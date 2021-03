FBI julkaisi videon tunnistaakseen miehen, joka asetti kaksi pommia ennen hyökkäystä kongressi­taloon – vinkkipalkkio on 100 000 dollaria

FBI on yrittänyt löytää miestä aiemmin kuvien avulla.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on julkaissut videoita miehestä, jonka epäillään käyneen asettamassa kaksi putkipommia Washingtonissa kongressitalon hyökkäystä edeltävänä yönä 5. tammikuuta, kertovat uutistoimistot.

FBI pyytää yleisöltä vihjeitä miehen tunnistamiseksi. Pidätykseen johtavista tiedoista on tarjolla 100 000 dollarin eli noin 84 000 euron palkkio.

FBI:n Youtube-kanavalla julkaistuissa turvakameratallenteissa epäilty näkyy useista kulmista kävelemässä Capitol Hillin alueella.

Hänellä on yllään tummat housut, vaalea huppari ja käsineet, mutta kasvot peittyvät silmälasien ja maskin taakse. Hän kantaa toisessa kädessään kassia.

Aiemmin FBI on julkaissut myös kuvia, joissa näkyvät miehen Nike-lenkkarit.

Ruutukaappauksessa epäilty kävelee kujalla FBI:n julkaisemalla videolla.­

Miehen epäillään asettaneen kotitekoiset pommit sekä republikaanipuolueen että demokraattipuolueen päämajojen lähelle.

Pommeja ei lopulta räjäytetty, ja FBI:n mukaan ne oli mahdollisesti tarkoitettu harhauttamaan poliisia sillä aikaa, kun Trumpin kannattajajoukko tunkeutui kongressiin estämään presidentti Joe Bidenin valtaannousua.

”Uskomme yhä, että jossakin on joku, jolla on tietoa, jonka merkittävyyttä he eivät ole tajunneet ennen tätä”, kommentoi FBI:n Washingtonin toimiston varapäällikkö Steven D’Antuono.

”Nämä putkipommit olivat toimivia laitteita, jotka olisi voitu räjäyttää.”

Viisi ihmistä kuoli liittyen kongressitaloon tehtyyn hyökkäykseen loppiaisena 6. tammikuuta. Yli 300 tapahtumiin osallistunutta on pidätetty ja osalle on luettu syytteet rikollisesta salaliitosta.

Kansalliskaarti vartioi yhä kongressitaloa ympäröivää aluetta.