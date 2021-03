Mustista 64 prosenttia ajattelee poliisi Chauvinin murhanneen Floydin, kun valkoisista niin ajattelee 28 prosenttia.

Minnesotalaisen mustan George Floydin kuolemasta syytetyn entisen valkoisen poliisin Derek Chauvinin, 44, oikeudenkäynti käynnistyi jo viime maanantaina, mutta tällä viikolla kaikki aika kului valamiehistön jäsenten valintaan sekä tuomarin pohdintaan yhden syytekohdan lisäämisestä.

CNN-kanava kertoi, että perjantaihin mennessä yhteensä kahdestatoista valamiehistön jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä oli saatu koottua seitsemän eli puolet. Avauspuheenvuoroja saadaan odottaa ainakin maaliskuun loppuun, kun valamiesten valitsemiseen uskotaan kuluvan yhteensä jopa kolme viikkoa.

Valamiehistön kokoamista vaikeuttaa se, että Floydin kuolemaan johtanut tilanne viime vuoden toukokuussa tallentui videolle ja käynnisti laajat mielenosoitukset ja mellakat. Yhdysvalloista on miltei mahdoton löytää ihmistä, jolla ei olisi mielipidettä joko Floydin kuolemasta tai sitä seuranneista tapahtumista.

Viikon takaisessa kyselyssä kävi ilmi, että amerikkalaisten suhtautuminen poliisi Chauvinin syyllisyyteen vaihtelee voimakkaasti vastaajan oman ihonvärin perusteella. Mustista amerikkalaisista 64 prosenttia piti Floydin kuolemaa murhana, kun valkoisista niin ajatteli 28 prosenttia, USA Today -lehden kysely kertoi.

Entinen poliisi Derek Chauvin kuvattiin pidätyksensä yhteydessä viime toukokuussa.­

CNN kertoi, että ensimmäiseksi valamiehistöön kelpuutettiin 20–30-vuotias valkoinen mies, joka kertoi olevansa ammatiltaan kemisti ja luonteeltaan analyyttinen.

Ihonvärillä ei vaikuttanut olevan vaikutusta valamiesten valintoihin, joihin pääsevät vaikuttamaan sekä syyttäjäosapuoli että puolustus. Ensimmäisten seitsemän joukkoon kelpuutettiin ”värillinen nainen”, latinomies ja musta mies, kuten CNN kertoi. Valamiehistön jäsenten nimiä tai tarkempia tietoja ei kerrota julkisuuteen.

Kourallinen valamiehistöehdokkaita on kuitenkin viikon mittaan hylätty, koska heidän ei uskota pystyvän arvioimaan tapausta puolueettomalla tavalla. Brittilehti The Guardianin mukaan ensimmäinen ehdokas, minnesotalaisnainen, hylättiin, kun hän oli vastannut ennakkokyselyssä, että poliisi ei käyttäytynyt tilanteessa reilusti.

Nainen kertoi nähneensä tilanteesta kuvatun videon, jossa Chauvin painoi polvellaan maassa maanneen Floydin kaulaa minuuttien ajan. Naisen mukaan hän ei voinut ymmärtää, miksi poliisi ei noussut, vaikka Floyd sanoi, että hän ei voi hengittää.

Derek Chauvin (oik.) painoi maassa makaavan George Floydin kaulaa polvellaan useiden minuuttien ajan. Vasemmalla J. Alexander Kueng.­

”Sellainen ei ole reilua, koska me olemme ihmisiä”, nainen oli todennut oikeudelle.

Puolustus esimerkiksi vaati hylkäämään latinotaustaisen naisen, joka sanoi, ettei hän puhu kovin hyvää englantia. Syyttäjäpuoli taas ei hyväksynyt valamiehistöön sotilastaustaista miestä. Mies oli kertonut, että Floydin ja Chauvinin välikohtauksen aikana ympärille kerääntyneet silminnäkijät todennäköisesti lisäsivät tilanteen stressaavuutta.

Valamiehistön jäsenehdokkaille oli annettu 16-sivuinen kyselylomake, jolla pyrittiin testaamaan ennakkosuhtautumista tapaukseen. Joissakin kysymyksissä tiedusteltiin suoraan, arvelevatko henkilöt pystyvänsä käsittelemään tapausta puolueettomasti.

Ehdokkailta esimerkiksi kysyttiin, ovatko he osallistuneet poliisiväkivallan vastaisiin mielenosoituksiin. ”Jos osallistuit, kannoitko kylttiä? Mitä siinä luki?”

Joistakin kysymyksistä taas ei käy noin vain ilmi, miksi ne ovat lomakkeeseen päätyneet. Ehdokkailta tiedusteltiin esimerkiksi heidän mahdollisten lastensa osalta, että minkä ikäisiä ja mitä sukupuolta he ovat ja millaisissa töissä nämä käyvät.

Yhdysvaltain polarisaatiosta kieli kysymys, jossa ehdokkaita pyydettiin kertomaan, mitä sanomalehtiä he lukevat, mitä tv-asemia he seuraavat ja millä sosiaalisen median alustoilla he viihtyvät. Floydin kuolemaan ja sitä seuranneisiin mielenilmauksiin liittyvä uutisointi ja kommentointi on vaihdellut hyvinkin voimakkaasti eri uutisvälineissä Yhdysvalloissa.

Oikeudenkäynnin aikana valamiehistön jäsenet eivät saa seurata uutisia tai keskustella tapauksesta edes keskenään, saatikka julkaista mietteitään sosiaalisessa mediassa. ”Olisiko sinusta vaikea seurata näitä ohjeistuksia jostain syystä?” ehdokkailta kysyttiin lomakkeessa.

Valamiesehdokkaita voidaan hylätä syyhyn vedoten, mikäli puolustus tai syyttäjä epäilee, ettei valamies ole puolueeton. Lisäksi Chauvinin asianajajilla on oikeus hylätä 15 valamiesehdokasta nimeämättä syytä. Syyttäjät saavat puolestaan hylätä yhdeksän ehdokasta ilman syyn nimeämistä.

Valamiesten haastattelujen lisäksi tuomari päätti viikon varrella, että jutussa hyväksytään ”tahattoman toisen asteen murhan” lisäksi syyte kolmannen asteen murhasta. Tämä parantaa syyttäjän mahdollisuutta saada jutussa aikaan tuomio. Lisäksi Chauvinia syytetään toisen asteen taposta.

Kaikkia syytekohtia yhdistää karkeasti ottaen se, ettei Chauvinin ajatella suunnitelleen Floydin surmaamista. Enimmäisrangaistukset eri syytekohdista vaihtelevat 10–40 vuoden vankeustuomioihin.

Kolmannen asteen murhaa ei tunneta liittovaltiotasolla ja sellainen on käytössä Minnesotan lisäksi vain Floridassa ja Pennsylvaniassa, kerrotaan Wikipedian tässä artikkelissa. Kolmen syytekohdan tarkempia luonnehdintoja Minnesotassa voi lukea englanniksi tästä, tästä ja tästä linkistä.

Chauvinin epäillään aiheuttaneen Floydin, 46, kuoleman pidätystilanteessa Minnesotan Minneapolisissa toukokuussa 2020. Tilanteesta kuvatulla videolla näkyy, kuinka Chauvin painaa maassa makaavan Floydin kaulaa polvellaan yli kahdeksan minuutin ajan.

Floyd sanoi toistuvasti, ettei pysty hengittämään.

Floydin kuolema käynnisti Yhdysvalloissa uudestaan laajan rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustavan Black Lives Matter -liikehdinnän, joka levisi kuukausien ajan eri puolilla maailmaa. Myös Suomessa järjestetyissä mielenosoituksissa on vastustettu mustiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja poliisiväkivaltaa.

Cornellin yliopiston oikeustieteen professori Valerie Hans kertoi aiemmin olevansa sitä mieltä, että valamiehistössä tulisi mahdollisesti olla henkilöitä, jotka osallistuivat protesteihin ja joilla on erilaisia mielipiteitä tapauksesta.

”Meidän jokaisen tulisi haluta valamiehistö, joka edustaa mielipiteiden, näkökantojen ja yhteisön demografisten tunnuspiirteiden kirjoa”, Hans sanoi Reutersille.

Oikeudenkäynnin avauspuheenvuorot kuullaan aikaisintaan 29. maaliskuuta, CNN on kertonut aiemmin. Tuomiota odotetaan huhtikuun lopussa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan oikeudenkäyntiä on määrätty vartioimaan tuhansia poliiseja ja kansalliskaartin jäseniä. Chauvin vapautettiin vankilasta viime lokakuussa miljoonan dollarin takuita vastaan. Summa vastaa noin 840 000:ta euroa.

Syytettynä on kolme muutakin poliisia, jotka on irtisanottu viroistaan. Heitä syytetään avunannosta.

Yhdysvaltain kongressin alahuone eli edustajainhuone hyväksyi viime viikon keskiviikkona niin sanotun George Floyd -lain, jonka tarkoituksena on ehkäistä poliisin virkavirheitä.

Laki kieltäisi muun muassa kuristusotteet, purkaisi poliiseja syytteiltä suojaavaa lainsäädäntöä sekä lopettaisi rodullisen ja uskonnollisen profiloinnin.