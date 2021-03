Saman seurakunnan nunna yritti helmikuun alussa samaa ja joutui hakatuksi.

Katolinen nunna pysäytti sotilasvaltaa vastustavia mielenosoittajia jahtaavat poliisit Myitkyinan kaupungissa Pohjois-Myanmarissa maanantaina. Sosiaalisessa mediassa levinneissä videoissa näkyy, kuinka valkoiseen kaapuun ja mustaan huiviin pukeutunut nunna polvistuu tielle ja yrittää neuvotella poliisin kanssa.

Uutistoimisto Reuters tavoitti sisar Ann Rose Nu Tawngin vielä maanantaina. Puhelinhaastattelussa Tawng kertoi pyytäneensä, etteivät poliisit kävisi siviilien kimppuun.

”Rukoilin, että he eivät vahingoittaisi mielenosoittajia vaan kohtelisivat heitä kuin oman perheensä jäseniä”, Tawng kertoi.

”Sanoin, että he voivat tappaa minut mutta en väisty ennen kuin he lupaavat etteivät he hajota mielenosoitusta väkivalloin.”

Tawng kertoi poliisin vakuuttaneen, ettei väkivaltaan ryhdytä ja heidän tehtävänsä on huolehtia vain maantien turvallisuudesta. Pian kuitenkin selvisi, että nunnan pyynnöt kaikuivat kuuroille korville. Ainakin kaksi mielenosoittajaa kuoli ja useita loukkaantui, kun poliisi hajotti mielenosoituksen.

”Kuulimme laukauksia, näin nuoren pojan, jonka pää oli hajalla. Ja veri virtasi kadulla.”

Sisar Nu Tawng kuuluu 300 000 asukkaan Myitkyinassa klinikkaa yllä pitävään katolisten nunnien ryhmään. Katolinen pyhän Fancis Xavierin seurakunta on toiminut lähellä Kiinan rajaa sijaitsevassa buddhalaisenemmistöisessä maakuntakeskuksessa vuosikymmeniä.

Tawng kertoo Reutersille yrittäneensä tuoda joitakin loukkaantuneita klinikalle hoitoon ennen kuin sai itse silmilleen kyynelkaasua.

”Klinikan lattia oli verenpeitossa. Tämä saa minut niin surulliseksi, elämää pitäisi arvostaa.”

Myitkyina sijaitsee lähellä Kiinan rajaa, 1 500 kilometriä maan suurimmasta kaupungista Yangonista pohjoiseen. Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun paikalliset nunnat ryhtyvät vastarintaan mielenosoittajien puolesta.

Paikalliset tiedotusvälineet raportoivat aiemmin, kuinka sisar Rose Lasang Nu Tawng asettui seisomaan poliisiketjun eteen estääkseen väkivallan. Nunna kertoi myöhemmin Aasiassa toimivalle katoliselle Licas Newsille joutuneensa lopulta poliisin hakkaamaksi.

Reutersin ihmisoikeusjärjestöltä saaman laskelman mukaan yli 60 protestoijaa on kuollut ja yli 1 800 pidätetty, kun viranomaiset ovat hajottaneet Myanmarin eli entisen Burman mielenosoituksia helmikuun 1. päivän vallankaappauksen jälkeen.

Myitkyinan katolisten nimikkopyhimys Francis Xavier eli alkuperäiseltä nimeltään Francesco Savirio syntyi muinaisen baskikuningaskunnan alueella ja vihittiin papiksi Venetsiassa 1537. Hän teki uransa lähetystyössä Aasiassa. Savirion maalliset jäännökset ovat Hyvän Jeesuksen kirkossa Goalla.

Paitsi oikea käsi. Siunaava käsi leikattiin irti 1614 ja kuljetettiin Roomaan säilytettäväksi hopea- ja lasivaasissa. Kättä on kuljetettu kansan ihmeteltävänä ympäri maailmaa ja kymmenet tuhannet katoliset ovatkin sen nähneet.