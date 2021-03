Helmikuun viimeisenä päivänä räjähtäneen meteorin palanen riemastuttaa brittitutkijoita.

Palanen Lounais-Englannin taivaalla helmikuun viimeisen päivän iltana räjähtäneestä meteorista on löytynyt, kertovat Britannian tiedotusvälineet. Kolmensadan gramman painoinen musta murikka löytyi viime keskiviikkona Winchcomben pikkukaupungista Gloucestershiren kreivikunnasta.

Lontooseen kiidätetty avaruuskivi on paljastunut hiilikondrtiitiksi, joita Brittein saarilla ei aiemmin ole nähty. Meteoriitti on tutkijoiden mukaan peräisin Marsin ja Jupiterin väliseltä asteroidivyöhykkeeltä ja on syntynyt pian aurinkokunnan synnyn jälkeen.

Tohtori Ashley King Lontoon luonnonhistorian museosta NHM:stä arvioi löydön ainutlaatuiseksi ja tutkijan kannalta unelmalöydöksi.

”Hiilikondriitit ovat aivan erikoisia, koska ne ovat aurinkokuntamme rakennuspalikoiden ylijäämää”, King arvioi BBC:lle.

”Niissä on yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä ja aminohappoja, joissakin on veden muodostamia mineraaleja”, King kuvasi.

”Toisin sanoen siinä on kaikki ainesosat, joiden avulla pääsee jyvälle siitä, kuinka Maan tapainen asutuskelpoinen planeetta valmistetaan.”

Meteori havaittiin laajalla alueella kymmenen aikaan illalla helmikuun viimeisenä sunnuntaina, kun se syöksyi Maan ilmakehään lähes 50 000 kilometrin tuntivauhdilla palaen, jyristen ja pamahtaen. Näyttävä saapuminen tallentui myös Britannian tulipalloyhdistyksen tarkkailukameroille.

Tutkijat arvioivat palasten levinneen ”jonnekin Cheltenhamin pohjoispuolelle” eivätkä panneet suurtakaan toivoa meteoriittien löytymiseen.

Nimettömänä pysyttelevä Winchcomben asukas otti kuitenkin yhteyttä avoimessa yliopistossa työskentelevää tohtori Richard Greenwoodiin, kutsui hänet paikalle ja ojensi tälle kivenmurikan muovipussissa. Hiilikondriitti oli iskeytynyt hänen pihatielleen.

”Katsoin muovipussiin ja jalkani menivät hyytelöksi”, Greenwood kertoi. ”Uskomatonta, tämähän on aivan erikoinen meteoriitti.”

Sanomalehti The Guardianin mukaan alueelta voi löytyä hyvinkin lisää mustia, särkyneen grillibriketin näköisiä palasia. Tutkijat pyytävät alueen asukkaita ottamaan sellaisesta kuvan, käärimään sen alumiinifolioon ja lähettämään NHM:ään.