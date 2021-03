Kaasua ja mahdollisesti öljyä kuljettavan vedenalaisen putken epäillään menneen rikki.

Venäjällä läntisessä Siperiassa Objokeen on levinnyt öljyä, kertoo muun muassa venäläinen uutistoimisto Tass. Venäläinen, johtava ympäristöviranomainen kertoo Instagramissa, että vedenalainen putki on mahdollisesti mennyt rikki, kirjoittaa yhdysvaltalainen The New York Times -lehti.

Instagram-kuvapalvelussa Venäjän luonnonvaroja valvovan viraston johtajan Svetlana Radionovan tilillä julkaistulla videolla jäisellä joella näkyy suuria liekkejä.

New York Times kertoo Tassiin viitaten, että putkessa oli ollut erilaisia jalostettuja öljytuotteita, mukaan lukien propaani- ja butaanikaasua. On myös mahdollista, että jokeen on päätynyt öljyä. Se on lehden mukaan ympäristölle vaarallisempaa kuin kaasut.

New York Timesin mukaan yksi ihminen on loukkaantunut.

Onnettomuus tapahtui öljyntuotannosta tunnetun Hanty-Mansijskin alueella. New York Timesin mukaan lähin kaupunki on yli 40 kilometrin päässä sijaitseva Nizhnevartovsk.

Venäläisuutistoimisto Interfax ja valtio-omisteinen Tass eivät kertoneet, kuinka suuresta öljyvahingosta on kyse. Tass kertoo New York Timesin mukaan, että putki on suljettu.