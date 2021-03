Kalifornian ykköslehdessä Los Angeles Timesissa julkaistiin viime torstaina mielipidekirjoitus, jossa lukija vaati lehteä myöntämään olevansa väärässä. Lehti oli julkaissut tilastoilla höystetyn jutun siitä, miten Floridan löysemmät koronarajoitukset olivat johtaneet Kaliforniaa pahempiin tartunta- ja kuolinlukuihin.

Lukijan mielestä lehti oli poiminut lukuja valikoivasti ja jättänyt ottamatta huomioon sen, että Floridassa on selvästi enemmän vanhusväestöä kuin Kaliforniassa. Niinpä Florida oli onnistunut paremmin koronan suhteen kuin Kalifornia, lukija linjasi ja julisti Floridan republikaanikuvernööri Ron DeSantisin kriisin voittajaksi.

Mielipidekirjoitus on pieni osa keskustelua, jota Yhdysvalloissa käydään siitä, mikä strategia on toiminut ja mikä ei, kun korona on jyllännyt vuoden ajan ja maassa pelätään uusia huonoja aikoja.

Viime vuoden mittaan Florida on noussut uutisoinnissa välillä varoittavaksi esimerkiksi huonosti hoidetusta kriisistä ja jopa hälläväliä-asenteesta. Mutta yhtä hyvin se on kelvannut esimerkiksi siitä, miten monenkirjavalla tavalla koronatilanne on Yhdysvalloissa edennyt erilaisista rajoitustoimista huolimatta.

Viime päivinä uutisoinnissa on kerrottu esimerkiksi siitä, kuinka Floridaan virtaa opiskelijoiden kevätlomien aikana runsaasti turisteja. Heitä kiehtovat rantaelämä, avoimet ravintolat, maskipakosta vapautettu elämä ja yleinen optimismi koronakurimuksen keskellä.

Miamilaisen ravintolan ovessa oleva kyltti kertoo, että työntekijöitä tarvitaan lisää.­

Florida höllensi koronarajoituksiaan kuukausia ennen muita osavaltioita, ja se näkyy talousluvuissakin. Osavaltiossa on nyt noin 5,1 prosentin työttömyys, kun esimerkiksi Kaliforniassa lukema on 9,3 ja New Yorkissa 8,7.

”Saat elää kuin ihminen. Sinua ei suljeta sisätiloihin. Ihmiset eivät ole epätoivoisia”, hehkutti Floridan tilannetta kuvernööri DeSantis lauantain The New York Times -lehdessä.

Floridassa ei ole maskipakkoa, Kaliforniassa on. Floridassa ei saa enää sakkoja koronarajoitusten rikkomisesta, Kaliforniassa maskittomuudesta voidaan langettaa jopa tuhansien eurojen sakkoja.

Floridassa koulut avasivat syksyllä. Kaliforniassa ei ole päästy kouluun sitten viime vuoden maaliskuun.

Suljettu teatteri Los Angelesissa.­

Milloin Etelä-Kalifornian ravintolat ja kuntosalit avataan, kysytään kalifornialaislehdessä. Miamin kaupungissa sen sijaan ravintoloihin kannattaa tehdä varaus pöydän saamiseksi. Asuntokauppa käy kuumana.

”Kevätlomalaiset ryntäävät Floridan koronapesäkkeeseen juhlimaan kuin elettäisiin vuotta 2019”, otsikoi brittilehti The Guardian lauantaisen juttunsa.

Koronapesäke onkin oikein sopiva ilmaus Floridalle, ja suurelle osalle muutakin Yhdysvaltoja. Floridassa covid-19-tautiin on kuollut yli 32 200 ihmistä, kun koko Yhdysvalloissa tauti on tappanut noin 540 000 ihmistä.

Floridassa asukaslukuun suhteutettuna kuolemat ja tartunnat ovat kuitenkin lähellä Yhdysvaltain keskiarvoa. Floridassa on kuollut 150 ihmistä sataatuhatta asukasta kohti, Kaliforniassa 143.

Floridassa yli 64-vuotiaita on väestöstä 21 prosenttia, Kaliforniassa 15 prosenttia. Floridan asukasluku on noin 21,5 miljoonaa ja Kalifornian 39,5 miljoonaa.

Koronarokotuksen saaneet floridalaiset viettivät syntymäpäiväjuhlia Fort Lauderdalessa.­

Koronarajoituksia ja tautilukuja vertailtaessa on hyvä muistaa, että Yhdysvalloissa on monenlaisia muitakin esimerkkejä. On tiukkojen rajoitusten osavaltioita (Vermont ja Havaiji), joissa tautitilanne on hyvä. Ja löysien rajoitusten osavaltioita (Pohjois- ja Etelä-Dakota), joissa tilanne on huolestuttava.

Näin ollen Yhdysvalloissa on nähty täsmälleen samoja trendejä kuin muuallakin maailmassa. Tiukat koronarajoitukset vähentävät tartuntoja, kuten Kiinassa. Ja yhteiskunnan avoimena pitäminen voi vaikeuttaa tilannetta merkittävästi, kuten Ruotsissa.

” ”Yritätte pyytää meiltä syvällistä ymmärrystä viruksesta, joka on ollut läsnä vasta 12–14 kuukautta.”

Kalifornialaisen Healthline-terveyssivuston mukaan Floridan ja Kalifornian tilanteiden vertailu on vaikeaa ja vastaus osavaltioiden samankaltaiseen tautitilanteeseen on ”monimutkainen”.

Asiantuntijoiden mukaan tilanne eri osavaltioissa voi vaihdella esimerkiksi asukastiheyden vuoksi ja sen mukaan, kuinka monta ihmistä eri kotitalouksissa keskimäärin asuu. Tiheämpään asutuilla alueilla niin sanotut supertartuntatapaukset voivat hetkessä räjäyttää tilanteen kriisiksi.

Mutta nämäkään vertailut eivät tuo nopeaa ahaa-elämystä. Floridassa on asukkaita per kotitalous 2,65 ja Kaliforniassa 2,95, kertoo Yhdysvaltain väestönlaskentavirasto. Floridassa asukkaita on neliökilometriä kohden noin puolitoistakertainen määrä verrattuna Kaliforniaan.

Aurinkovarjojen myyjä Fort Lauderdalessa Floridassa.­

Jotkut asiantuntijat ovat arvelleet, että Floridan leuto ilmasto on saattanut auttaa koronatilannetta joihinkin kylmempiin osavaltioihin verrattuna. Ihmiset viettävät vähemmän aikaa sisätiloissa, mikä on voinut vähentää altistumistapahtumien määrää, kuten Tampa Bay Times -lehti äskettäin kertoi.

Helppoja vastauksia ei kuitenkaan näytä olevan. Tilannetta sotkevat kirjavat sosioekonomiset tilanteet ja se, että Yhdysvallat on tilkkutäkkimäisesti hallinnoitu liittovaltio.

”En osaa selittää, miksi Floridan tilanne ei ole pahempi kuin se on. En tiedä”, totesi Healthlinen haastattelema de Beaumont -säätiön johtaja Brian Castrucci, joka on johtanut aiemmin Texasin ja Georgian osavaltioiden terveysministeriöitä.

Castrucci huomautti sivustolle, että ihmisiltä unohtuu usein, että puhumme ”uudenlaisesta koronaviruksesta”.

”On niin monia mitattuja ja mittaamattomia muuttujia, jotka vaihtelevat osavaltioittain. Ja kaikki ne ovat mukana pelissä juuri nyt. Yritätte pyytää meiltä syvällistä ymmärrystä viruksesta, joka on ollut läsnä vasta 12–14 kuukautta”, Castrucci totesi.

Floridan kohdalla on myös syytä muistaa, että tällä hetkellä osavaltiossa katsotaan helposti koko vuoden aikana syntynyttä tautitilannetta. Vuoden sisälle mahtuu kuitenkin monenlaista aaltoliikettä, kuten muuallakin maailmassa on saattanut havaita.

Floridan kuvernöörillä ei ollut aihetta juhliin – eikä lomailijoilla asiaa osavaltioon – viime heinäkuussa. Siitä muistuttaa Vox-sivuston otsikko: ”Floridassa on nyt enemmän Covid-19-tapauksia kuin missään muussa osavaltiossa. Tässä se, mikä meni vikaan.”

Sivuston mukaan itsetyytyväinen mieliala oli vallannut Floridan ja yhteiskunnan sulkutoimet oli keskeytetty liian nopeasti.

Miamin ravintolakatu Ocean Drive oli 5. maaliskuuta avoinna kevätlomien viettäjille.­

Ollaanko nyt kenties matkalla uusiin ongelmiin?

Yhdysvaltain tautienhallintovirasto CDC on varoittanut, että kevätlomien matkustajamäärät ovat vaarallisen korkealla tasolla Yhdysvalloissa. Perjantaina lentokentillä kirjattiin CNN-kanavan mukaan yhteensä yli 1,3 miljoonaa matkustajaa, mikä oli korkein lukema sitten maaliskuun puolivälin 2020.

”Näemme liikaa kevätlomatoimintaa. Meillä on ongelma, kun liian monet ihmiset tekevät tuloaan tänne”, totesi kanavalle Miami Beachin pormestari Dan Gelber.

Opiskelijoiden spring breakia juhlittiin maaliskuun alussa rannalla Fort Lauderdalessa Floridassa.­

Lisähuolta aiheuttaa se, että Floridassa on kirjattu eniten tapauksia helpommin tarttuvasta B 117-mutaatiosta, joka havaittiin Britan­niassa viime syksynä ja joka aiheuttaa Suomessakin suurta huolta.

Mutta virus antaa jatkuvaa ihmettelyn aihetta. Vaikka Floridan tapauksista jo selvästi yli 30 prosenttia on uutta mutaatiota, osavaltion tapausmäärät eivät ole kokonaisuudessaan kasvaneet, kertoi Johns Hopkins -yliopiston epidemiologi Caitlin Rivers The New York Timesille.

Riversin mukaan myönteinen yllätys antaa terveysviranomaisille lisäaikaa rokottaa pahimpiin riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Floridassa ensimmäisen rokotteen on saanut 20 prosenttia väestöstä ja toisen 11 prosenttia. Osavaltion tilanne on rokottamisen osalta suunnilleen sama kuin Yhdysvalloissa keskimäärin.

Ihmiset tanssivat livebändin musiikin tahtiin Floridan Sarasotassa helmikuussa.­

Kirjoituksessa on hyödynnetty Johns Hopkins -yliopiston, The New York Timesin ja Worldometers.info-sivuston covid-19-tilastoja sekä US Census Bureaun ja CDC-viraston verkkosivuja.