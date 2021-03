Viisitoista prosenttia republikaaneista ajattelee, että ”ei ikinä” enää Trumpia maan johtoon. Toiset 20 prosenttia taas ajattelee, että Trump oli mainio presidentti, mutta nyt tarvitaan uusia ihmisiä johtamaan puoluetta.

Yhdysvaltain republikaanisen puolueen kannattajakunta on jakautunut ”viiteen heimoon” Donald Trumpin jälkeisessä maailmassa, kertoo The New York Times -lehti tuoreeseen kyselytutkimukseen pohjaten.

Yhteensä 1 264 republikaaneihin kallistuvan amerikkalaisen parissa tehty kysely osoittaa, että Trump on yhä suuressa suosiossa. Vastaajista 57 prosenttia kertoi, että he tukisivat Trumpin yritystä pyrkiä presidentiksi myös vuonna 2024.

Lehden mukaan luku on kuitenkin selvästi pienempi kuin Trumpin yleinen kannatus, joka on mitattu jopa 88 prosentin tasolle republikaanien parissa.

Näiden Trumpiin kietoutuvien lukujen sisälle ja ulkopuolelle järjestyvät republikaanien ”heimot”, joita New York Timesin lainaama, republikaaneihin keskittyvä Fabrizio and Lee -kyselylaitos, kartoitti.

Republikaaniheimoille oli annettu kekseliäät nimet, joille ei helposti löydy napakoita suomennoksia: Trump Boosters, Die-hard Trumpers, Post-Trump GOP, Never Trump ja Infowars GOP.

Olennaista on, että republikaanien sisälle on saattanut syntyä jo merkittävän kokoinen osuus ihmisiä, joiden mielestä puolueelle pitäisi löytyä uusi ehdokas seuraaviin presidentinvaaleihin.

Trump on vihjaillut, että hän saattaisi pyrkiä presidentiksi myös vuonna 2024.

Viisitoista prosenttia republikaaneista ajattelee, että ”ei ikinä” enää Trumpia maan johtoon. Toiset 20 prosenttia taas ajattelee, että Trump oli mainio presidentti, mutta nyt tarvitaan uusia ihmisiä johtamaan puoluetta.

Infowars GOP viittaa niihin republikaaneihin, jotka ovat herkkiä uskomaan erilaisiin salaliittoteorioihin ja joista lähes kaikki tukevat vankkumatta Trumpia. Heitä oli tässä kyselyssä kuitenkin ”vain” kymmenen prosenttia. Muissa kyselyissä salaliittoteorioihin uskovia on ollut paljon enemmän.

Trump Boosters -heimoon kuuluu puolestaan ihmisiä, jotka tukevat Trumpia mutta joille republikaaninen puolue on tärkeämpi kuin puolueen entinen presidentti. He eivät siis kannata Trumpia yhtä palavasti kuin ”vain kuolleen ruumiini yli” -trumpistit eli Die-hard Trumpers.

Presidentti Donald Trump halasi Yhdysvaltain lippua maaliskuussa 2019.­

Monet kyselyt ovat osoittaneet, että Trumpin kannatus on pysynyt huikean korkealla ottaen huomioon, että hän joutui kaudellaan kahdesti valtakunnanoikeuteen. Hänet myös vapautettiin syytteistä molemmilla kerroilla, senaatin republikaanien tuella.

Trumpin kannattajien hyökkäys kongressitaloon tammikuussa nakersi jonkin verran kannatusta, mutta ei siinä määrin, etteikö republikaanipoliitikkojen pitäisi yhä ottaa Trumpin kannattajat huomioon.

Morning Consult -laitoksen kyselyssä heti Trumpin toisen virkarikosoikeudenkäynnin jälkeen helmikuun puolivälissä 54 prosenttia republikaaneista sanoi äänestävänsä Trumpia puolueensa presidenttiehdokkaaksi 2024. Kaksitoista prosenttia sanoi tukevansa seuraavaksi suosituinta republikaania, entistä varapresidenttiä Mike Penceä.

Samassa kyselyssä 59 prosenttia republikaaneista toivoi, että Trumpilla pitäisi olla ”merkittävä rooli” puolueen politiikassa jatkossakin.