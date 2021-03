Sveitsiläiset äänestivät sunnuntaina, pitäisikö maassa kieltää koko kasvot peittävät islamilaiseen kulttuuriin kuuluvat asusteet.

Sveitsiläiset ovat alustavien tietojen mukaan hyväksymässä niin sanotun ”burkakiellon”, kertoo uutistoimisto Reuters sveitsiläisen SRF-televisiokanavan ennusteiden perusteella.

SRF:n ennuste perustuu osittaisiin tuloksiin, joiden mukaan niukka 51 prosentin enemmistö olisi äänestänyt kiellon puolesta ja 49 prosenttia sitä vastaan. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä.

Sveitsissä järjestettiin asiasta kansanäänestys sunnuntaina. Kansalaiset äänestivät, pitäisikö maassa kieltää koko kasvot peittävät islamilaiseen kulttuuriin kuuluvat asusteet.

Äänestyspaikat sulkeutuivat kello 13 Suomen aikaa.

Kansanäänestystä ajoi kansallismielinen ja islamin vastainen Sveitsin kansanpuolue SVP. Aloitteessa ei mainittu suoraan islamia, mutta kansanäänestystä on pidetty testinä, joka mittaa sveitsiläisten suhtautumista muslimeihin.

Monet kansalaisjärjestöt ovat vastustaneet kieltoa islamofobisena ja kampanjoineet sitä vastaan. Sveitsin hallitus ja parlamentti ovat niin ikään vastustaneet maanlaajuista kieltoa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Sveitsissä on keskusteltu ”burkakiellosta” vuosia, vaikka kasvonsa kokonaan peittävät naiset ovat maassa harvinainen näky.

Kansanäänestyksessä ei mainittu koko vartalon kasvoineen peittävää burkaa tai silmät esiin jättävää niqabia, vaikka on ollut ilmiselvää, että niistä on kyse. Kampanjajulisteita oli kuvitettu mustaan niqabiin pukeutuneen naisen kuvalla.

Paikalliset poliitikot ja media ovat puhuneet hankkeesta ”burkakieltona”. Sen osana on haluttu kieltää myös mielenosoittajia käyttämästä kasvot peittäviä maskeja.

Kielto tarkoittaisi sitä, että kukaan ei voisi peittää kasvojaan esimerkiksi kaupoissa tai ulkoilmassa. Sääntöön olisi voimassa poikkeuksia uskonnollisilla palvontapaikoilla.

Sveitsin liittovaltion tilastokeskuksen toissa vuonna tekemän tutkimuksen mukaan maan väestöstä on muslimeja 5,5 prosenttia. Suurimman osan juuret ovat entisen Jugoslavian alueella.

Sveitsi on viime vuosina kiristänyt suhtautumistaan islamin uskoon. Kasvot peittävät asusteet on aiemmin kielletty kansanäänestyksellä kahdessa Sveitsin kantonissa. Sveitsissä on yhteensä 26 itsehallinnollista kantonia.

Vuonna 2009 Sveitsissä äänestettiin perustuslain muutoksesta, jolla estettiin uusien minareettien rakentaminen moskeijoiden yhteyteen.

Sveitsissä äänestivät sunnuntaina myös kahdesta muusta aloitteesta. Niistä toinen koski maanlaajuisesti hyväksyttävää digitaalista henkilöllisyyttä ja toinen kauppasopimusta Indonesian kanssa.