Useat demokraatti­edustajat vaativat ahdistelusta syytetyn Andrew Cuomon eroa – New Yorkin kuvernööri on kieltäytynyt eroamasta eikä ”aio alistua cancel-kulttuurille”

Joukko Yhdysvaltain kongressin demokraattiedustajia vaati perjantaina Andrew Cuomolle eroa. Cuomo sivuutti erovaatimukset, ja sanoi, ettei aio alistua ”cancel-kulttuurille”.

Kaksitoista Yhdysvaltain kongressin demokraattiedustajaa vaati perjantaina New Yorkin demokraattikuvernöörin Andrew Cuomon eroa. Vaatimukset tulivat sen jälkeen, kun jo kuusi naista oli syyttänyt Cuomoa ahdistelusta.

”Kuvernööri Cuomo on menettänyt newyorkilaisten luottamuksen”, edustajainhuoneen oikeuskomitean puheenjohtaja, demokraatti Jerrold Nadler ilmoitti The New York Timesin mukaan. ”Kuvernööri Cuomon on erottava.”

Muista demokraattien kärkinimistä muun muassa Alexandria Ocasio-Cortez yhtyi Cuomon eroa vaativiin edustajiin.

Demokraattien eturiviin kuuluva Andrew Cuomo, 63, on palvellut New Yorkin kuvernöörinä kolme kautta vuodesta 2011 ja on ilmoittanut aiemmin hakevansa neljännelle kaudelle ensi vuoden vaaleissa.

Cuomosta tuli koronaepidemian myötä demokraattien sankari, joka osoitti kannattajiensa mukaan ”todellista johtajuutta” toisin kuin ex-presidentti Donald Trump.

Helmi–maaliskuun vaihteessa julkisuuteen tuli tietoja, joiden mukaan Cuomo olisi väärentänyt hoitokotien koronatilannetta koskevia tietoja osavaltiossa. Samaan aikaan Cuomon kanssa työskennelleet naiset alkoivat esittää ahdistelusyytöksiä.

Viime tiistaina newyorkilaislehti Times Union kertoi jo kuuden naisen syyttäneen Cuomoa ahdistelusta.

Cuomo hylkäsi välittömästi erovaatimukset ja kertoi pikaisesti koolle kutsutussa tiedotustilaisuudessa, ettei hän aio erota tai alistua ”cancel-kulttuurille”. Samassa yhteydessä Cuomo kiisti hyväksikäyttäneensä tai häirinneensä ketään.

”En ole tehnyt sitä, mitä on väitetty”, Cuomo sanoi.

Perjantaina Cuomo vetosi The New York Timesin mukaan newyorkilaisiin ja pyysi heitä ”odottamaan faktoja” kahdesta vireillä olevasta tutkinnasta ennen kuin tuomitsisivat häntä.