Käsittämätön kuvio liittyy Etiopian tigrevähemmistön vastikään menettämään valta-asemaan ja Eritrean kostonhaluun, kirjoittaa ulkomaantoimituksen uutistuottaja Tommi Hannula.

Silminnäkijöiden todistuksia on kasautunut viime viikkoina riittämiin. Niiden mukaan Itä-Afrikan mahtivaltio Etiopia on sallinut pienen naapurimaansa Eritrean sotilaiden tulla rajan yli joukkomurhaamaan etiopialaisia siviilejä.

Kuvio on lähtökohdiltaan käsittämätön. Tolkkua ei tuo sekään, että Eritrean sotilaiden tähtäimessä on ollut nimenomaan Etiopian tigrevähemmistö. Eritreassa tigrejä on nimittäin enemmistö, mukaan lukien maan presidentti Isaias Afwerki.

Kaiken lisäksi Eritrea on täysiverinen diktatuuri, maailman suljetuimpia valtioita ja Etiopian vanha vihollinen.

Eritrea luotiin Italian siirtomaaksi, ja toisen maailmansodan jälkeen se palautui osaksi Etiopiaa. Se kuitenkin irtautui taas 30-vuotisen itsenäisyyssodan päätteeksi vuonna 1991, ja vuosituhannen vaihteessa Eritrea ja Etiopia sotivat rajariidoista.

Jälkimmäisestä sodasta löytyykin avain niiden keskinäiseen nykyjuonitteluun. Mutta sen selittämiseksi on syytä kerrata viime kuukausien tapahtumia.

Eritrean sotilaat ovat kylväneet kauhua nimenomaan tigrekansan osavaltiossa Tigrayssä, joka rajautuu Eritreaan. Siellä puhkesi marraskuussa sisällissota Etiopian keskushallinnon ja Tigrayn valtapuolueen välille. Etiopian armeija löi Tigrayn asejoukot tärkeimmissä kaupungeissa, joskin taistelut ilmeisesti jatkuvat syrjäseuduilla.

Etiopian ja Eritrean hallitukset eivät ole myöntäneet eritrealaisjoukkojen läsnäoloa Tigrayssä. Etiopia rajoitti median ja avustusjärjestöjen pääsyä alueelle, mutta viime viikkoina silminnäkijät ovat viimein päässeet ääneen.

Paikalliset kertoivat muun muassa BBC:lle, uutistoimisto AP:lle ja ihmisoikeusjärjestö Amnestylle, että Eritrean sotilaat tappoivat useita satoja siviilejä Etiopian kristittyjen pyhimmässä kaupungissa Aksumissa parin päivän aikana marraskuussa.

Eritrealaiset hyökkäsivät Siionin Pyhän Marian kirkkoon, jossa Etiopian ortodoksikirkko sanoo säilyttävänsä myyttistä liitonarkkia – sitä, jota Indiana Jones jahtasi kilpaa natsien kanssa elokuvassa Kadonneen aarteen metsästäjät. Raamatun mukaan Mooses teetti liitonarkin säilytyspaikaksi kahdelle kivitaululle, johon oli kirjattu hänen Jumalalta saamansa kymmenen käskyä. Aksumin väitettyä liitonarkkia ei ole koskaan esitelty julkisuudessa, mutta mikä ikinä se oikeasti onkaan, sen kohtalo on nyt epäselvä.

Kristinusko ja tigrinjan kieli yhdistävät Etiopian ja Eritrean tigrejä. Tigret ovat kuitenkin viettäneet vuosisatoja välillä samassa ja välillä eri valtakunnassa, ja siksi tigrejen omakin tulkinta rajat ylittävästä veljeydestä on vaihtelevaa ellei vähäistä.

Etiopian sisällissodassa vuosina 1974–1991 Tigrayn kansanvapautusrintama (TPLF) ja Eritrean kansanvapautusrintama (EPLF) taistelivat yhdessä Etiopian kommunistijunttaa vastaan. EPLF johti Eritrean itsenäiseksi, ja Etiopiasta tuli liittovaltio, joka jaettiin osavaltioihin etnisin perustein.

Nykykonfliktin kannalta olennaista on tämä: Etiopian sisällissodan sissiryhmien yhteisrintamassa Tigrayn TPLF nousi johtoasemaan ja sai poliittisen otteen koko Etiopiasta, vaikka tigret ovat vasta maan kolmanneksi tai neljänneksi suurin kansanryhmä – oromojen, amharojen ja ehkä somalienkin jälkeen.

Tigray rajautuu Eritreaan. Kun aluekiistat aiheuttivat Eritrean ja Etiopian välisen sodan vuosina 1998–2000, kyse oli siis käytännössä juuri Tigrayn ja Eritrean konfliktista. Siinä kahden maan tigret taistelivat toisiaan vastaan.

Maissinviljelijä Tamrat Kidanu, 66, kertoi uutistoimisto AFP:lle saaneensa eritrealaisten luodin reiteensä Dengolatin kylässä, jossa kirkon työntekijät laskivat 164 tapettua. Viljelijällä oli aavistus, mikä eritrealaisia oikein ajoi.

Kosto.

Etiopian kenraalikunta ja suuri osa hallituksen tärkeistä viroista pysyi tigrejen hallussa, kunnes Abiy Ahmed nousi pääministeriksi vuonna 2018. Hän on oromo.

Miltei ensi töikseen Abiy solmi rauhan Eritrean kanssa, ja hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto.

Etiopian muiden kansojen parissa oli yleistynyt näkemys, että tigret ovat hyötyneet maan kehityksestä suurempia kansanryhmiä enemmän. Abiy julisti loppua etnisyyteen perustuvalle politiikalle.

Tigrejen TPLF jäi ulkopuolelle, kun vanhan valtaliittouman kolme muuta etnistä puoluetta – oromojen, amharojen ja eteläisten kansojen puolueet – yhdistyivät yhdeksi puolueeksi. Välirikko kärjistyi, kun TPLF kieltäytyi tunnustamasta Abiyn hallitusta tämän lykättyä vaaleja koronavirusepidemian perusteella. Abiy puolestaan lakkasi tunnustamasta Tigrayn hallintoa, kun TPLF piti osavaltiovaalit omine lupinensa. Taistelut alkoivat keskiyöllä 3.–4. marraskuuta.

Eritrea riensi salaa Etiopian tueksi.