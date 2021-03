Kolmen virallisen kielen Belgiassa pohditaan Suomen tavoin sitä, miten kieliä kannattaa opettaa.

Liège

Athénée Léonie de Wahan alakoulun toinen luokka aloittaa maanantaiaamun rutiineita. Käydään läpi opettaja Anne Alardot’n eväät: apple, banana, sandwich. Sen jälkeen kerrotaan luokan edessä, mitä on tehty viikonloppuna: shopping, playing with the computer.

Alardot korjaa kärsivällisesti pieniä oppilaitaan verbimuodoista. ”Do not say go, but went.”

Näiden 7-vuotiaiden lapsien äidinkieli on ranska, mutta 5-vuotiaina heidät upotettiin kielikylpyyn. Opettaja puhuu pelkkää englantia, eikä mitään sanoja käännetä. Muun muassa lukemaan opitaan englanniksi. Ranskaa on kouluviikosta enää pieni osa: kuusi tuntia.

Anne Alardot opettaa 7-vuotiaita englannin kielikylpyluokassa Wahan koulussa Liègessä.­

”Sanonkin vanhemmille, että tuotte aamulla lapsenne Lontooseen”, sanoo Wahan alakoulun englanninkielisestä opetuksesta vastaava Olivier Salmon.

Waha tarjoaa kielikylpyopetusta 5–12-vuotiaille hollanniksi ja englanniksi. Sen jälkeen kielten opiskelua voi jatkaa yläkoulussa, jossa osa aineopetuksesta annetaan vieraalla kielellä.

Wahan koulu on Belgian ensimmäinen kielikylpykoulu. Se aloitti toimintansa vuonna 1989, ja kielilinjat virallistettiin kymmenen vuotta myöhemmin.

Salmon on erityisen ylpeä siitä, että Waha ei ole elitistinen koulu, vaan oppilaita tulee laajasti erilaisista tuloluokista ja perheistä.

”Oppimistulokset ovat hyviä. Ensin äidinkielen oppimisessa on viivettä, mutta tulokset tasaantuvat kolmanteen luokkaan mennessä. Kuudennella luokalla yleinen tietotaso ja äidinkielen osaaminen vastaavat täysin perinteisessä koulussa olleiden tasoa.”

Belgiassa on kolme virallista kieltä ja kolme hallintoaluetta: ranskankielinen Vallonia, hollanninkielinen Flanderi sekä saksalaisalueet rajan tuntumassa. Wahan koulu sijaitsee Vallonian suurimmassa kaupungissa Liègessä.

Kaksikielisen Suomen tapaan kielikysymys ja kielen opetus on Belgiassa jatkuva pohdinnan aihe. Belgiassa pakkaa sekoittaa se, että Flanderissa ranskan opettelu on pakollista, mutta Valloniassa hollannin opiskelu ei. Kaksikielisyyttä vaaditaan virkamiehiltä, mutta esimerkiksi yrityksissä saatetaan puhua englanniksi.

Eleanore Denis leipoi oppilaidensa kanssa lettuja englannin kielikylpyluokassa Wahan alakoulussa Liègessä.­

Kielenopettamista on vaikea verrata maasta toiseen. Esimerkiksi Suomessa koko kielikylpytermi on varattu vain ruotsin, suomen ja saamen kielien opettamiseen. Muista kielistä puhutaan kaksikielisenä opetuksena, joissa ”kielikylpymäisyys” vaihtelee.

Suomessa kaksikielisen opetuksen ja kielikylpyopetuksen suosio ja tarjonta ovat kasvaneet hitaasti. Tarjontaa on pääosin suurissa kaupungeissa, selviää Jyväskylän yliopiston kahdesta laajasta selvityksestä.

Suomessa kaksikielisyyttä on säädelty lailla, jonka mukaan koulun opetuskielen pitää olla suomi tai ruotsi.

”Ruotsin kielikylpyä voi tarjota suomenkielisille ja toisin päin, mutta lain mukaan yhdessä koulussa ei voi olla opetuskielenä sekä suomi että ruotsi”, sanoo Opetushallituksen kielikylpyopetuksesta vastaava opetusneuvos Annamari Kajasto.

Tätä ratkotaan esimerkiksi Helsingissä, johon suunnitellaan pohjoismaista, monikielistä Nordiska skolania. Tavoitteena on, että kouluun tulisi sekä suomea että ruotsia äidinkielenään puhuvia oppilaita. Kokeiluun tarvitaan erillinen lupa.

Vaikka Belgiassa hollanninpuhujien joukko on ranskankielisiä suurempi, mielletään ranska valtakieleksi. Sen vuoksi Flanderin koulut ovat olleet vastahakoisempia avaamaan kielikylpylinjoja.

Valloniassa kielikylpyopiskelu on sen sijaan kasvattanut suosiotaan. Vallonian alueella kielikylpyopetusta tarjoaa jo yli 200 koulua. Vuonna 2016 yli 300 000 alakoululaisesta lähes 19 000 lasta oli kielikylpyluokissa.

Tom Voncken on hollanninkielinen kielikylpyopettaja S2J:n yläkoulussa ja lukiossa Liègessä. Hän pitää maantiedon tuntia 17-vuotiaille Samuelille ja Veronalle. Alun perin Voncken työskenteli kääntäjänä.

Tämän tunnin aiheena ovat digitaaliset kartat. Luokat ovat pieniä, sillä hollannin kielikylvyn suosio on laskenut. Nykyään moni haluaa valita kylpykieleksi englannin.

S2J-koulussa kielikylvyn voi aloittaa vielä 12-vuotiaana. Se vaatii motivaatiota sekä lapselta että vanhemmilta, Voncken sanoo.

”Englanti ja espanja ovat kasvattaneet suosiotaan, ja paljon on myös monikulttuurisia perheitä, joissa esimerkiksi kumpikaan vanhempi ei puhu ranskaa. Silloin kielikylpy ei välttämättä ole ensimmäinen valinta.”

Verona tapailee vaikeita sanoja hollanniksi: sademäärä, pylväsdiagrammi. Yläkoulussa ja lukiossa kielikylvyssä haastavaa on, että sama oppimäärä on käytävä läpi, oli kieli mikä hyvänsä. Valtaosa tiedeaineista on esimerkiksi hollanniksi.

”Käytän paljon havainnollistavia videoita. Sanoitan eri tavoin, keskityn isoihin linjoihin”, Voncken kuvailee.

Tom Voncken opettaa ranskaa puhuville Samuelille ja Veronalle maantiedettä hollanniksi Liègen S2J-koulussa.­

Liègen yliopiston neuropsykologisen yksikön johtaja Martine Poncelet on tutkinut pitkään kielikylvyssä olevien lasten älyllisiä ja kielellisiä taitoja. Yleisin pelko vanhemmilla on, etteivät lapset opi äidinkieltään.

Poncelet’n tutkimuksissa keskityttiin alakouluikäisiin lapsiin, joiden äidinkieli on ranska. Kielikylpykielenä oli joko englanti tai hollanti.

Tuloksista selviää, että vanhempien pelko on turha. Kielikylpylapset saavuttavat ikätovereidensa äidinkielen taidon, ja pärjäävät älyllisissä tehtävissä jopa ikätovereitaan paremmin.

”Kolmannella luokalla englantia oppineet kielikylpylapset menestyivät paremmin tietyissä älyllisissä tehtävissä, kuten tarkkaavaisuutta ja nopeaa reagointia vaativissa kokeissa. Hollannin osalta ero näkyi selvemmin myöhemmillä luokilla.”

”Joka tapauksessa selvää on, ettei kielikyvystä ole haittaa lasten taitokehityksellä. Joko he menestyivät tietyissä kokeissa paremmin tai samantasoisesti kuin perinteisen koulun ikätoverinsa.”

Ranska on epäsäännöllinen kieli, jonka opetteluun käytetään peruskoulussa paljon aikaa.

”Kielikylpyoppilaat ovat ensin jäljessä, mutta saavuttavat perinteistä koulua käyneiden tason”, Poncelet sanoo.

Poncelet painottaa, että kielen oppimisen kannalta hedelmällisintä aikaa on oppia uutta kieltä ennen seitsemää ikävuotta tai viimeistään ennen kuin lapsi täyttää 12.

Olivier Salmon vastaa englannin kielikylpyluokista Wahan alakoulussa. Taustalla on kuva koulun perustajasta Léonie de Wahasta.­

Wahan koulussa Olivier Salmon kokee, että kielikylpy avaa kokonaisen maailman kielenoppimiseen.

”Lapset oppivat oppimaan kieltä, mikä auttaa heitä jatkossa muidenkin kielien kanssa. Se on kuin henkistä jumppaa.”

