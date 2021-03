Sudan ja Egypti painostavat sisällissotaan ajautunutta Etiopiaa entistä tiukemmin jarruttamaan kiisteltyä patohanketta Sinisellä Niilillä.

Etiopiassa on marraskuusta alkaen käyty sisällissotaa, josta on rajoitusten ja tietosulkujen vuoksi tihkunut ulkomaailmaan vain sirpaleista tietoa.

Sota on keskittynyt Eritrean ja Sudanin rajalle Tigrayn osavaltioon, jonne Etiopian liittovaltio lähetti marraskuussa joukkojaan kukistamaan kapinoivan TPLF-puolueen joukkoja.

Hajatietojen perusteella vaikuttaa siltä, että joukkomurhia on tehty ja siviileitä ammuttu umpimähkään. Taistelut ovat pysyneet paikallisina, mutta Eritrean joukkojen tiedetään osallistuneen taisteluihin Etiopian joukkojen rinnalla.

On kuitenkin olemassa riski, että konflikti leviää vielä tästäkin laajemmaksi ja laukaisee alueellisia jännitteitä, joihin kytkeytyvät Etiopian ja Eritrean lisäksi myös Sudan ja Egypti.

Tässä laajemmassa kuviossa on kyse maailman pisimmän joen Niilin vedestä ja sen hallinnasta.

Ihmiset kerääntyivät katsomaan ruumista, jonka silminnäkijöiden mukaan Etiopian turvallisuusjoukot ampuivat ulkonaliikkumiskiellon aikana Tigrayssa helmikuun lopussa.­

112 miljoonan asukkaan Etiopia on jo kymmenen vuoden ajan hermostuttanut Niilin alajuoksun maita massiivisella patohankkeella, jonka Etiopia käynnisti Sinisen Niilin yläjuoksulla 2011.

Etiopialle pato on mahdollisuus nostaa kansaa köyhyydestä ja varmistaa alueellinen suurvalta-asema Afrikan sarvessa. Niilin alajuoksun maille ja erityisesti Egyptille patohanke on suorastaan uhka olemassaololle.

Pato on saanut mahtipontisen nimen ”Suuri etiopialaisen renessanssin pato”, ja se on jo miltei valmis. Viime kesästä alkaen Etiopia on alkanut täyttää patoallasta, joka sijaitsee aivan Etiopian ja Sudanin rajalla.

Voimalan on määrä vauhdittaa teollisuuden rakentamista ja kohentaa elintasoa enimmäkseen kristityssä Etiopiassa, missä arviolta 65 prosenttia ihmisistä elää sähköttä. Padon ansiosta Etiopiasta on tulossa myös Afrikan suurin sähkönmyyjä.

Egyptille Niili, maailman pisin joki, on ollut elämänlanka jo tuhansien vuosien ajan. Niili tyydyttää 98 prosenttia Egyptin vedentarpeesta. Etiopian ylängöiltä virtaava Niilin haara Sininen Niili tuo alajuoksulle jopa 85 prosenttia vedestä.

Tähän saakka Egyptillä on ollut suvereeni oikeus määritellä osuutensa Niilin virroista, mutta väestöltään kiivaasti kasvava Etiopia ryhtyy nyt säännöstelemään Sinisen Niilin virtaa omaksi energiahyödykseen.

Etiopia haluaisi täyttää patoaltaan mahdollisimman nopeasti, mutta nopea aikataulu merkitsee käytännössä vedentulon nopeaa alenemista, mikä vaikuttaa muun muassa viljelypinta-aloihin Egyptissä.

Etiopian ja Egyptin välille on turhaan yritetty sorvata sopimusta, jossa Etiopia sitoutuisi säätelemään virtaa niin, ettei uhkaisi Egyptiä. Neuvottelut ovat kuitenkin kerta toisensa jälkeen kariutuneet.

Egyptissä on puhuttu jopa padon tuhoamisesta, ja Etiopia on asettanut padon ylle lentokieltoalueen.

Lähivuosikymmeninä ilmastonmuutoksen tuoma kuumuus ja kuivuus yhdistettynä Afrikan nopeaan väestönkasvuun voi ilmastotutkijoiden mukaan entisestään ehdyttää vesivarantoja Niilin lähteillä Etiopiassa, Etelä-Sudanissa ja Ugandassa.

Mutta jo nyt kamppailu Niilin veden hallinnasta on lähtenyt uusille kierroksille. Tämä kehitys kytkeytyy paitsi Etiopian sisäisiin levottomuuksiin myös rajakiistoihin Etiopian ja sen rajanaapurin Sudanin välillä.

Kun Etiopian Tigrayssa puhkesi marraskuussa sisällissota, kymmeniätuhansia tigraylaisia pakeni rajan yli Sudanin puolelle.

Viime viikkoina väkivaltaisuuksia on nähty myös etiopialaisten ja sudanilaisten asejoukkojen välillä. Kiistojen kohteena on Al-Fashaga-niminen hedelmällinen alue Tigraysta länteen. Virallisesti alue kuuluu Sudanille, mutta Sudan on tähän saakka sallinut etiopialaisen amhara-kansan viljellä alueella.

Joulukuusta alkaen etiopialaisia ja sudanilaisia aseellisia ryhmiä on kerääntynyt alueelle, ja yhteenottojakin on nähty. Nyt pelätään, että etiopialaisten ja sudanilaisten joukkojen välille voi kehkeytyä rajasota.

”Riskit ovat suuret Tigrayssa, ja siviiliuhrien määrä voi olla merkittävä”, aluetta seuraava tutkija Cameron Hudson kirjoitti viime viikolla yhdysvaltalaisen ajatuspajan The Atlantic Councilin sivuilla.

”Mutta on myös toinen skenaario, joka voi mahdollisesti vaatia suuremmankin uhrimäärän ja jonka monet tarkkailijat jättävät huomiotta: tavanomainen sota, joka voi puhjeta minä hetkenä hyvänsä Sudanin ja ja Etiopian sekä niiden monien liittolaisten välille.”

Viime päivinä on nähty merkkejä siitä, että myös Sudanin pitkäaikainen liittolainen Egypti on aktivoitumassa. Viime viikonloppuna Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi vieraili Sudanissa ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun Sudanissa keväällä 2019 tehtiin vallankumous ja sotarikoksista syytetty presidentti Omar al-Bashir syöstiin vallasta.

Juuri ennen al-Sisin Sudanin-vierailua Egypti ja väliaikaishallinnon hallitsema Sudan solmivat sopimuksen sotilaallisesta yhteistyöstä.

Myös Sudan on viime aikoina vaatinut aiempaa hanakammin Etiopiaa taipumaan kansainväliseen sopimukseen Sinisen Niilin vedenkäytöstä. Sudan pelkää, että Etiopian pato voi lisätä tulvia Sudanin puolella tai vaikuttaa Sudanin puolelle rakennettujen patojen toimintaan.

Viime kuussa Sudan veti lähettiläänsä pois Etiopiasta ja sanoi, että patoaltaan täyttäminen on ”suora uhka Sudanin kansalliselle turvallisuudelle”, uutistoimisto AFP kertoi.

Nasan satelliittikuva Suuren etiopialaisen renessanssin padosta ja patoaltaasta Sinisellä Niilillä marraskuussa 2020.­

Myös Al-Sisin vierailu Sudanissa liittyi nimenomaan Etiopian patohankkeeseen. Khartumissa al-Sisi antoi tukensa Sudanille Al-Fashagan alueen rajakiistassa Etiopian kanssa ja vaati, että sopimus Etiopian voimalan toiminnasta ja vedenkäytöstä on saatava aikaan kesään mennessä.

Sisäinen sekasorto Etiopiassa voi kuitenkin merkitä sitä, että Etiopian johdolla ja Tigrayn sotilasoperaation määränneellä, Nobelin rauhanpalkinnon 2019 voittaneella Abiy Ahmedilla on muita kiireitä.

Sekavasta tilanteesta on annettu hyytäviä ennusteita. Tunnettu Afrikan sarvea seuraava tutkija Rashid Abdi kirjoitti Twitterissä maanantaina, että alueellinen sota voi puhjeta ennen kesää.

”Sota syttyy Etiopian ja Sudanin välille. Eritrea ja Egypti lähes varmasti liittymässä mukaan. Etiopia kokoaa joukkoja ja kalustoa. Konflikti mahdollinen ennen heinäkuuta.”

Etiopian on määrä käynnistää patoaltaan toinen täyttövaihe heinäkuussa.

Abdin ennustama synkeä kehityskulku ei tietenkään ole vääjäämätön, mutta sen estäminen voi vaatia kansainvälistä ponnistelua.

Sudan ja Egypti ovat vaatineet Etiopiaa neuvottelupöytään patohankkeesta yhdessä Yhdysvaltojen, EU:n, YK:n ja Afrikan unionin kanssa, mutta Etiopia on sanonut hyväksyvänsä vain Afrikan unionin välittämät neuvottelut.

Mutta samaan aikaan kun Tigrayn väkivaltaisuuksista ja mahdollisista sotarikoksista on tihkunut tietoja, Sudan ja Egypti näyttävät luottavan siihen, että Etiopia on nyt aiempaa alttiimpi kansainväliselle painostukselle.