Biden: Jokainen aikuinen amerikkalainen on toukokuussa oikeutettu koronarokotteeseen

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden asetti tavoitteeksi, että kansalaiset voivat juhlia heinäkuista itsenäisyyspäivää turvallisesti yhdessä läheistensä kanssa.

Washington

Jokainen aikuinen amerikkalainen tulee olemaan oikeutettu koronarokotteeseen toukokuun alusta alkaen. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden teki tämän lupauksen televisioiduissa puheessaan kansakunnalle varhain perjantaina Suomen aikaa.

Se ei tarkoita, että kaikki saisivat rokotteen toukokuussa, mutta viimeistään silloin kaikki ovat päässeet jonoon.

”En anna periksi ennen kuin voitamme tämän viruksen”, Biden sanoi.

Keskiviikkona Valkoinen talo kertoi, että että Yhdysvallat aikoo ostaa uudet sata miljoonaa annosta Johnson & Johnson -yhtiön koronavirusrokotetta. Puheessaan Biden mainitsi hallintonsa kahden kilpailevan lääkeyhtiön välille neuvotteleman sopimuksen, jonka ansiosta lääkevalmistaja Merck alkaa tuottaa Johnson & Johnsonin rokotetta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti televisiopuheen kansakunnalle torstaina 11. maaliskuuta.­

Biden lupasi rokotehankintojen lisäksi vauhdittaa myös itse rokottamista. Hän sanoi liittovaltion mobilisoivan esimerkiksi sotilaita ja eläköitynyttä terveydenhoitohenkilökuntaa rokottamaan kansaa.

Alunperin Biden lupasi, että presidenttikauden ensimmäisten sadan päivän aikana annetaan sata miljoonaa rokoteannosta. Nyt hän sanoi tavoitteen ylittyvän tätä vauhtia jo kuudessakymmenessä päivässä eli kymmenen päivän kuluttua.

Tähän mennessä noin neljännes aikuisista yhdysvaltalaisista on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Mary Lou Russler sai koronavirusrokotuksen Martinsburgissa torstaina.­

Biden muistutti, että rokotteita odotellessa helpoin hengenpelastaja on kasvomaski ja valitteli sitä, että niistä on tullut kansan mielipiteitä jakava asia.

Biden piti ensimmäisen virallisen puheensa kansakunnalle tasan vuosi sen jälkeen, kun Yhdysvallat toden teolla heräsi pandemiaan. Vuotta aiemmin hänen edeltäjänsä Donald Trump piti vastaavan puheen, jossa hän ilmoitti Eurooppaan kohdistuvasta matkustuskiellosta.

Biden ei maininnut edeltäjäänsä nimeltä, mutta viittasi tähän rivien välissä.

”Vuosi sitten meihin iski virus, jolta suljettiin silmät. Se sai levitä vapaasti päiviä, viikkoja ja lopulta kuukausia, jotka lisäsivät kuolemaa, tartuntoja, stressiä ja yksinäisyyttä.”

Vuoden 2020 Trump vähätteli viruksen vaaraa. Viime vuoden helmikuussa hän sanoi tartuntojen määrän painuvan pian nollaan. Toisin kävi. Vuodessa on kuollut yli 520 000 yhdysvaltalaista.

Puheessaan Biden tuomitsi erikseen amerikanaasialaisiin kohdistuvat viharikokset, joiden on raportoitu lisääntyneen vuoden aikana. Trumpilla oli tapana puhua koronaviruksesta ”Kiina-viruksena”, ja aktivistit ovat sanoneet tämän lisänneen aasialaistaustaisiin kohdistuvaa uhkaa.

”Monet heistä ovat pandemian etulinjassa pelastamassa henkiä”, Biden sanoi.

”Silti he joutuvat pelkäämään henkensä edestä ihan vain kadulla kävellessään. Se on väärin, epäamerikkalaista ja sen on loputtava.”

Biden puhui pitkään amerikkalaisten kokemista menetyksistä ja tekemistä uhrauksista. Hän korosti, ettei taistelu virusta vastaan ole ohi ja pyysi kaikkia kansalaisia tekemään osansa. Vastineeksi hän lupasi valoa tunnelin päähän.

”Jos teemme tämän yhdessä, on hyvin mahdollista, että heinäkuun neljäntenä voitte kokoontua grillaamaan ystävienne, perheidenne ja naapureidenne kanssa.”

Neljäs heinäkuuta on Yhdysvaltain itsenäisyyspäivä. Biden lupasi, että tänä vuonna silloin voidaan juhlia myös koronaviruksesta vapautumista – kunhan se tapahtuu pienellä porukalla.

Mutta vielä ei ole juhlan aika.

”Olemme edenneet paljon. Nyt ei ole aika luovuttaa, kun olemme juuri saapumassa synkästä talvesta toiveikkaaseen kevääseen.”

Koronavirustartuntojen määrä Yhdysvalloissa on vähentynyt yli kahden kuukauden ajan. Uusia tartuntoja todetaan kuitenkin yhä yli 50 000 päivässä.

Aiemmin torstaina Biden hyväksyi allekirjoituksellaan 1 900 miljardin dollarin eli noin 1 600 miljardin euron talouden elvytyspaketin.

Paketti on uuden presidentin tähän mennessä suurin saavutus. Se hyväksyttiin kongressissa ilman yhdenkään republikaanin tukea.

Elvytyspaketti ohjaa valtion tukea erityisesti pieni- ja keskituloisille. Se sisältää korotuksia työttömyystukeen ja lapsiperheiden verohelpotuksiin, suojaa vuokralaisia häädöiltä, tuo lyhennysvapaita opintolainoihin ja alentaa monen amerikkalaisen sairausvakuutuksen hintaa. Lisäksi pieni- ja keskituloiset yhdysvaltalaiset saavat 1 400 dollaria käteistä valtiolta.

”Tämä historiallinen lainsäädäntö korjaa kansakunnan selkärangan”, Biden sanoi.

Republikaanipoliitikot ja osa ekonomisteista on pitänyt elvytystä liiallisena, mutta lakipaketti nauttii suurta kansansuosiota.