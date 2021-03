Saksaan pian syntyvä valtatyhjiö repesi avoimesti näkyviin sunnuntain osavaltiovaalien jälkeen, kirjoittaa HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki.

Berliini

Saksassa saatiin sunnuntai-iltana välähdys tulevaisuuteen: mitä tapahtuu, kun liittokansleri Angela Merkel siirtyy pian syrjään EU:n mahtivaltion johdosta: Näkyvissä on vain tyhjiö.

Ensi syyskuun lopussa pidettävät Saksan liittopäivä­vaalit ovat Euroopan kannalta tärkeimmät pitkään aikaan. Saksassa puhutaan supervaalivuodesta. Valtaa on jaossa paljon, mutta yhtäkkiä suuntaa ei ole näkyvissä. Suunnannäyttäjä on eksynyt sumuun.

Merkelin jälkeensä jättämä valtatyhjiö repesi näkyviin Saksan osavaltiovaalien tulosten paljastuttua vähin erin sunnuntai-iltana. Merkelin kristillisdemokraattinen unioni CDU näytti saavan vaaleissa rökäletappion. Vihreät puolestaan saivat lisää valtaa.

CDU sai sunnuntaina molemmissa Saksan vaalit käyneissä osavaltioissa historiansa huonoimman tuloksen.

Kun lopullinen vaalitulos oli vielä epäselvä, näytti siltä, että CDU:n kohtalonjana on armoton: Rheinland-Pfalzissa CDU:n asema on pudonnut kymmenessä vuodessa 10 prosenttiyksikköä. Baden-Württembergissä CDU:n pudotus vuosikymmenessä on 15,8 prosenttiyksikköä ja 20 vuodessa yli 20 prosenttiyksikköä.

Yhteensä näissä kahdessa Saksan osavaltiossa on yli 15 miljoonaa asukasta. Sunnuntaina äänesti kuntavaaleissa myös runsaan kuuden miljoonan asukkaan Hessen.

Yli 20 miljoonan asukkaan alueilla äänestettiin saman trendin mukaisesti: vihreät nousivat, konservatiivit putosivat. Vihreistä tulee ennakkotietojen mukaan myös euroalueen finanssipääkaupungin Frankfurtin suurin puolue.

Pinnalta katsoen Saksan päähallituspuolueen tappio johtuu puolueen viimeaikaisista ongelmista.

Mutta kyse ei ole vain niistä, eikä edes vain Saksasta. Syvemmällä on ilmiö, joka liittyy tähän aikaan kaikkialla: konservatiivien on keksittävä itsensä pian uudestaan muuallakin kuin Saksassa.

Sama olemassaolon merkityksen etsintä on nimittäin käynnissä Suomessa kokoomuksella, Ruotsissa moderaateilla ja Yhdysvalloissa konservatiiveilla.

Saksassa maltillinen oikeisto ei liehittele äärioikeistoa maan poikkeuksellisen julman historian takia.

Edes valtapoliittisestikaan se ei olisi järkevää. Oikeistopopulistinen AfD ei onnistunut näissä vaaleissa hyötymään konservatiivisen CDU:n ongelmista, vaan senkin kannatus laski.

AfD on ajautunut sisäisiin riitoihin, ja poliittisesti se on tuuliajolla, kun siirtolaiskriisi ei ole enää päivänpolttavin ongelma. Myös CDU:n sisällä on haluja koventaa linjaa suhteessa aiempaan maahanmuutto­politiikkaan, mutta linja on yhtä sekaisin kuin koronapandemian hoidossakin, jossa Merkel haluaisi kiristää, mutta puheenjohtaja Armin Laschet on halunnut löysätä.

Vaalien olennaisin merkitys on saksalaisittain suorastaan järisyttävä: myös CDU:n vanhoilla sydänmailla kuten Baden-Württembergissä on mahdollista muodostaa hallitus ilman CDU:ta.

Saksassa politiikan mannerlaatat ovat pitkään olleet vakaampia kuin Suomessa: vanhoista valtionhoitajapuolueista jompikumpi, CDU tai SPD, johtaa aina hallitusta.

CDU:n asema mielipide­kyselyiden perusteella on toki edelleen vahva suhteessa muihin puolueihin. Sillä on yli 30 prosentin tuki koko Saksan tasolla. Yhtä vakaasta asemasta ei Suomessa yksikään puolue uskalla edes unelmoida.

Mutta saksalaisittain myllerrys on nyt rajua. Kuinka vahvalla pohjalla CDU:n kannatus on? Jatkuuko kannatuksen kaikkoaminen vapaassa pudotuksessa tästä eteenpäin? SPD on oman romahduksensa kokenut jo vuosia sitten.

Saksassa moni kommentaattori sanoi vaali-iltana, että CDU:n ohjelma vaaleihin pitäisi olla jo pikkuhiljaa tiedossa. Sekin on epäselvää, kenen johdolla vaaleihin mennään.

Laschet pysyi koko tappiollisen vaali-illan piilossa julkisuudesta. Myös kansanedustajien maskikauppoja hän kommentoi vasta useiden päivien kuohunnan jälkeen.

Tuoreen mielipidekyselyn mukaan Laschet ei ole oikea valinta CDU:n johtoon enemmistön mielestä juuri äänestäneissä osavaltioissa Rheinland-Pfalzissa ja Baden-Württembergissä.

Kristillisdemokraatit valitsevat liittokansleriehdokkaansa pääsiäisen ja helluntain välissä, CDU:n puoluesihteeri Paul Ziemiak sanoi sunnuntai-iltana.

Se voi edelleen olla Laschet, mutta ajatus Laschetista Merkelin seuraajana ei vahvistunut näissä vaaleissa, kuten CDU:n suunnitelmiin alkuvuodesta kuului.

Kaikki se kaoottiselta vaikuttava myllerrys, mitä Saksassa on tapahtumassa, on tietysti oikein. Demokratia toimii. Valta-asetelmien pitäisikin olla avoimia ennen vaaleja.

Mutta saksalaisissa herättää suurta epävarmuutta se, että tilanne CDU:ssa on hallitsematon. Puolueella ja sitä kautta myös Saksalla kansainvälisesti on paljon menetettävää.