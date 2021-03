Virossa siirrytään sulkutilaan pikapäätöksellä, mutta monen mielestä liian myöhään: ”Tilanne on erittäin huono koko maassa ja huonommaksi menee”

Viro siirtyy pikapäätöksellä sulkutilaan torstaina, kun osassa sairaaloista puuttuu vuodepaikkoja. Monen mielestä rajoitukset tulevat myöhässä, mutta myös korona- ja rokoteskeptisyys kuuluu kadulla vahvana.

Tallinna

Varoitusmerkit olivat ilmassa. Tallinnan jättilähiössä Lasnamäellä virus oli levinnyt jo joulukuussa yhtä suureen väestönosaan kuin koko Virossa nyt, kun koko maa siirtyy sulkutilaan. Hallituksen maanantai-iltainen päätös tulee voimaan kahden päivän varoajalla torstaina.

”Mielestäni rajoitusten kanssa ollaan myöhässä. Korona on jo lähes kaikilla. En tiedä, pienenevätkö numerot enää”, sanoo Kristina Makovskaja, joka työntää vauvanvaunuja Lasnamäen keskuksessa.

Monella Kristina Makovskajan tuttavalla on ollut koronavirus.­

Ainakin monilla Makovskajan tuttavilla on ollut koronavirus: äidillä, ystävän vanhemmilla, lapsen päiväkodissa, naapurilla. Hän osoittaa kerrostaloa matalan kauppakeskuksen takana:

”Tiedän, että tuossa talossa asuu nainen, jolla on korona.”

Tilastot tukevat Makovskajan kokemusta. Tiistaina Lasnamäen tarttuvuusluku kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden oli yli 2 000. Se ei ole enää Viron kaikkein punaisin piste, mutta kuuluu kymmenen Viron alueen joukkoon, jossa virus on levinnyt eniten.

Viron hallitus on suositellut hoitamaan päiväkotilapset kotona.­

Makovskaja on äitiyslomalla asiakaspalvelutyöstä ja hoitaa vauvaa, joten hänen arkensa ei muutu radikaalisti, vaikka ravintolat ja ostoskeskukset suljetaan torstaina. Ulkona tulee voimaan 2+2-sääntö, eli kaksi ihmistä kahden metrin etäisyydellä seuraavista.

Hallitus on vaativaan sävyyn suositellut hoitamaan päiväkotilapset kotona, joten Makovskaja hoitaa nelivuotiaan tyttärensä kotona. Muuten Makovskaja on noudattanut varotoimenpiteitä viime keväästä alkaen monia muita tarkemmin: ruokatarvikkeet hän tilaa kaupasta kotiin, minkä vuoksi kauppaan on nyt asiaa vain kerran viikossa. Vuosi sitten hän lopetti julkisilla liikkumisen.

”Tilanne on kriittinen, mutta se ei tullut odottamatta. Sulkutila olisi pitänyt määrätä kaksi viikkoa sitten”, sanoo Lasnamäen kaupunginosan johtaja Vladimir Svet puhelimitse.

”Nyt tilanne vain on muuttunut kriittiseksi koko maassa”, Svet sanoo.

Punaisin piste Viron koronakartalla on paraillaan Tallinnan kaakkoispuolella pieni Anijan kunta. Toiseksi eniten virus on levinnyt Saarenmaan kunnassa ja kolmanneksi eniten Lasnamäen naapurissa Maardun kaupungissa. Numerot ovat yli kymmenkertaisia Suomen kriittisimpiin alueisiin verrattuna.

Kaupunginosan johtaja Svetin mukaan viruksen leviäminen Lasnamäellä johtuu asukastiheydestä sekä väestön sosioekonomisesta taustasta. Ihmiset työskentelevät palvelualalla ja Lasnamäen teollisuuslaitoksissa, joissa etätyö ei ole mahdollista.

Kaupunginosan asukkaista enemmistö puhuu äidinkielenään venäjää, mutta kieli- ja kulttuuritaustan vaikutusta viruksen leviämiseen Svet pitää toisarvoisena.

”Venäjänkieliset ovat viruksesta yhtä tietoisia kuin vironkieliset. Ero saattaa olla johtopäätöksissä ja siinä, muuttavatko he käytöstään”, sanoo Svet.

Viron valtioneuvostokanslia selvitti asian tutkimuksella viime joulukuussa, kun virus oli levinnyt kriittiselle tasolle Lasnamäellä ja venäjänkielisessä Koillis-Virossa.

Kaupunginosan johtaja Svet varoittaa leimaamasta alueita ja venäjänkielisiä viruksen leviämisen vuoksi.

”Tilanne on erittäin huono koko maassa ja huonommaksi menee”, sanoo Svet.

Viruksen leviäminen maan joka kolkkaan näkyy jätevesitutkimuksessa.

Viro on pyrkinyt pitämään liike- ja kulttuurielämän toiminnassa niin pitkälle kuin mahdollista ilman, että sairaaloiden toimintakyky häiriintyy.

Nyt kriittinen raja on ylittynyt.

Viime viikolla ambulansseja käännytettiin Tallinnan sairaaloista Raplaan, Haapsaluun tai Pärnuun yhteensä neljätoista kertaa, Tallinnan johtava ambulanssilääkäri Raul Adlas sanoi viikonloppuna uutisportaali delfille.

Latvian pääministeri Krisjanis Karins tarjosi Virolle tiistaina apua sairaanhoidossa, mutta Viron sosiaaliministeri Tanel Kiikin mukaan vielä ei ole tarvetta ulkopuoliselle avulle.

Terveydenhoitohenkilökunnan, viranomaisten ja poliitikkojen huolesta huolimatta Tallinnassa on edelleen helppo törmätä ihmisiin, jotka kokevat sulkutilan turhaksi panikoinniksi.

”Sulkutilan aiheuttama stressi on pahempi kuin virus”, sanoo rakennusmies Aleks Mitrovski.

”Vanhempani sairastivat koronan, ja se oli kuin tavallinen vilustuminen”, sanoo logistikka-alan työntekijä Vitali Tetov.

Miehet olisivat normaalitilanteessa töissä Suomessa. Siellä on työn lisäksi ystäviä ja sukulaisia. Nyt he kävelevät Lasnamäen katuja.

Kumpikin pelkää virusta enemmän rokotetta. Virossa on uutisoitu esimerkiksi 31-vuotiaasta pelastustyöntekijästä, joka oli kuollut sen jälkeen, kun oli saanut koronarokotteen. Kuolinsyytutkimukset ovat vielä kesken.

Aleks Mitrovski ja Vitali Tetov olisivat normaalitilanteessa töissä Suomessa.­

”Parempi hankkia immuniteetti sairastamalla korona”, uskoo Mitrovski.

Maski kummallakin miehellä on kuitenkin mukana. Tetov laskee sen kasvoilta puhumisen ajaksi.

Epäilevistä äänistä huolimatta Lasnamäellä ihmiset olivat tiistaina selvästi varuillaan. Lounaspaikoissa oli väljää, ja osa pöydistä oli jo suljettu. Ostoskeskuksissa yksittäiset maskittomat vastaantulijat vetivät suojan nopeasti naamalle nähdessään kameran.

Sääntöjä on alettu noudattaa, vaikka jupisten.

Eläkeläinen Olga Klementieva osti Mustakivin kauppakeskuksesta kukallisen maskin, vaikka hän ei pidä virusta flunssaa vaarallisempana.

Olga Klementieva osti maskin.­

”En usko koronavirukseen. Joka vuosi on viruksia. Käytän maskia vain siksi, että laki määrää”, sanoo Klementieva.