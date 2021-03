Youtube jäädytti juntan kanavia palvelussaan.

Myanmarissa mielenosoitukset vallan kaapannutta sotilasjunttaa vastaan jatkuivat lauantaina ympäri maata. Yangonin kaupungissa turvallisuusjoukot käyttivät kyynelkaasua ja tainnutuskranaatteja mielenosoitusten hajottamiseksi.

Helmikuun alussa vallan kaapanneen juntan vastaisissa mielenosoituksissa on YK:n mukaan kuollut yli 50 ihmistä.

Valtiollinen media uhkasi lauantaina laajaan kansalaistottelemattomuuskampanjaan osallistuvia julkisen hallinnon työntekijöitä potkuilla, jos nämä eivät palaa töihin maanantaina.

Yangonissa protestoijat vakuuttivat, ettei väkivalta saa heitä tällä kertaa luopumaan vastarinnasta.

”Aikaisemmissa vallankumouksissamme me emme koskaan voittaneet, mutta nyt meidän on voitettava. Meidän on taisteltava yhdessä nuorten kanssa voittoon saakka”, uhosi protestissa mukana ollut Maung Saungkha.

Videopalvelu Youtube ilmoitti estäneensä juntan kanavien toiminnan palvelussaan. Youtube jäädytti muun muassa Myanmarin valtiollisen television MRTV:n ja armeijan Myawaddy Median kanavat, kertoi yleisradioyhtiö BBC.