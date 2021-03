Newyorkilaislehden lähteen mukaan kuvernööri Andrew Cuomo laittoi kätensä naispuolisen avustajansa paidan alle ja kosketteli tätä vastentahtoisesti.

New Yorkin demokraattikuvernööri Andrew Cuomoa on aiemminkin syytelty seksuaalisesta häirinnästä.­

Yhdysvalloissa yhteensä kuusi naista on syyttänyt New Yorkin kuvernööriä Andrew Cuomoa seksuaalisesta häirinnästä. Demokraatti­kuvernööriin on jo aiemmin kohdistunut vastaavantyyppisiä syytöksiä, joista on aloitettu tutkinta.

Newyorkilaislehti Times Union kertoi tiistaina, että jo kuudes nainen on syyttänyt Cuomoa häirinnästä. Lehden mukaan nainen on Cuomon avustaja. Keskiviikkona lehti kertoi lisää yksityiskohtia väitetysti viime vuonna tapahtuneesta häirinnästä.

Times Unionin lähteen mukaan nainen on kertonut Cuomon laittaneen kätensä naisen paidan alle ja kosketelleen tätä vastentahtoisesti kuvernöörin virka-asunnolla.

Lähteen mukaan avustajaa oli alun perin pyydetty tulemaan asunnolle Cuomon puhelimeen liittyneen teknisen ongelman selvittämiseksi, mutta kuvernööri olikin alkanut kosketella naista.

Nainen ei ole tehnyt virallista valitusta tapahtumista.

Cuomo on kiistänyt uusimman ja kaikki aiemmat ahdistelusyytökset. Hän on kertonut odottavansa riippumattoman tutkinnan tuloksia asiasta.

New Yorkin republikaanit ovat aloittaneet virkasyytemenettelyn Cuomoa vastaan osavaltiossa, jossa demokraateilla on enemmistö.