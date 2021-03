Lula da Silva ei saanut osallistua edellisiin presidentinvaaleihin, koska joutui vankilaan.

Brasilian suosittu entinen presidentti Luiz Inácio Lula da Silva saattaa olla tekemässä paluun politiikan huipulle.

Brasilian korkeimman oikeuden tuomari mitätöi maanantaina yllättäen ex-presidentin rikostuomiot, jotka estivät häntä asettumasta ehdolle viime presidentinvaaleissa. Nyt Lulan odotetaan haastavan oikeistopresidentti Jair Bolsonaron vuoden 2022 vaaleissa.

”Presidentinvaalien lähtölaskenta alkoi tästä päätöksestä, ilmeisesti yllätyksenä myös Lulalle”, kommentoi Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen HS:lle.

Vaikka Lula ei ole asettunut virallisesti ehdolle, Teivaisen mukaan ehdokkuutta pidetään ilmiselvänä. Jopa Lulan työväenpuolue PT:n edellinen presidenttiehdokas julisti heti maanantaina Lulan luontevimmaksi ehdokkaaksi.

Opiskelijajärjestön mielenosoittajat marssivat maanantaina São Paulossa kantaen kylttiä, jossa luki ”haluan Lulan presidentiksi”.­

75-vuotias Luiz Inácio Lula da Silva on Brasilian vasemmiston ikoni ja kansan parissa suosittu joskin mielipiteitä jakava poliitikko.

Kun istuvaa presidenttiä Bolsonaroa on tituleerattu tropiikin Donald Trumpiksi, voisi Lula olla esimerkiksi Brasilian Bernie Sanders.

Lula da Silva on tosin Sandersia kiinteämpi osa maansa valtaeliittiä. Hän hallitsi Brasiliaa kaksi presidenttikautta vuosina 2003–2011, jolloin Brasilian talous kasvoi erityisesti raaka-ainekaupalla ja köyhyys väheni. Vuoden 2018 vaaleissa Lula oli matkalla kolmannelle kaudelle mukavalla johdolla gallupeissa, mutta joutuikin vankilaan korruptiosyytteiden vuoksi. Vaalit voitti oikeistopopulisti Jair Bolsonaro.

Lula vapautui marraskuussa 2019 vietettyään 580 päivää telkien takana, mutta tuomiot ovat estäneet häntä palaamasta politiikan eturiviin – tähän asti.

Luiz Inácio Lula da Silva kävi äänestämässä aluevaaleissa São Bernardo do Campossa 15. marraskuuta 2020.­

Vankila-ajoista huolimatta Lulaa pidetään varteenotettavana vastustajana Bolsonarolle. Esimerkiksi keskustaoikeistolaisen Estadão-lehden kannatusmittauksessa ennen tuomioiden kumoamista Lula oli Bolsonaron edellä.

Brittilehti The Guardianin haastattelussa viime keväänä Lula haukkui Bolsonaron koronapolitiikkaa ”groteskiksi” ja ”vastuuttomaksi” ja sanoi tämän johdattavan brasilialaiset teuraalle. Yli 265 000 brasilialaista on kuollut pandemiassa.

”Voit olla varma, että vuoden 2022 jälkeen vasemmisto hallitsee jälleen Brasiliaa”, hän sanoi The Guardianille.

”Äänestämme jotakuta, joka on sitoutunut ihmisoikeuksiin ja kunnioittaa niitä, joka kunnioittaa ympäristönsuojelua, joka kunnioittaa Amazonia - - joka kunnioittaa mustia ja alkuperäisasukkaita. Valitsemme jonkun, joka omistautuu maan köyhille.”

Viesti on täysi vastakohta Bolsonaron politiikalle.

Lulan kansansuosio perustuu vasemmistopolitiikan lisäksi puhtaaseen henkilökarismaan. Nousu kengänkiillottajasta maan johtoon on vetoava tarina.

”Olen jutellut monesti itsekin Lulan kanssa. Hänestä tulee aidosti sellainen fiilis, että hänen kanssaan haluaisi mennä oluelle”, Teivainen sanoo.

Yksin se ei riitä voittoon. Brasilian politiikassa kuninkaantekijä on perinteisesti ollut niin sanottu keskustaoikeisto tai ”sivistysoikeisto”, joiden tukea kohti sekä Lula että Bolsonaro joutuvat omilta laidoiltaan kurkottelemaan.

Ennen Lulan tuomioiden mitätöimistä Bolsonaron haastajaksi olikin kaavailtu julkisuudessa maltillista keskustaehdokasta, Teivainen sanoo.

”Yksi aika mahdollinen skenaario on, että tämä polarisoi vaalit ja niistä tulee kahden kauppa – joko Bolsonaro tai Lula.”

Lulalla on oma vankka kannattajakuntansa, ja moni brasilialainen uskoo, että häntä vastaan nostetut syytteet ja tuomiot ovat alusta pitäen olleet poliittisia. Etelä-Amerikan talousmahdin politiikka on vauhdikasta, eikä Lula ole maan ainoa korruptiosyytteisiin kaatunut johtaja.

”Lula jakaa näkemyksiä paljon, joidenkin mielestä hän on täysi roisto, joidenkin mielestä täysin syyttömänä poliittisen vainon kohteeksi joutunut sankari”, Teivainen summaa.

Teivaisen mukaan on ilmeistä, että ex-presidentillä on ollut jokin rooli puolueensa valtavissa lahjusjupakoissa, mutta häntä suojattiin pitkään skandaalissa tahriintumiselta.

”Lula on ollut läheisissä väleissä monien sellaisten yritysjohtajien kanssa, jotka ovat saaneet tuomioita. Mutta onko hän henkilökohtaisesti tehnyt rikoksia tai hyötynyt rahallisesti? Se ei ole yhtä selvää.”

Lulan vankeustuomio tuli lopulta jupakassa, jossa yhtä asuntoa Guaruján rantakaupungissa oltiin syyttäjän mukaan remontoitu aikeena lahjoittaa se Lulalle.

”Yli kymmenen vuoden tuomio oli monen mielestä siitä liioiteltu. Mutta toisaalta tuhansia tappaneet mafiapomotkin tuomitaan usein lopulta jostakin mitättömästä.”

São Paulon kaupungissa rakennuksen kylkeen heijastettiin maanantaina vaatimus reilusta oikeudenkäynnistä Lulalle.­

Päätöksen Lulan tuomioiden mitätöimisestä teki yksittäinen korkeimman oikeuden tuomari Edson Fachin.

Brasiliassa on tultu suurten korruptioskandaalien ja niihin liittyvien oikeudenkäyntien myötä tilanteeseen, jossa oikeuslaitoksen toimijat ovat tulleet merkittäviksi toimijoiksi myös politiikassa, Teivainen kertoo.

Lula voitaisiin periaatteessa vielä tuomita epäkelvoksi ehdokkaaksi vaaleissa, jos korkeimman oikeuden muut jäsenet päättäisivät panna kapuloita rattaisiin. Entistä presidenttiä odottavat pääkaupungissa lisäksi kokonaan uudet syytteet ja oikeudenkäynnit.

Brasiliassa tilannetta on kuitenkin Teivaisen mukaan tulkittu laajasti niin, ettei Lulan ehdokkuutta voisi enää perua ennen seuraavia vaaleja. Näin on päätelty jo siksi, että maan oikeusjärjestelmä on niin jähmeä.