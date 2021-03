Useita ihmisiä on yrittänyt päästä Intian puolelle.

Myanmar on pyytänyt naapurimaa Intiaa palauttamaan useita poliiseja, uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Poliisit olivat perheineen ylittäneet maiden rajan viime päivinä ja hakeneet turvaa. BBC:n mukaan poliisit olivat kieltäytyneet toteuttamasta Myanmarin sotilasjuntan käskyjä.

Intian koillisosissa sijaitsevan Mizoramin osavaltion hallintoa on pyydetty palauttamaan kahdeksan poliisia, kirjoittaa Indian Express.

”Naapurimaiden ystävällismielisten suhteiden ylläpitämiseksi pyydämme teitä pidättämään kahdeksan Intian alueelle saapunutta Myanmarin poliisivoimiin kuuluvaa ja luovuttamaan heidät Myanmarille”, rajaseudulla sijaitsevan myanmarilaisen Falamin viranomaiset kirjoittivat Indian Expressin mukaan.

Mizoramin viranomaisten mukaan viime päivinä 16 myanmarilaista on ylittänyt rajan. Heistä 11 on kertonut olevansa poliisivoimista.

Rajaa vartioivien, puolisotilaallisten Assam Rifles -joukkojen mukaan noin 35 myanmarilaista on ylittänyt Mizoramin ja Myanmarin yli 500 kilometriä pitkän rajan.

Joukoista kerrotaan Indian Expressille, että tarkoitus on estää rajanylitykset.

”Useita ihmisiä on yrittänyt ylittää rajan -- Emme työnnä heitä voimalla takaisin, mutta kerromme heille ystävällisesti, että he eivät voi tulla Intiaan laittomasti. Moni on palannut”, Assam Rifles -joukkojen edustaja Digvijay Singh kertoo lehdelle puhelimitse.

Myanmarissa tehtiin sotilasvallankaappaus helmikuun alussa. Vallankaappauksessa pidätettiin muun muassa maan johtaja Aung San Suu Kyi.

Maassa on osoitettu mieltä vallankaappausta vastaan. Myanmar on vastannut mielenosoituksiin väkivaltaisesti. Ainakin yli 50 ihmistä on kuollut protestien yhteydessä.

Mielenosoitukset jatkuivat lauantaina ympäri maata. Yangonin kaupungissa turvallisuusjoukot käyttivät kyynelkaasua ja tainnutuskranaatteja mielenosoitusten hajottamiseksi.

Valtiollinen media kertoi lauantaina, että laajaan kansalaistottelemattomuuskampanjaan osallistuvia julkisen hallinnon työntekijöitä uhkaavat potkut, jos nämä eivät palaa töihin maanantaina.