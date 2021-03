Jääkarhut elävät pienessä, kirkkaiden valojen valaisemassa tilassa.

Koillis-Kiinassa sijaitseva hotelli on herättänyt suuttumusta eläinsuojelijoissa, kertoo brittilehti The Guardian. Syynä on, että Harbinin kaupungissa sijaitseva hotelli on rakennettu jääkarhutarhan ympärille.

Hotellihuoneiden ikkunat on suunnattu jääkarhutarhaan siten, että vieraat voivat seurata eläimiä huoneistaan vaikka ympäri vuorokauden.

Hotellissa kuvatun kuva- ja videomateriaalin perusteella jääkarhut elävät pienessä, kirkkaiden valojen valaisemassa tilassa, jonka lattia on maalattu valkoiseksi.

Eläinoikeusjärjestöt ovat kehottaneet asiakkaita pysymään poissa hotellista, joka hyötyy ”eläinten kurjuudesta”.

”Jääkarhut kuuluvat arktiselle alueelle, eivät eläintarhoihin tai lasilaatikoihin – eivätkä ainakaan hotelleihin", eläinoikeusjärjestö Petan Aasian-osaston varapuheenjohtaja Jason Baker totesi The Guardianille.

Baker korostaa, että luonnossa jääkarhut voivat elää tuhansien kilometrien laajuisilla alueilla.

Alla oleva videoupotus näyttää, millaisissa oloissa jääkarhut hotellissa elävät.