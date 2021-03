Katolisen kirkon johtaja saapui perjantaina nelipäiväiselle matkalle Irakiin tapaamaan kristittyjä ja muiden uskontojen edustajia.

Paavi Franciscus vaati loppua ääriajattelulle ja väkivaltaisuuksille avauspuheenvuorossaan Irakin Bagdadissa, jonne hän saapui historialliselle vierailulle perjantaina.

Kyseessä on katolisen kirkon johtajan ensimmäinen matka koskaan Irakiin, joka on pitkään kärsinyt sodista ja väkivaltaisuuksien kierteestä.

84-vuotias argentiinalainen paavi uhmasi matkallaan maailmanlaajuisen koronapandemian toista aaltoa ja toteutti matkan, jota on suunniteltu pitkään. Matkan keskeisin päämäärä on tavata ja rohkaista Irakin kristittyä vähemmistöä, joka on kärsinyt ääri-islamilaisten liikkeiden vainosta ja yleisestä sekasorrosta. Tavoitteena on tavata myös Irakin muslimijohtajia ja edistää vuoropuhelua uskontokuntien välillä.

Irakin presidentti Barham Saleh (oik.) toivotti paavi Franciscuksen tervetulleeksi presidentin palatsissa Bagdadin Vihreällä vyöhykkeellä 5. maaliskuuta.­

”Väkivallanteot loppukoot”, Francis julisti uutistoimisto AFP:n mukaan laskeuduttuaan Bagdadin lentokentällä. Hän vaati loppua myös ääriajattelulle, eripuraisuudelle ja suvaitsemattomuudelle.

Lentokentällä vastassa oli Irakin pääministeri Mustafa al-Kadhemi sekä esiintyjiä, jotka esittivät paaville perinteistä irakilaista musiikkia ja tansseja.

Tämän jälkeen paavi tapasi myös presidentti Barham Salemin sekä muita hallinnon ja uskontokuntien edustajia.

Nelipäiväisen vierailun aikana paavi matkustaa myös Mosuliin, joka vielä muutama vuosi sitten oli jihadistijärjestö Isisin keskuspaikka Irakissa. Pohjois-Irakin Kurdistanissa paavi tapaa Irakin kristittyjä.

Irakin kristityt ovat yksi maailman vanhimmista ja monimuotoisimmista kristityistä yhteisöistä. Irakissa asuu muun muassa kaldealaiskatolisen kirkon kristittyjä, muita katolisia sekä Armenian ortodokseja ja protestantteja.

Vielä diktaattori Saddam Husseinin valtakaudella jopa kuusi prosenttia Irakin väestöstä oli kristittyjä. Noin puolestatoista miljoonasta kristitystä on kuitenkin jäljellä enää noin 400 000. Sadattuhannet kristityt ovat paenneet maasta sen jälkeen, kun Irak ajautui sekasortoon Yhdysvaltain hyökättyä vuonna 2003.

Kristityt samoin kuin vähemmistöuskonnon jesidismin kannattajat ovat parin viime vuosikymmenen aikana kärsineet ääri-islamilaisten järjestöjen, kuten al-Qaidan ja Isisin, vainosta.