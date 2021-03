Pohjoismaiden tavoitteena on tehdä Pohjolasta vuoteen 2030 mennessä maailman integroitunein ja kestävin alue. Nyt tavoite voi näyttää kaukaiselta, kun naapurimaat ovat sulkeneet rajoja toisiltaan ja nationalismi nostaa päätään.

Tukholma

Ruotsin ja norjan kieliin on pandemiavuoden aikana tullut kaksi uutta sanaa: coronasvenskar ja svenskmobbning. Koronaruotsalaiset ja ruotsalaisten kiusaaminen, joilla viitataan Norjan puolelle kulkeviin ruotsalaisiin ja heidän kohteluunsa.

On ollut huutelua, Ruotsin rekisterikilvissä olleiden autojen tärvelyä ja epäluottamusta ennen niin rakkaiden naapureiden välillä. Norjalaiset ovat pelänneet, että koronavirus karkaa ruotsalaisten mukana heidän puolelleen.

Ilmiöt ovat nousseet esille etenkin raja-alueilla, kuten Ruotsin Strömstadin kunnassa. Se sijaitsee Norjan rajalla, ja kunnan talous pyörii rajakaupan ja turismin avulla.

Uudissanat ovat oire syvemmästä haavasta, jonka koronapandemia on aiheuttanut Pohjoismaiden suhteisiin.

Ruotsin ulkomaankauppa­ministeri ja Pohjoismaista vastaava ministeri Anna Hallberg sanoo koronapandemian paljastaneen, että Pohjoismaiden välisessä kriisiyhteistyössä on paljon parannettavaa.

”Tulimme kaikki yllätetyiksi, että emme olleet tämän koordinoidumpia tai yhtenäisempiä kriisin tullessa”, sosiaalidemokraatteja edustava Hallberg sanoo.

”Tietysti oli inhimillistä ja luonnollista, että kun kriisi iskee, käännytään sisäänpäin ja yritetään pelastaa se, mitä pelastettavissa on. Mutta on käynyt selväksi, että emme ole onnistuneet Pohjoismaina ottamaan vastuuta rajoilla asuvista kansalaisista ja yrityksistä, joille pandemia on ollut iso isku.”

Pohjoismaiden pääministerit asettivat vuonna 2019 tavoitteen, jonka mukaan Pohjolasta tulee vuoteen 2030 mennessä maailman integroitunein ja kestävin alue. Nyt tavoite voi näyttää kaukaiselta, kun naapurimaat ovat sulkeneet rajoja toisiltaan ja koronapandemia on nostanut esiin uudenlaisia nationalistisia ilmiöitä.

Ministeri Hallberg esittääkin Pohjoismaiden välille uusia pelisääntöjä, joiden avulla kriisitilanteissa voitaisiin tulevaisuudessa toimia paremmin.

Koronaikana suurin osa ministeri Hallbergin tapaamisista käydään digitaalisesti.­

”Olisi tärkeää, että käymme yhdessä kaikki mahdolliset ratkaisut läpi ennen kuin esimerkiksi suljemme rajoja”, hän sanoo.

Koronakriisin aikana pohjoismaisten vastuuministerien yhteydenpito on kuitenkin ollut hyvää, Hallberg sanoo. Hän kehuu esimerkiksi Thomas Blomqvistia (r), joka toimii Suomen pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavana ministerinä.

”Olemme voineet soitella toisillemme, oli ilta tai viikonloppu”, Hallberg sanoo.

Hyvän yhteistyön ansiosta esimerkiksi Tornion ja Haaparannan rajalle on saatu pandemia-aikana voimaan erilaisia poikkeusratkaisuja, jotka ovat helpottaneet rajanylitystä.

Maaliskuun alussa Ruotsi ja Norja onnistuivat ratkaisemaan ongelman, joka koski Ruotsista Norjaan matkustavia työntekijöitä. Kun Norja sulki tammikuun lopulla rajan kaikilta työmatkalaisilta lukuun ottamatta niitä, jotka tekivät yhteiskunnan kannalta kriittistä työtä, tuhannet ruotsalaiset jäivät ilman palkkaa.

Maiden pääministerit ratkoivat tilannetta, ja pian Norja kertoi kompensoivansa osan ruotsalaisten menetetyistä palkoista. Työmatkat pääsivät jatkumaan.

Hallbergin mukaan tämä kuvaa yhteistyön sujuvuutta, mutta ihannetapauksessa käytännöstä olisi pystytty sopimaan jo etukäteen.

”Sitten ihmiset olisivat välttyneet kuukauden epävarmuudelta palkan suhteen. Tällaisia ongelmia meidän pitää kyetä ratkomaan jatkossa paremmin.”

Ruotsin, Suomen ja Norjan rajakaupungeissa on totuttu elämään, jossa valtioiden välisillä rajoilla on vähän käytännön merkitystä. Nyt esimerkiksi Strömstadissa pelätään, että kun rajat lopulta avataan, haavat eivät sulkeudu hetkessä.

Hallbergin mukaan tilanne on vakava, ja pohjoismaisilla hallituksilla on iso vastuu.

”On tärkeää, että hallitukset viestittävät toisilleen ja kansalaisille, että haluamme toisillemme hyvää.”

Strömstadin kunnanhallituksen puheenjohtaja Kent Hansson kertoi kuukausi sitten HS:n haastattelussa, että kunnan talous on lähes romahtanut rajasulun takia.

Myöhemmin ruotsalaislehti Dagens Nyheterin haastattelussa Hansson vaati Ruotsilta itsekritiikkiä valitun koronalinjan suhteen.

”Meidän pitäisi katsoa peiliin, olla itsekriittisiä ja sanoa: Me luotimme tähän strategiaan, mutta se ei mennyt niin kuin uskoimme. Luulen, että se voisi avata joitain solmuja ja saada hallitukset istumaan alas ja ratkomaan ongelmia.”

Miten ministeri Hallberg vastaisi puoluetoverilleen?

”Ruotsiin pandemia on vaikuttanut rankemmin kuin pohjoismaisiin naapureihin, mutta kun katsoo ylikuolleisuutta Euroopassa, Ruotsi on jossain keskivaiheilla”, hän sanoo mutta ei halua vertailla koronatilastoja.

”Tulee aika, jolloin selviää, mikä strategia on ollut tehokkain. Oliko täysi yhteiskunnan sulku, lockdown, tehokkain vai ei, sitä emme tiedä. On maita, joissa on ollut täysi sulkutila, mutta tartunnat ovat levinneet laajalti. On ennenaikaista katsoa sitä nyt.”

Hallberg korostaa, että ministerien Pohjoismaissa on nyt ratkaistava ongelmat yhdessä ja katsottava tulevaisuuteen.

”Minulla on suuri toivo, että syvät ja vahvat suhteet, jotka olemme luoneet tämän ajanjakson aikana, luovat uusia mahdollisuuksia. Pohjoismaista yhteistyötä on pidetty liian itsestäänselvänä, emmekä ole nähneet ongelmia, jotka siintävät horisontissa. Kun ratkaisemme ongelmat, meillä on loistava mahdollisuus tulla paremmiksi.”