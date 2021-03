Kiina rikkoo raportin mukaan kansanmurhien estämiseen tähtäävää YK-sopimusta.

Kiinan hallituksen toimet Xinjiangin uiguureja vastaan rikkovat kansanmurhien estämiseen tähtäävää YK-sopimusta monella tavoin, arvioidaan yhdysvaltalaisen Newlines Institute for Strategy and Policy -ajatushautomon raportissa. Raportti katsoo Kiinan olevan asiasta valtiollisessa vastuussa.

Raportista uutisoi yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Raportin tietojen kokoamiseen on osallistunut kymmeniä asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet muun muassa kansainvälisen oikeuteen ja Kiinaan.

Raportin mukaan Kiinan politiikkaa ja toimia Xinjiangissa pitää arvioida kokonaisuutena, jonka tarkoitus on tarkoitus tuhota uiguurit ryhmänä joko kokonaan tai osittain.

Raporttiin on koottu yksityiskohtaisia syytöksiä seksuaalisesta ahdistelusta, henkisestä kidutuksesta, kulttuurisesta aivopesusta sekä leirikuolemista. Raportin mukaan uiguurivankeja nöyryytetään ja kohdellaan epäinhimillisesti. Heitä rangaistaan muun muassa eristämällä heidät pitkiksi ajoiksi ilman ruokaa.

Ihmisoikeusjuristi Yonah Diamondin mukaan yleinen väärinkäsitys on, että kansanmurhaksi voidaan määritellä vain sellaiset tapahtumat, joissa johonkin kansaan kohdistuu joukkomurha tai kansaa ollaan tuhoamassa fyysisesti.

”Todellisuudessa kyse on siitä, onko riittävästi todisteita, että jokin ryhmä halutaan sellaisenaan tuhota – – ja tämän raportti todistaa”, Diamond sanoo CNN:lle.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on aiemmin syyttänyt Kiinaa jopa kahdenmiljoonan uiguurin tai muun muslimin sulkemisesta leireille Xinjiangissa. Leirien entiset vangit ovat kertoneet aivopesusta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pakkosterilisaatioista.

Kiina on toistuvasti kiistänyt syytökset ihmisoikeuksien loukkaamisesta. Sen mukaan keskuksia tarvitaan uskonnollisen ekstremismin ja terrorismin torjumiseen.

Newlines Institute for Strategy and Policy -ajatushautomon on perustanut yhdysvaltalainen yliopisto Fairfax University of America. Instituutin erikoisalaa on kansainvälinen politiikka sekä erityisesti muslimimaat ja -yhteisöt.