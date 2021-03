Nazanin Zaghari-Ratcliffe tuomittiin vuonna 2016 vakoilusta, jonka hän on kiistänyt.

Iran on vapauttanut brittiläis-iranilaisen avustustyöntekijän Nazanin Zaghari-Ratcliffen, kertoo hänen asianajajansa Hojjat Kermani iranilaisella nettisivustolla uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Iranin hengellinen johtaja [Ali Khamenei] vapautti hänet jalkapantavalvontaan viime vuonna. Nyt panta on irrotettu”, Kermani sanoi nettisivustolla.

”Hänet on vapautettu.”

Britannian yleisradion BBC:n mukaan Zaghari-Ratcliffeä odottaa kuitenkin uusi oikeuden istunto ensi viikon sunnuntaina.

Britannian ulkoministeri Dominic Raab vaati Twitterissä lausunnossaan Zaghari-Ratcliffen välitöntä vapauttamista Britanniaan.

Iran pidätti Zaghari-Ratcliffen Teheranin lentokentällä vuonna 2016 epäiltynä vakoilusta, jonka hän on kiistänyt. Saman vuoden syyskuussa Zaghari-Ratcliffe tuomittiin viiden vuoden vankeuteen.

Häntä pidettiin aluksi Evinin vankilassa, johon on suljettu useita poliittisia vankeja.

Vankilaa on kuvailtu helvetiksi maan päällä. Sellit ovat törkyisiä, ja vangit ovat niissä ahtaasti. Vartijoita on syytetty toistuvasti kidutuksesta. Muun muassa vessoista, suihkuista ja lääkkeistä on pulaa.

Noin vuosi sitten Zaghari-Ratcliffe päästettiin suorittamaan rangaistustaan nilkkapantavalvonnassa. Hänen täytyi pysyä 300 metrin säteellä vanhempiensa kodista Teheranissa.

Vuoden takaisen vapautuksen syynä oli koronavirus. Iran vapautti tuolloin 85 000 vankia väliaikaisesti tartuntojen ehkäisemiseksi. Väliaikainen vapautus koski vain alle viiden vuoden tuomion saaneita.