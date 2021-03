Maltan eliittiä ravistelleesta murhasta on kulunut yli kolme vuotta, mutta murhan tilaajaa ei ole saatu kiinni.

Maltalaisen toimittajan Daphne Caruana Galizian murhaan osallistunut mies kuvaili torstaina oikeudessa yksityiskohtaisesti, miten murhajuoni toteutettiin, kertovat uutistoimistot.

Miehen mukaan palkkamurhaajat vakoilivat toimittajaa tämän kotona ja vaihtoivat suunnitelmansa ampumisesta pommiin, jotta eivät jäisi kiinni.

Korruptiota tutkinut Caruana Galizia murhattiin autopommilla lokakuussa 2017. Tapaus sai paljon kansainvälistä huomiota, sillä Caruana Galizia oli suututtanut jutuillaan hyvin vaikutusvaltaisia ihmisiä.

Korruptioskandaalissa ryvettyi erityisesti Maltan valtapuolue PL, ja puoluetta edustanut pääministeri Joseph Muscat joutui lopulta eroamaan vuonna 2019.

Murhajuoneen osallistumisesta on syytetty seitsemää miestä. Murhan tilaajaksi epäillään kiinteistö- ja energiapohatta Yorgen Fenechiä, joka on kiistänyt syytteet. Taksikuski Melvin Theuma on tunnustanut toimineensa murhatilauksessa välikätenä.

Nyt oikeudessa kuultu Vince Muscat on yksi kolmesta miehestä, joiden epäillään varsinaisesti toteuttaneen murhan. Muscat teki heistä ainoana syyttäjän kanssa sopimuksen ja tunnusti. Hänet tuomittiin helmikuussa 15 vuodeksi vankeuteen Caruana Galizian tappaneiden räjähteiden hankkimisesta, asentamisesta ja räjäyttämisestä.

Muscatin rikoskumppaneikseen nimeämät veljekset Alfred ja George Degiorgio puolestaan kiistävät syytteet.

Muscat aloitti puheenvuoronsa oikeudessa pyytämällä anteeksi salissa istuvalta Caruana Galizian perheeltä. Sitten hän aloitti tarinansa.

”Alfred Degiorgio tuli tapaamaan minua ja kertoi työstä, joka sopisi minulle”, Muscat sanoi oikeudessa Malta Today -lehden mukaan.

”Meidän piti seurata hänen liikkeitään ja ampua hänet sopivalla hetkellä. Vaalien jälkeen Theuma näytti meille vihreää valoa. Hän antoi meille 30 000 euron ennakon ruskeassa nahkalaukussa. Summa maksettiin 50 euron seteleinä. Otimme kukin 10 000 ja ryhdyimme työhön.”

Muscat ja Alfred Degiorgio seurasivat Caruana Galiziaa tämän kotikylään Bidnijaan. Miehet vahtivat kohdettaan kiikareilla ja teleskoopilla kokonaisia päiviä, viikkojen ajan.

”Istuimme siellä kahden tiilen päällä”, Muscat kertoi.

”Se oli epämukavaa ja paikat kipeytyivät -- ostin kolme pakettia Rothman’s Red -tupakkaa päivässä. Panimme tumpit vesipulloon, ettemme jättäisi jälkiä. Katselimme Daphnea sohvallaan läppärinsä kanssa kahteen aamulla.”

Daphne Caruana Galizian kuva muistopaikalla Bidnijassa 10. huhtikuuta 2018.­

Muscatin mukaan alkuperäinen suunnitelma oli ampua Caruana Galizia tämän kodin edustalla ja ajaa pois varastetulla autolla. George Degiorgio halusi kuitenkin alusta asti käyttää pommia, Muscat kertoi.

”George alkoi keksiä tekosyitä, kivääri oli hänestä liian äänekäs”, Muscat sanoi.

”Pommin asetat yöllä ja lähdet pois. Hiljaisempaa, vähemmän paniikkia.”

Kolmikko vuokrasi Caruana Galizian autoa muistuttavan auton ja harjoitteli siihen murtautumista.

Muscatin mukaan pommi ostettiin Jamie Vellalta, joka kiisti häntä vastaan nostetut syytteet viime kuussa. Laitteeseen sai asennettua sim-kortin, joka räjäyttää pommin, kun siihen lähetetään tietty tekstiviesti.

Brittilehti The Guardianin mukaan Muscat sai oikeudessa aikaan kuohuntaa kertomalla, että rikoskumppanit vastasivat hänen huoliinsa pommin mahdollisista sivullisista uhreista, että ”toteutamme suunnitelman, vaikka muita olisi hänen kanssaan autossa”.

Kun Caruana Galizia sitten 15. lokakuuta 2017 jätti autonsa kotitalonsa porttien ulkopuolelle, miehet haistoivat tilaisuuden. Muscat haki kenkälaatikkoon kätketyn pommin, ja yhdessä miehet asettivat sen Caruana Galizian autoon, kuljettajan penkin alle.

Aamuviideltä Muscat ja Alfred Degiorgio palasivat kyttäyspaikalleen odottamaan. Iltapäivän tullen Caruana Galizia nousi autoon. Miehet ilmoittivat tästä Georgelle, joka oli laivalla merillä valmiina räjäyttämään pommin kaukosäätimellä.

Muscatin mukaan George Degiorgio toimi ennen kuin oli saanut veljeltään siihen luvan. Auto oli jo kaartanut näkyvistä, eikä räjähdystä kuulunut.

”Luulin, ettei se räjähtänyt, ettei se toiminut”, Muscat sanoi.

Sitten he näkivät savupilven.

Muscatin mukaan murhaan on sekaantunut vaikutusvaltaisia ihmisiä.

Miehet saivat hänen mukaansa tutkinnan edetessä tietoja talousministeri Chris Cardonalta, joka kantoi Caruana Galizialle kaunaa useista häntä koskevista blogikirjoituksista. Näin miehet saivat esimerkiksi tietää pidätyksestään kaksi viikkoa etukäteen. Kolmikko pidätettiin 4. joulukuuta.

Sittemmin eronneen pääministerin Joseph Muscatin epäillään lisäksi suojelleen lähipiiriään syytteiltä.

Muscat ja Cardona ovat kiistäneet osallisuutensa, kuten muutkin tapaukseen kytkeytyvät poliitikot. Murhan tilaamisesta epäilty Fenech on yhä tutkintavankeudessa, ja häntä vastaan todistanut taksikuski Theuma on poliisin suojelussa turvakodissa.