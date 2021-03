Julkisesti esitetyt syytökset seksuaalirikoksista ja niiden käsittelystä ovat syöneet maan hallituksen suosiota, joka on tuoreen kyselyn mukaan supistunut selvästi.

Viime aikoina julkisuudessa esitetyt väitteet raiskaus- ja ahdistelutapauksista Australian politiikan korkeimmalla tasolla ovat johtaneet laajoihin mielenosoituksiin eri puolilla maata.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kymmenettuhannet naiset ovat maanantaina kokoontuneet vaatimaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja oikeutta seksuaalisen hyväksikäytön uhreille.

Mustiin pukeutuneet mielenosoittajat myös muistuttavat sukupuoleen kohdistuvan väkivallan seurauksena kuolleista naisista. Canberran parlamenttitalon edustalle kokoontuneet valmistautuivat välittämään päättäjille kaksi muutosta vaativaa vetoomusta, Reuters kertoo.

Uutistoimisto AFP:n mukaan mielenosoituksia on maanantaina yli 40 kaupungissa.

Esitetyt syytökset seksuaalirikoksista ja niiden puutteellisesta käsittelystä ovat syöneet koronavirusepidemian hyvästä hoidosta aiemmin kiitetyn hallituksen suosiota, joka on sunnuntaina julkaistun mielipidekyselyn mukaan supistunut selvästi. Oppositiossa oleva keskustavasemmistolainen työväenpuolue on kyselyn mukaan nyt hallituksessa istuvaa liberaalipuoluetta suositumpi.

Australian parlamenttia on usein syytetty ”myrkyllisestä” työskentelyilmapiiristä, jonka on väitetty kärsivän jatkuvasta kiusaamisesta, ahdistelusta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, AFP kertoo.

Helmikuussa kansainväliset mediat kertoivat, että kolme naista sanoi tulleensa hallituksen entisen, liberaalipuolueeseen kuuluvan työntekijän raiskaamaksi. Väitetyt raiskaukset tapahtuivat vuosina 2016, 2019 ja 2020. Niiden tekijää ei ole nimetty.

Pääministeri, liberaalipuoluetta edustava Scott Morrison on esittänyt julkisen anteeksipyynnön naiselle, joka on kertonut tulleensa raiskatuksi parlamenttitalossa. Morrison on myös luvannut käynnistää tutkinnan ahdistelusyytösten käsittelystä parlamentissa. Hallituksen ministereitä on syytetty siitä, että he eivät ole vieneet eteenpäin rikosepäilyjen tutkintaa.

Maanantaina mielenosoitusten järjestäjät kieltäytyivät tapaamasta Morrisonia henkilökohtaisesti sanoen, että keskustelu suljettujen ovien takana ei olisi oikein seksuaalirikosten uhreiksi joutuneita kohtaan.

Yksi raiskausepäily on kohdistunut oikeusministeri Christian Porteriin, joka on kuitenkin jyrkästi kiistänyt syytöksen vuonna 1988 tapahtuneeksi väitetystä teosta. Raiskauksen kohteena kerrotaan olleen 16-vuotias tyttö, joka teki myöhemmin itsemurhan.

Porter syyttää raiskausväitteestä kertonutta Australian yleisradioyhtiötä ABC:tä kunnianloukkauksesta. Ministeri käynnisti asiasta maanantaina oikeusprosessin.