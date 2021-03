Sotaa käyvä Itä-Ukraina on pandemian jäljiltä venäläis­mielisempi kuin koskaan

Mielipideilmasto on separatistialueilla muuttunut Venäjälle myönteisemmäksi, ja Moskovasta kuuluu vaatimuksia alueiden liittämisestä Venäjään voimakeinoin.

Mielipidetiedusteluihin ei kannata sotatilassa olevilla miehitysalueilla kauheasti uskoa.

Ne ovat kuin Adolf Hitlerin 1938 järjestämä Anschluss-äänestys, jossa 99,73 prosenttia miehitetyn Itävallan vapaista kansalaisista kannatti maansa liittämistä Saksaan ja äänestysprosenttikin oli liki sata. Mutta perättäisiä ja suurin piirtein samanlaisia kyselyitä voi ehkä jossain määrin verrata keskenään.

Sanomalehti The Washington Post julkaisi helmikuun 12. päivänä mielipidetiedustelun, jonka se oli tehnyt yliopistoväen sekä venäläisen Levada-keskuksen ja Kiovan sosiologian keskuksen kanssa Donetskin ja Luhanskin alueilla Itä-Ukrainassa. Tiedustelussa haastateltiin puhelimitse kahtatuhatta vastaajaa molemmin puolin niin sanottua Minskin tulitaukolinjaa.

Ukrainan hallitsemilla alueilla kolme neljästä vastaajasta kannatti pysymistä Ukrainan osana.

Venäjän ja sen tukemien separatistien hallitsemilla alueilla reilusti yli puolet vastaajista kannatti alueen liittämistä Venäjään. Autonomisena alueena tai muuten vain, sillä ei vastaajille ollut juuri merkitystä.

Venäjä avustajineen käytännössä miehitti Itä-Ukrainan Donbassin keväällä 2014 ja piti alueet seuraavan kesän taisteluissa tarkoituksenaan horjuttaa etupiiristään irti pyristelevää Ukrainaa. Sota on vaatinut tähän mennessä noin 13 000 kuolonuhria.

Helmikuisessa mielipidetiedustelussa oli mukana Oxfordin yliopiston professori Gwendolyn Sasse, joka johti maaliskuussa 2019 vastaavaa, saksalaisen Zois-tutkimuslaitoksen tekemää tiedustelua.

Tuossa kahden vuoden takaisessa tutkimuksessa 55 prosenttia separatistialueiden vastaajista kannatti alueiden pysymistä osana Ukrainaa ja 45 prosenttia liittämistä Venäjään.

Molemmissa ryhmissä autonomian vaatijoiden osuus oli kaksi vuotta sitten suuri. Vuoden 2019 tiedustelun ja samalla tavalla 2016 tehdyn tiedustelun välillä ei ollut sanottavia eroja.

Väestö alueella on pääosin venäjänkielistä mutta identiteetiltään sekä venäläistä että ukrainalaista. Suurin ryhmä eli viidennes vastaajista pitää itseään ”ensisijaisesti sekä venäläisenä että ukrainalaisena”. Tärkein tietolähde etulinjan molemmin puolin on Venäjän televisio.

Separatistien hallitsemilla alueilla on turha puhua sananvapaudesta ja viidennes tiedusteluun nyt osallistuneista vastasi ”en tiedä”, mikä on usein sama kuin ”en uskalla tietää”. Sodan jaloista paenneilta ei kysytty.

Tulosten perusteella voi kuitenkin sanoa turvallisesti, että autonomisen aseman kannatus on kahdessa vuodessa romahtanut. Lähes yhtä selvältä näyttää, että Venäjän suosio on Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” alueella kasvanut ja Ukrainan vähentynyt.

The Washington Postin toimittajaryhmän johtopäätös on, että aika on ”niiden puolella, jotka tätä konfliktia haluavat”, toisin sanoen Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen liittolaistensa puolella.

Ehkä niinkin, mutta muutos on ollut nopea. Venäjän ja Ukrainan suosio on kääntynyt päälaelleen kahdessa vuodessa, Venäjän eduksi.

Päällimmäinen selitys Venäjän suosion kasvuun on ilmeinen: koronatilanne. Tautitilanne Ukrainassa on karmea ja Itä-Ukrainan Donbassin alueella erityisen karmea.

Donetskin noin 2,3 miljoonan asukkaan ”kansantasavallan” runsas viikko sitten julkistamien lukujen mukaan sairaaloissa oli 918 koronapotilasta, joista 456 sai lisähappea. Kuolleita epidemian alusta alkaen on kertynyt 2 020 eli lähes kolminkertainen määrä Suomen lukuun verrattuna.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sai koronarokotteen 2. maaliskuuta itäukrainalaisessa sairaalassa.­

Venäjä aloitti Sputnik-rokotteensa toimittamisen separatistialueille tammikuussa ja vapaaehtoiset rokotukset alkoivat helmikuun 1. päivänä useissa rokotuspisteissä Donetskin ja Luhanskin alueilla. Ukraina aloitti oman, tähän mennessä melko vaatimattoman rokotusohjelmansa Astra Zenecan rokotteella kolme viikkoa myöhemmin. Tuolloin separatistialueilla oli alkanut jo toinen rokotuskierros.

Tärkein selitys Ukrainan suosion laskuun taas on pettymys presidentti Volodymyr Zelenskyin politiikkaan. Zelenskyi piti Itä-Ukrainan rauhaa tärkeimpänä asiana vaalikampanjassaan. Vuonna 2019 alkaneiden vetäytymisten ja vankien vaihdon eteneminen loppui viime kesänä eikä mitään ole sittemmin tapahtunut.

Tammi-helmikuussa tulitaukorikkomukset ovat jälleen lisääntyneet ja osapuolet syyttelivät toisiaan viimeksi perjantaina.

Venäjän propagandaketjun eturiviin kuuluva RT-kanavan päätoimittaja Margarita Simonjan matkusti tammikuun lopussa Donetskiin ottamaan ilon irti tilanteesta, raportoi venäläinen uutissivusto RBK.

”Äiti Venäjä, hae Donbassisi takaisin!” Simonjan päätti puheensa Telegram-kanavansa taltioinnin mukaan. Simonjan vaati ensi kesästä Itä-Ukrainaan vuoden 2014 ”venäläisen kevään” kaltaista ”venäläistä kesää” eli alueen liittämistä Venäjään voimakeinoin.

Häikäilemätön toiminta sopisi kyllä Putinin nykyiseen tyyliin, jossa perustuslait ja hermomyrkyt ovat vallassa pysymisen välineitä. Putinin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov kiiruhti kuitenkin muistuttamaan, että Simonjan on toimittaja eikä johda Venäjän ulkopolitiikkaa.

Putin puolestaan palasi asiaan helmikuun puolivälissä vakuuttamalla, että ”Venäjä ei hylkää Donbassia”. Samalla hän kuitenkin sanoi jo nyt tehtyjen uhrausten osoittavan, että hätiköintiin ei ole syytä.

”Meidän on pohdittava tarkasti jokaisen askeleemme seurauksia”, Putin arvioi sanomalehti Kommersantin mukaan.