Kaliforniassa etäkoulua on käyty jo vuosi yhtä soittoa – ”Opetusta on usein vain tunti päivässä ja osan siitäkin ajasta opettaja saattaa näyttää videota”

Suurin osa Kalifornian kaupunkien ilmaisista, kunnallisista kouluista on ollut etäopetuksessa viime vuoden maaliskuusta lähtien. Moni perhe on pettynyt opetuksen tasoon ja hitaaseen päätöksentekoon.

San Francisco

Foster Cityssä San Franciscon eteläpuolella suomalaisamerikkalaiset sisarukset Matilda ja Olivia Hukari kieppuvat koulunsa leikkitelineillä tyytyväisinä. Ensi viikolla lapset saavat telineisiin seurakseen luokkatovereita, kun molempien lähiopetus alkaa kahtena päivänä viikossa. Sekä lapset että äiti Tiina Hukari ovat helpottuneita, että lapset saavat palata kouluun edes muutaman tunnin ajaksi.

Toisin kuin Suomessa, Kaliforniassa lähiopetus on ollut tauolla yhtä soittoa kokonaisen vuoden verran pandemian alusta asti.

”Lapsilla on ollut kavereita kova ikävä ja heille on tosi tärkeää, että pääsee kouluun. Ja tietysti itsellekin, että pääsee vaikka kauppaan ilman, että pitää ottaa lapset mukaan”, itsekin opettajana työskentelevä Hukari naurahtaa.

Kesällä perheen suunnitelmat olivat vielä toisenlaisia. Tiina Hukari valmistautui opettamaan syksyllä alkavaa englanninkurssiaan vieraskielisille opiskelijoilleen. Kun alkoi näyttää siltä, etteivät koulut avaudu, hän päätyi monen amerikkalaisen tavoin sanomaan omille töille ei. Edellisen kevään etäkoulukokemus oli ollut kaoottinen, eikä kesällä tiedetty millaista syksyn Zoom-opiskelu tulisi olemaan. Hukarin mies, Kyle, työskentelee koronatestausteknologian parissa, joten hänelle etätyöskentely ei ollut vaihtoehto.

”Rupesin miettimään, että on aikamoinen homma opettaa itse kotoa kurssia ja samalla auttaa lapsia koulunkäynnissä”, Tiina Hukari toteaa.

Lopulta kurssikin peruuntui ja elämä rauhoittui. Jooga, lasten kuvataidetunnit, uinnit ja kotona pidettävät leikkitreffit jäivät tauolle, kun kokoontumisrajoitukset iskivät.

Kun koulut vuosi sitten sulkeutuivat, Matilda Hukari oli 5-vuotias ja kävi koulun aloittavaa kindergarten-luokkaa San Mateon koulupiiriin kuuluvalla ala-asteellaan. Nyt ensimmäistä luokkaa opiskelevan tytön etäkoulu on sujunut hyvin, sillä opettaja on tiiviisti lasten kanssa koko aamupäivän etäyhteyksienkin välityksellä.

Hän ohjaa pieniä oppilaita siirtymään Zoomissa tietotekniikasta musiikkitunnille. Kun liikuntatunti alkaa, Matilda kantaa tietokoneen pöydästä toiseen ja välillä huikkaa perheelle, mitä ohjelmassa on.

11-vuotiaalla Olivialla on sen sijaan aikaa opettajan kanssa vain kymmenien minuuttien pätkissä ja itsenäisyyttä vaaditaan paljon.

”Se on aika yksinäistä hommaa. Siksi tuntuukin, että Olivia on kyllä valmis kouluun. Hänellä on ihan liian vähän opetusta”, Tiina Hukari toteaa.

Kun lähiopetuksessa koulupäivä kestäisi yli kuusi tuntia, etäkoulussa opetus ja tehtävät loppuvat jo usein puoleenpäivään mennessä.

Opetuksen määrästä on huolissaan myös Cooper Marcus, jonka Remington-poika käy neljättä luokkaa San Franciscon koulupiiriin kuuluvalla Alvaradon ala-asteella.

”Opetusta on usein vain tunti päivässä ja osan siitäkin ajasta opettaja saattaa näyttää videota. Pojallani on vaikeuksia yksinkertaisten laskutoimitusten kanssa. Oppitunteja on, mutta ei oppimista”, kuvaa Marcus.

San Franciscossa yksityiskoulut saivat luvan avautua lähiopetukseen syksyllä. Kun Marcus näki kouluun paluun vaikutukset yksityistä yläastetta käyvässä pojassaan, hän alkoi ajaa kunnallisten koulujen avaamista vanhempien muodostamassa Decreasing the Distance -yhteisössä.

”Lähiopetuksessa oleva esikoiseni on onnellisempi ja vähemmän stressaantunut. Hän voi hyvin.”

Remington on mukana Marcuksen San Franciscon Noe Valleyn kaupunginosaan järjestämässä Zoom-in-mielenosoituksessa, jossa lapset opiskelevat yhdessä ruutujensa takana. Muuten neljäsluokkalaisen päivät kuluvat kotona. Joskus hän käy Zoom-tunteja tuttavaperheen luona tai tuttavien lapsi heidän luonaan. Muodostamalla omia opintokapseleita eli podeja amerikkalaiset ovat taanneet lapsilleen seuraa ja itselleen edes hetkittäistä työrauhaa etätöissään.

Myös Zoom-in-mielenilmaukseen osallistunut Ana on toista luokkaa käyvän tyttärensä Jocelynin kanssa saanut tarpeekseen etäopetuksesta. Anan on vaikea hoitaa kotitöitä, kaksikuista vauvaa ja samalla tukea tytärtään tietokoneen äärellä.

”Hänen on vaikea keskittyä Zoomiin, kun on niin paljon häiriötekijöitä. Ne lapset, jotka ovat jäljessä opinnoissa, ovat nyt vielä enemmän jäljessä”, Ana toteaa.

Opinnoissa jälkeenjääminen, lasten univaikeudet ja käyttäytymishäiriöt ovat huolia, jotka toistuvat vanhempien puheissa. Eriarvoistuminen ja lasten lisääntyneet mielenterveysongelmat olivatkin syitä, joiden vuoksi San Franciscon pormestari London Breed haastoi kaupungin koulutoimen oikeuteen helmikuun alussa. Kun ensimmäisten ala-asteiden avaamispäivä siirtyi tammikuun lopulta tulevaisuuteen, myös vanhempien tyytymättömyys junnaavaan päätöksentekoon yltyi.

Kuvernööri Gavin Newson pyrki vauhdittamaan koulujen avaamista lupaamalla maaliskuun alussa kahden miljardin kannustinpotin Kalifornian koulupiireille, jotka avaavat ovensa nuorimmille oppilaille mahdollisimman pian. Ja liittovaltionkin rahaa kouluille on virrannut. Rahoituksella on tarkoitus nopeuttaa luokkahuoneiden turvallisuusjärjestelyjä.

Koulupiireistä yhä useampi onkin hiljattain asettanut paluupäivän oppilaille, joita osavaltion kunnallisissa kouluissa on noin kuusi miljoonaa. Monin paikoin ala-asteiden vanhimpien oppilaiden, yläkoululaisten ja lukiolaisten lähiopetus on kuitenkin ratkaisematta. Eivätkä kaikki nuoremmatkaan tule palaamaan. Esimerkiksi talven epidemiahuipun keskellä tehtyyn San Franciscon koulupiirin kyselyyn vastanneista perheistä 43% ei ollut paluustaan varma.

Myös opettajat ovat epäröineet. Kaliforniassa opettajien ammattiliittojen ja koulupiirien väliset neuvottelut turvallisesta kouluun paluusta ovat pitäneet koulut suljettuina näinkin pitkään. Liitot ovat monessa piirikunnassa neuvotelleet mahdollisuuden rokotukseen avaamisen ehdoksi.

San Franciscon kaupunginhallituksen jäsen Rafael Mandelman näkisi mielellään nuorimmat lapset jo koulussa, mutta ymmärtää, miksi prosessi on ollut hidas.

”Ihmiset ovat huolissaan. On kotitalouksia, joissa ihmiset asuvat isovanhempiensa kanssa. He eivät halua lasten tuovan kotiinsa tappavaa virusta. Kun isovanhemmat ja opettajat saavat rokotuksen, ei ole enää syytä olla avaamatta kouluja”, hän vakuuttaa.

Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC:n suositus ei vaadi opettajien rokottamista. Kouluja onkin avattu ilman rokotuksia esimerkiksi New Yorkissa, jossa koronatartuntoja on väkilukuun suhteutettuna tuplasti San Franciscoon verrattuna. Cooper Marcuksen mielestä liittojen vaatimukset eivät perustu tieteeseen, vaan kouluja on pitänyt kiinni pelko.

”Kun opettajien liitto on vahva ja varovainen ja kouluhallitus heikko ja tehoton, tulos on tämä. Haluan tukea kunnallisia kouluja, mutta minusta tuntuu, että kunnallinen koulu on pettänyt meidät, vanhemmat ja lapset”, Marcus moittii järjestelmää.

Nyt opettajien rokotukset ovat jo hyvässä vauhdissa. Koko Kalifornian väestöstä viidennes on saanut ensimmäisen rokotusannoksen. San Franciscon koulupiirissäkin luokkahuoneita valmistellaan oppilaita varten, sillä alakoululaisista osa pääsee lähiopetukseen lukukauden viimeisiksi viikoiksi huhtikuun puolivälistä alkaen. Silti kouluun paluukaan ei häivytä huolta lapsista, jotka ovat olleet yli vuoden poissa luokistaan.

”He ovat eri tilanteessa akateemisesti mutta myös sosiaalis-emotionaalisesti ja fyysisesti verrattuna siihen, jos he olisivat olleet luokkahuoneessa. Ovatko koulut valmiina vastaamaan lasten uusiin tarpeisiin?” Cooper Marcus kysyy.

Etäopetus jatkuu Kaliforniassa hybridiopetuksen rinnalla niillä, jotka eivät voi tai uskalla kouluun palata. Koska lapsia ei rokoteta, on vielä epäselvää avautuvatko koulut normaalisti syksylläkään. San Mateonkin koulupiirissä pohditaan jo, miltä syksy näyttää.

”Suomalaisena teen kuten pyydetään, mutta harmittaisi lasten takia, jos he eivät pääsisi kouluun normaalisti syksyllä”, Tiina Hukari kiteyttää.