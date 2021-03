Saksassa roikkuu ilmassa poliittinen murros, jonka taustalla on räikeitä skandaaleja ja yksi merkittävä menestystarina.

Stuttgart/Sindelfingen

Tervetuloa maailman vihreimpään valtioon! Energia virtaa auringosta ja sähköautot suhahtelevat äänettömästi kadulla.

Vihreät nauttivat täällä jopa 35 prosentin gallupsuosiota, ja kaksi kautta hallinnut vihreä pääministeri on niin rakastettu, että hän kahmii ääniä niin oikealta kuin vasemmalta. Sunnuntaina pidettävissä vaaleissa vihreiden ei tarvitse jännittää asemansa puolesta.

Kyse on Saksan Baden-Württembergistä, joka on asukasmäärältään vähän Ruotsia suurempi osavaltio Etelä-Saksassa.

Vihreiden ylivallasta huolimatta kyse ei ole mistään ekoparatiisista. Juuri täällä Saksan autotehtaat suoltavat markkinoille polttomoottoriautoja, joilla osavaltiossa myös edelleen pääosin ajetaan.

Osavaltio on laskenut, että se itse aiheuttaa 0,2 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mikä on enemmän kuin runsaan 11 miljoonan asukkaan osuus maailman väkiluvusta.

Samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa, myös Saksassa osavaltiot eroavat toisistaan poliittisesti hyvin paljon. Suuri osa lainsäädännöstä on osavaltioiden käsissä. Jopa vaalijärjestelmä on omansa.

Yhdysvaltain osavaltioista Baden-Württemberg muistuttaa ehkä Kaliforniaa, sillä täälläkin aurinkoa piisaa. Osavaltio kannustaa vihreän energian sekä sähköautojen käyttöön. Ilmastonsuojelulaki tuli voimaan 2013, ja sitä uudistettiin viime vuonna.

Vapaamielisestä Kaliforniasta Baden-Württemberg eroaa arvoilmapiirinsä vuoksi. Perinteinen kristillinen arvomaailma on täällä voimissaan. Vihreiden menestyksen salaisuus onkin se, että puolue ei ärsytä täällä konservatiiveja. Puhutaan ”realoista” eli realistisista vihreistä.

Muualla Saksassa vihreät ovat esimerkiksi väläyttäneet, että omakotitaloja ei pitäisi enää energiasyistä rakentaa.

”Ei sellainen mene läpi”, sanoo Herwig Schneider. Hän on pysähtynyt lataamaan sähköautoaan moottoritie A 81:n varrella. Tämä on jo hänen toinen sähköautonsa.

”Halusin ekologisista syistä eroon bensasta ja dieselistä”, hän sanoo. Schneider on yrittäjä ja ajaa paljon työnsä takia.

Uusi Hyundai on mieleinen sopivan hinta–laatu-suhteensa sekä riittävän pitkän, 480 kilometrin latausvälin takia. Ajamisen ilossa ei ole hänen mukaansa moittimista.

”Jätän jokaisen Golfin taakseni. Tämä kiihtyy nollasta sataan 7,6 sekunnissa.”

Herwig Schneider ajaa paljon työnsä takia, ja on hankkinut ympäristösyistä kaksi sähköautoa sekä latausaseman yritykselleen osavaltion tuella.­

Sähköautoja on Saksan liikenteessä hyvin vähän, ja Baden-Württembergissäkin alle kaksi prosenttia.

Asenteet, tottumus ja kulttuuri eivät ole vahvistaneet sähköautojen asemaa. Baden-Württemberg on vauras osavaltio, jonka hyvinvoinnin perustaa alkoivat yli sata vuotta sitten kasvattaa miehet nimeltä Ferdinand Porsche, Karl Benz ja Gottlieb Daimler.

Vahvaan asemaansa tottunut saksalainen autoteollisuus on herännyt hyvin hitaasti sähköautojen valmistukseen. Sähköautojen osuus on kuin pisara Saksan valtavassa automeressä, mutta se kasvaa viime vuonna myönnetyn avokätisen hankintatuen ansiosta.

”Yhteensä 9 000 euron tuki kannattaa jo”, Schneider sanoo.

Moottoritien varressa olevalla pikalatausasemalla hän hoitaa työpalavereita autossa auton kerätessä virtaa. Pikalatauksella sähköauton akun saa muutamassa kymmenessä minuutissa täyteen. Myös toisessa lataukseen tulleessa autossa on käynnissä työpalaveri. Kuljettaja pahoittelee, ettei ehdi työkiireiltään antaa haastattelua.

Latausasemia on pystytetty Baden-Württembergissä paljon viime aikoina osavaltion tuella. Schneiderilla on sellainen myös oman yrityksensä käytössä, ja hän on saanut sen rakentamiseen tuntuvan, tuhansien eurojen tuen osavaltiolta, joka kattoi melkein puolet kuluista.

”Ilman vihreitä täällä tuskin olisi näin paljon latausasemia ja uusiutuvaa energiaa”, Schneider sanoo.

Uusiutuvan energian yrityksiä ja paikallisia ratkaisuja on paljon. Tuulivoiman rakentamista on hidastanut harvinaisten lintulajien suojelu, mutta muita uusiutuvia energiamuotoja rakennetaan paljon. Hakkeen ja aurinkovoiman avulla on rakennettu paikallinen lämpöverkko Schluchseen alueelle.

Sähköautojen latausasema Sindelfingenin pikkukaupungissa keskellä uneliasta asuinaluetta.­

Stuttgartin keskustassa liikenteen hiukkaspäästöjä mitataan 17:lla yli kolme metriä korkealla suodatintornilla.­

Sunnuntaina Schneider harkitsee äänestävänsä vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n välillä. FDP:hen hän kallistuu yritysmyönteisyyden vuoksi, toisaalta FDP on hänen makuunsa liian salliva polttomoottoriautojen suhteen.

Gallupien mukaan vihreät ja FDP voisivat saada jopa kahdestaan enemmistön, Schneider sanoo.

”Molemmat vanhat kansanpuolueet putoaisivat pois, niin CDU kuin SPD.” Ajatus on aika villi, ja se herättää innostunutta naurua. Vuosikymmenien ajan nämä kaksi puoluetta ovat hallinneet Saksaa. Molemmat ovat nauttineet aikoinaan jopa yli 40 prosentin kannatusta.

Kristillisdemokraattinen unioni CDU yhdessä baijerilaisen sisarpuolueensa CSU:n kanssa ja demaripuolue SPD muodostavat tällä hetkellä Saksan hallituksen. Nyt suuri poliittinen murros roikkuu ilmassa.

Baden-Württembergissä ja niin ikään sunnuntaina Rheinland-Pfalzissa pidettävät osavaltiovaalit ovat tärkeä rajapyykki vastikään uuden puheenjohtajan Armin Laschetin valinneen CDU:n matkalla kohti liittopäivävaaleja, jotka pidetään syyskuussa.

Syksyn vaaleissa koko Saksa ja sitä myötä myös Eurooppa on suuren käänteen edessä. Liittokansleri Angela Merkel ei jatka enää politiikassa. CDU/CSU ei ole vielä valinnut liittokansleriehdokastaan.

Jos CDU ottaa nyt osavaltiovaaleissa pahasti takkiinsa, kuten näyttää, Laschetin uskottavuus on vähissä. Liittokansleriehdokkaaksi nousisi todennäköisesti CSU:n Markus Söder, josta on koronakriisissä tullut yksi Saksan näkyvimmistä ja pidetyimmistä poliitikoista.

Juuri nyt koko CDU/CSU:n asema tosin on heikentynyt paljon. Viikon aikana kolme kansanedustajaa on joutunut eroamaan, kun on paljastunut, että he ovat ansainneet jopa satojatuhansia euroja viime keväänä maskikauppojen välittämisellä.

Rikoksista ei ole kyse, mutta bisnesten moraalinen tarkastelu ei kestä päivänvaloa. CDU:n puheenjohtajan Laschetin mukaan kriisin varjolla rikastuminen rikkoo luottamuksen. Kansanedustajat Nikolas Löbel , Georg Nüßlein ja Mark Hauptmann ovat jättäneet parlamenttiryhmän.

Perjantai-iltaan mennessä CDU vaati kaikilta edustajiltaan kirjallisen vakuutuksen siitä, että he eivät ole vaurastuneet pandemian varjolla. Suuri vahinko on kuitenkin jo tapahtunut. Jo sitä ennen CDU:n kannatus on ollut laskussa.

Schluchseen alueella Baden-Württembergissä toimii aurinko- ja hake-energialla toimiva paikallinen lämpöverkko.­

Sindelfingen on pieni teollisuuskaupunki, jossa ensimmäinen vihreiden puolueosasto on perustettu.­