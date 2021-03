Tiedemiesliiton selvityksen mukaan GBSD-ohjelma on lobbareiden käsialaa ja sitä toteutetaan ilman kilpailua.

Yhdysvaltain valmistelema ohjelma uusista mannertenvälisistä ballistisista ydinohjuksista maksaa sata miljardia dollaria ja sitoo suurvallan yli 70 vuodeksi puolustusratkaisuun, josta aika on ajanut ohitse. Näin väittää Amerikan tiedemiesliiton FAS:n ensi viikolla julkaistavaksi suunniteltu raportti, josta liitto on julkaissut ennakkotietoja.

Sadan miljardin kustannuslaskelmaan on otettu mukaan vain uuden ohjusjärjestelmän suorat kustannukset. FAS:n mukaan koko elinkaarikustannus vuoteen 2075 saakka on yhteensä 264 miljardia dollaria eli nykykurssin mukaan noin 220 miljardia euroa.

Arvostelijoiden mukaan nykyisten mannertenvälisten Minuteman-ohjusten uusiminen olisi huomattavasti halvempaa kuin uuden järjestelmän rakentaminen. Monet arvostelijoista pitävät koko ydinsiiloihin sijoitettujen jättiohjusten järjestelmää menneisyyden jäänteenä ja sijoittaisivat varoja mieluummin esimerkiksi sukellusveneiden ydinarsenaalin parantamiseen.

Yhdysvaltain ilmavoimien ydinasekeskus ehdotti uutta ”maahan sijoitetun strategisen pelotteen” järjestelmää eli GBSD-järjestelmää kesällä 2016. FAS:n mukaan lobbaus järjestelmän puolesta on kiihtynyt presidentti Joe Bidenin hahmotellessa omaa puolustusstrategiaansa ja laatiessa ensimmäistä puolustusbudjettiaan. Raportti taas on järjestelmän arvostelijoiden ilmeinen vastaisku.

FAS:n verkkosivun mukaan huippukalliin ja uutena vanhanaikaisen järjestelmän arvostelijoihin on liittynyt kokonainen kuoro entisiä asevoimien komentajia, puolustusministereitä, huippuvirkamiehiä, kongressin komiteoiden puheenjohtajia, asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjä.

”Monien mielestä GBSD:n hinta on aivan liian korkea nykyisissä budjettipaineissa”, FAS kirjoittaa raportin referaatissa. ”Monet sanovat lisäksi, että vaihtoehtoja on ja ne ovat paljon halvempia.”

Tiedemiesliiton raporttia referoineen brittilehti The Guardianin mukaan aseyhtiö Northrop Grumman sai viime syyskuussa yli 13 miljardin euron arvoisen ensisopimuksen järjestelmän aloittamisesta ilman todellista kilpailua. Ainoa kilpailija Boeing vetäytyi kisasta ja valitteli asetelman suosineen Northrop Grummania.

Asevoimien, aseteollisuuden ja ohjusohjelmista hyötyvien osavaltioiden lobbaus uuden järjestelmän puolesta on Guardianin mukaan ollut tarmokasta. Järjestelmän puolustajat ovat vedonneet perinteisen Venäjän-uhan lisäksi myös Kiinan nousevaan asemahtiin.

Äänenpainot kongressissakin ovat koventuneet. Demokraattiedustaja Ro Khanna esitti viime kesänä miljardin nappaamista GBSD-määrärahoista koronaepidemian hoitoon. Republikaaniedustaja Liz Cheney sai tästä aiheen syyttää Khannaa käytännössä Pekingin sätkynukeksi.

Yhdysvaltain ydinasemahti lepää kolmella jalalla: mantereelle sijoitetut ohjukset, sukellusveneiden ohjusarsenaali ja strategisten pommittajien ydinaseet ovat olleet yhtä tärkeitä. GBSD-järjestelmän puolustajien mukaan näin tulee olla jatkossakin.

”Ei ole mitään järkeä olettaa, että meret tarjoaisivat suojaa loputtomasti”, Hudson-instituutin asiantuntija ja presidentti Donald Trumpin entinen neuvonantaja Tim Morrison arvioi The Guardianille. ”Kilpakumppanimme kyllä tietävät, kuinka tärkeitä sukellusveneet meille ovat ja on turha uskoa, etteivätkö he yrittäisi keksiä, kuinka niistä tehdään haavoittuvia.”

Arvostelijoiden mukaan mannertenvälisten ohjusten järjestelmä on erittäin vaarallinen koko maapallolle, sillä se on altis inhimilliselle virheelle. Vihollisen oletettuun ydiniskuun on reagoitava vastaiskulla puolessa tunnissa tai peli on menetetty. Kiinaan Keskilännestä ammutut ohjukset taas lentäisivät arktisen alueen yli, jolloin Venäjä todennäköisesti luulisi niiden tulevan kohti.

”Luulen, että päättäjät tekevät kuitenkin väärän päätöksen”, järjestelmän arvostelijoihin kuuluva entinen puolustusministeri William Perry arveli The Guardianille. ”Ajatus ydinpuolustuksen kolmesta tukijalasta on niin syvällä ajattelussamme, etteivät he kykene nousemaan sen yläpuolelle.”

Ensimmäiset Yhdysvaltain Minuteman-ohjukset otettiin käyttöön 1962. Nykyiset Minuteman III -ohjukset ovat peräisin 1970-luvulta ja niitä on jäljellä noin neljäsataa. Ohjukset on sijoitettu siiloihin Coloradoon, Montanaan, Nebraskaan, Pohjois-Dakotaan ja Wyomingiin.