta oli kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Silti heinäkuussa julkaistussa raportissa hoivakotikuolemia kirjattiin vain 6 432.

Toisin kuin muissa osavaltioissa New Yorkin kirjanpidossa hoivakotikuolemista poistettiin ne vanhukset, jotka oli siirretty sairaalahoitoon ennen kuolemaansa. Tammikuussa Cuomon hallinto joutui myöntämään, että hoivakotikuolemia on ollut huomattavasti enemmän kuin viralliset luvut antoivat ymmärtää.

Viime vuoden maaliskuussa Andrew Cuomo piti tiedotustilaisuuden väliaikaiseksi sairaalaksi muutettavassa kokouskeskuksessa sairaalatarvikkeiden edessä.­

Andrew Cuomo poseerasi kuvaajille New Yorkin metrossa viime kesäkuussa, kun kaupunki jälleen avattiin ensimmäisen koronasulun jälkeen.­

Noin 19,5 miljoonan asukkaan New Yorkin osavaltiossa on kuollut covid-19-tautiin yli 47 000 ihmistä. Heistä yli 15 000 on ollut hoivakotien asukkaita, mikä on noin 50 prosenttia enemmän kuin aiemmat viralliset luvut, The Wall Street Journal kertoo.

Samalla kun virallisia kuolintilastoja kaunisteltiin, Cuomo alkoi viime heinäkuussa viljellä vaikutelmaa suuresta menestyksestä vaikean taistelun jälkeen. Hän ilmoitti kirjoittavansa kirjan, joka ilmestyi lokakuussa. Sen nimi on suomennettuna Amerikkalainen kriisi: johtajuusoppeja covid-19-pandemiasta.

Kirjan esittelytekstin mukaan Cuomo ”yhdisti ihmiset” suureen taisteluun, jossa kuvernööri teki työtään peräänantamattomalla tavalla ”tieteellisen tiedon” ohjaamana.

”Hän ja hänen tiiminsä työskentelivät päivin öin suojellakseen newyorkilaisia”, kirjan esittelyssä kerrotaan.

Demokraattipuoluetta edustava Cuomo nautti hyvin myönteisestä julkisuudesta myös silloin, kun esimerkiksi uutiskanava CNN näytti hänen tiedotustilaisuuksiaan suorina lähetyksinä. Ne toimivat erityisesti liberaaleille piireille muistutuksena siitä, miten republikaanipresidentti Trump lähes katosi koronakriisin hoidosta ja kuinka Trumpin sanomisiin ei voinut luottaa.

Legendaarinen Watergate-toimittaja Carl Bernstein totesi CNN:lle, että Cuomo oli osoittanut ”todellista johtajuutta, jollaista Yhdysvaltain presidentin olisi pitänyt tarjota amerikkalaisille kriisin aikana”.

Andrew Cuomo astui virkaansa New Yorkin osavaltion kuvernöörinä 1. tammikuuta 2011 Albanyn kaupungissa.­

Sittemmin Cuomoa on arvosteltu esimerkiksi epidemian alkuaikojen määräyksestä, jonka mukaan sairaaloista päässeitä koronapotilaita piti ottaa takaisin hoivakoteihin. Uutistoimisto AP kertoi helmikuussa, että tällaisia potilaita oli yhteensä yli 9 000, yli 40 prosenttia enemmän kuin oli aiemmin ilmoitettu.

Päätös peruttiin, kun käytännön pelättiin pahentavan virustaudin leviämistä. Myös muissa osavaltioissa palautettiin koronapotilaita sairaaloista hoivakoteihin.

Terveyskysymyksiin keskittyvän Statnews-uutissivuston mukaan ei ole selvää, missä määrin sairaaloista palautetut koronapotilaat pahensivat koronaepidemiaa hoivakodeissa. Sivuston mukaan Cuomolla oli käsissään todellinen ongelma: sairaaloiden ylikuormittuminen.

”Cuomon toiminta ei pistä silmiin siksi, että se olisi ollut erityisen törkeää, vaan siksi, että hän pimitti julkista terveysdataa poliittisen hyödyn saavuttamiseksi”, sivusto summasi haastattelemiensa asiantuntijoiden ajatuksia.

Cuomo, 63, on palvellut osavaltionsa kuvernöörinä kolme kautta, vuodesta 2011. Hän on aiemmin ilmoittanut pyrkivänsä myös neljännelle kaudelle ensi vuonna pidettävissä vaaleissa.

Cuomon on huhuiltu haaveilleen myös presidentin virasta vuosien 2016 ja 2020 vaalien alla ja mahdollisesti myös tulevaisuudessa, mutta hän ei ole koskaan asettunut ehdolle presidentinvaaleissa.

Mielenosoittajat vaativat Andrew Cuomon eroa tiistaina New Yorkissa.­

Poliittista tulevaisuudenkuvaa sumentaa nyt sekin, että viime viikkoina kolme naista on syyttänyt Cuomoa seksuaalisesta häirinnästä. Kaksi naisista oli Cuomon alaisia.

Keskiviikkona Cuomo pyysi anteeksi ”aiheuttamaansa tuskaa” mutta kieltäytyi eroamasta tehtävästään. New Yorkin osavaltion oikeusministeriö on käynnistänyt tutkinnan syytösten pohjalta.

CNN-kanavalle Cuomo-skandaali on aiheuttanut erityistä päänvaivaa, koska kuvernöörin veli Chris Cuomo juontaa kanavan suosittua iltaohjelmaa Cuomo Prime Time.

Kanava salli viime vuonna poikkeuksen sääntöihinsä ja antoi toimittajansa haastatella veljeään suorassa lähetyksessä. Sävy oli myötäsukainen, kuten kanavan muukin kuvernööriin liittyvä uutisointi.

”Rakastan sinua tietenkin veljenäni enkä voi tietenkään koskaan olla objektiivinen, ja totta kai ajattelen, että olet maan paras poliitikko”, Chris Cuomo totesi haastattelunsa yhteydessä viime kesäkuussa.

CNN on viime päivinä kertonut laajasti kuvernööri Cuomoon kohdistuvista ahdistelusyytöksistä ja koronaepäselvyyksistä, mutta Chris Cuomo on jäävännyt itsensä uutisoinnista – ja saanut osakseen kovaa arvostelua.

”Olen toki tietoinen siitä, mitä veljelläni on meneillään. Enkä tietenkään voi siitä uutisoida, koska hän on veljeni”, hän totesi ohjelmansa aluksi tämän viikon maanantaina.

Kuvernööri Cuomon ärhäkästi uutisoidut skandaalit muistuttavat epäsuorasti siitä, että Yhdysvaltain media on alkanut kaivata uutta tekemistä Trumpin täyttämien vuosien jälkeen.

Cuomon skandaalit eivät vaikuta erityisen suurilta Trumpin kohuihin verrattuna, mutta niissä on jo riittävästi sisältöä erospekulaatioiden esittämiseksi.

The Washington Post -lehden kolumnisti Karen Tumulty kirjoitti maanantain lehdessä, että Cuomon ero alkaa näyttää vain ajan kysymykseltä.