Afrikassa sijaitsevassa Päiväntasaajan Guineassa ainakin 98 ihmistä kuoli ja yli 600 loukkaantui neljässä räjähdyksessä sotilastukikohdassa sunnuntaina, maan terveysministeriö kertoo viitaten maan varapresidentin Teodoro Nguema Obiang Manguen tietoihin. Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Aiemmin maanantaina uutistoimistot kertoivat, että kuolleita olisi 31 ja loukkaantuneita noin 600.

Paikallisen tv-kanavan TVGE:n välittämässä kuvassa näkyi palavia ja vakavasti vaurioituneita taloja Noa Ntoman sotilastukikohdan ympärillä maan suurimmassa kaupungissa Batassa. Räjähdykset ovat tuhonneet myös tukikohdan läheisiä asuinalueita.

Presidentti Teodoro Obiang Nguema kertoi, että räjähdykset johtuivat sotilaskohtaan levinneestä tulipalosta, joka sytytti huolimattomasti varastoidut räjähteet.

TV-kuvissa on näkynyt, kun ihmisiä on kaivettu ulos raunioista. Lisäksi Batan sairaalasta on näytetty kaoottisia kuvia, kun loukkaantuneet makaavat sairaalan lattialla odottamassa hoitoa.

Presidentti Obiang Nguema on pyytänyt maalle kansainvälistä apua. Räjähdysonnettomuus sattui Päiväntasaajan Guinean kannalta hankalaan aikaan, sillä maata vaivaa talouskriisi öljynhinnan laskun sekä koronpandemian vuoksi.

Bata on öljy- ja kaasuntuottajamaan suurin kaupunki, jossa on 800 000 asukasta. Yhteensä maassa on 1,4 miljoonaa asukasta, joista suurin osa elää köyhyydessä. Bata sijaitsee Guineanlahden rannalla Afrikan mantereella, mutta maan pääkaupunki Malabo sijaitsee Biokon saarella, joka puolestaan on Kamerunin edustalla.

Batan ja Malabon väliset puhelinyhteydet katkesivat useiksi tunneiksi räjähdysten jälkeen. Maan entinen siirtomaaisäntä Espanja varoitti maassa olevia kansalaisiaan pysyttelemään sisätiloissa räjähdysten vuoksi.

Teodoro Obiang Nguema on hallinnut maata 42 vuotta, mikä tekee hänestä tällä hetkellä maailman pisimpään yhtäjaksoisesti hallinneen valtionpäämiehen. Opposition edustajat sekä kansainväliset järjestöt ovat syyttäneet Obiang Nguemaa ihmisoikeusloukkauksista.

Obiang Nguema on nimittänyt poikansa Teodoro Nguema Obiang Manguen maan varapresidentiksi, joka vastaa puolustuksesta sekä turvallisuudesta. Varapresidentin nähtiin räjähdysten jälkeen vierailevan onnettomuuspaikalla israelilaisten henkivartijoidensa kanssa. Teodorinia, kuten häntä kutsutaan, pidetään maan seuraavana presidenttinä.