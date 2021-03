Saksan valtapuolue on ratkaisevalla hetkellä vapaassa pudotuksessa, domino­ketju vaikuttaa koko Eurooppaan

Saksa alkaa avautua pikatestistrategialla, mutta CDU rypee skandaaleissa juuri ennen kevään tärkeintä näytön paikkaa.

Berliini

Saksan suurin puolue CDU on joutunut piinalliseen ryöpytykseen, jossa vastoinkäymiset seuraavat toisiaan.

Hallitsemattomalta näyttävän dominoketjun päässä on vaikutus koko Eurooppaan, sillä tästä puolueesta valitaan seuraajaehdokas liittokansleri Angela Merkelille. Saksan liittokansleri on tähän asti ollut aloitteentekijä ja ratkaisija koko Euroopan suuntaa ohjaavissa päätöksissä.

Onko siihen tehtävään tarjolla johdonmukaista ja uskottavaa poliitikkoa, jonka jälki vakuuttaa? Juuri nyt se on hieman epäselvää. Hyvät vaihtoehdot kansleriehdokkaaksi käyvät vähiin, sillä puolueen ykköskasvot kompuroivat pahasti.

Kyseessä näyttää olevan toinen toistaan seuraavien huonojen uutisten kierre tilanteessa, jossa maassa vallitsevat syvä koronakyllästyminen ja kasvava kärsimättömyys.

CDU:n kannatus on heikentynyt niin, että sen sanotaan olevan vapaassa pudotuksessa.

CDU on Angela Merkelin puolue, kristillisdemokraattinen unioni, jolla on Saksassa suurin valta yhdessä sen baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n kanssa. CDU valitsi tammikuussa uuden puheenjohtajan, Merkelin hengenheimolaisen Armin Laschetin.

Nyt kaksi CDU/CSU:n kansanedustajaa joutuu eroamaan tehtävistään kasvomaskikauppoihin liittyvän korruptiomielikuvan takia.

Baden-Württembergin osavaltion Mannheimista liittopäiville valittu Nikolas Löbel on vahvistanut yrityksensä tienanneen viime keväänä 250 000 euroa hyötyen koronaviruskriisistä välittämällä maskikauppoja.

CSU:ta edustavan kansanedustajan Georg Nüßleinin maskibisneksiä selvittää parhaillaan Münchenin syyttäjänvirasto.

Kansanedustaja Nikolas Löbel ilmoitti aluksi eroavansa vain osasta luottamustoimiaan ja säilyttävänsä kansanedustajan mandaattinsa ja etunsa vaalikauden loppuun asti.­

Mikä CDU:n kannalta pahinta, Löbelin omassa osavaltiossa Baden-Württembergissä on ensi sunnuntaina osavaltiovaalit, jotka CDU:n pitäisi voittaa. Osavaltiossa on nyt vallassa vihreät, joka on kasvattanut kannatustaan siellä, kuten koko Saksassa, jo ennen CDU:n viimeisimpiä ongelmia.

Sunnuntain osavaltiovaalit Baden-Württembergissä ja Rheinland-Pfalzissa sekä kuntavaalit Hessenissä olisivat kaikki Laschetille ja tämän joukoille mahdollisia näytön paikkoja siitä, että CDU on iskussa ensi syksyn liittopäivävaaleihin tähtäävän kampanjan pian käynnistyessä.

Laschet voisi olla CDU/CSU:n liittokansleriehdokas, ja juuri nyt on aika antaa uskottavia näyttöjä siitä, että homma on hallussa. Tilanne näyttää päinvastaiselta.

Edelleen CDU/CSU saattaakin valita liittokansleriehdokkaakseen Baijerin pääministerin Markus Söderin, joka on vetänyt Merkelin tavoin tiukempaa rajoituslinjaa.

CDU:n puheenjohtajan Armin Laschetin ohella CDU/CSU:n liittokansleriehdokkaaksi saattaa nousta Baijerin pääministeri Markus Söder. Yksi ratkaiseva etappi päätöksenteossa ovat ensi sunnuntain paikallisvaalit.­

Sekä Löbel että Nüßlein ovat puolustelleet likaisilta näyttäviä bisneksiään, vitkastelleet eroilmoituksissaan ja yrittäneet pitkittää kansanedustajan asemassa saatavien etujen nauttimista.

Puolueen piiristä on nostettu esiin muitakin lobbaukseen ja korruptioon viittaavia esimerkkejä, jotka luovat kuvan ahneista oman edun tavoittelijoista. Laschetilta kesti monta päivää astua julkisuuteen tuomitsemaan maskikaupoissa itsensä ryvettäneiden kansanedustajien teot.

Tämä kaikki antaa kristillisdemokraateista päinvastaisen kuvan verrattuna Merkelin rationaalisena ja johdonmukaisena näyttäytyneeseen koronapolitiikkaan.

Viitteet kahden kansanedustajan hyötymisestä koronaviruskriisin kautta olivat kuitenkin vain kirsikka kakun päälle viime viikolla kärjistyneessä kriisissä.

CDU:n kannatus on muuttunut viimeisimpien mittausten mukaan pienemmäksi kuin edellisissä liittopäivävaaleissa. Pudotus on selvää verrattuna viime keväänä saavutettuihin ennätyslukuihin, jopa 37 prosenttiin.

Sunnuntaina julkaistun mielipidetutkimuksen mukaan CDU:n kannatus on 32 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä alle edellisen vaalituloksen.

Viime viikolla selvisi myös, että Laschetin luottopelaaja, CDU:ta edustava terveysministeri Jens Spahn, oli luvannut liikoja ilmoittaessaan, että maksuttomat pikatestit tulisivat kansalaisille jo maaliskuun alussa.

Ensimmäisiä kotikäyttöön tarkoitettuja pikatestejä tuli kauppoihin lauantaina, ja ne myytiin minuuteissa loppuun kaikkialta. Tällä viikolla niiden käyttöä lisätään, mutta pettymys tahtiin on ehtinyt jo syntyä.

Saksan uuteen koronastrategiaan kuuluu, että yhteiskunnan avautuessa nyt varovaisin askelin kodeissa, kouluissa, päiväkodeissa ja kaikkialla tehdään päivittäin antigeenitestejä, jotta aiempaa useampi koronavirustartunta tulisi ajoissa ilmi.

Niin testistrategiassa kuin rokotusvauhdissakin vain paras ja nopein suoriutuminen olisi saksalaisen standardin mukaista tässä tilanteessa, kun pandemiaa on kärsitty jo aivan liian kauan.

Niinpä laatulehti Der Spiegel vaati perjantaina Spahnin eroa. Spahn oli luvannut liikoja, mutta myös odotukset ovat armottoman kovat.

Tästä viikosta alkaen Saksassa avataan kukkakauppoja, kirjakauppoja ja puutarhamyymälöitä.

Viime viikolla uudistettuun strategiaan kuuluu, että jos uusien tartuntojen ilmaantuvuusluku viikossa pysyy alle 50:n tai 100:n 100 000:ta asukasta kohden, voidaan alueellisesti avata gallerioita, kulttuuritapahtumia ja terasseja. Ongelma on vain siinä, että tartuntojen määrä on taas kasvussa.

Avautumisstrategia on vastaus kovaan paineeseen, jossa ovat pelissä kaikenikäisten henkinen hyvinvointi ja talouden kantokyky. Rokotukset ovat tähän asti edenneet toivottua hitaammin myös Saksassa, mutta poliittinen johto on luvannut kaksinkertaistaa vauhdin. Huhtikuussa myös yksityislääkärit alkavat rokottaa saksalaisia.

Voi olla, että pandemia alkaa hellittää ennen syyskuun liittopäivävaaleja. Luottamus CDU:n nykyisen johdon kykyyn johtaa kriisissä on kuitenkin kärsinyt suuren kolauksen.