Jos Tansaniassa väittää presidentti John Magufulin sairastuneen, joutuu pidätetyksi. Presidentti on aiemmin sanonut, että Jumala on auttanut Tansaniaa kukistamaan pandemian eli Saatanan.

Tansanian poliisi on pidättänyt miehen, joka levitti internetissä väitteitä presidentti John Magufulin sairastumisesta, kertoi uutistoimisto AP sunnuntaina.

”On monia muitakin, jotka levittävät valheellisia lausuntoja. Me pidätämme heidät kaikki”, sanoi poliisipäällikkö Ramadhani Kingai lehdistötilaisuudessa Dar es Salaamissa.

Yhden ihmisen pidätyksessä ei sinänsä ole mitään yllättävää, koska 60 miljoonan asukkaan Tansania on sortovaltio.

Mutta pidätettävien määrä saattaa poliisipäällikön kriteereillä kasvaa pian erittäin suureksi. Presidentti Magufulia, 61, ei ole nähty julkisuudessa helmikuun 27. päivän jälkeen, eikä poissaolo julkisuudesta ole hänen tapaistaan.

Tansaniassa kiihtyvät päivä päivältä huhut siitä, että Magufuli olisi sairastunut covid-19-tautiin. Presidentin lähimiehet ovat kiistäneet hänen sairastumisensa niin usein ja niin jyrkästi, että kiistäminen on pikemminkin omiaan lietsomaan huhuja.

”Valtionpäämies ei ole mikään lenkkeilykerhon vetäjä, jonka pitäisi olla joka päivä esillä ottamassa selfieitä!” julisti perustuslaillisista asioista vastaava ministeri Mwigulu Chemba yhdysvaltalaisen ABC-kanavan mukaan.

Pääministeri Kassim Majaliwa puolestaan sanoi perjantaina uutissivusto AfricaNewsin mukaan, että presidentti on terve.

”Haluan vakuuttaa tansanialaisille, että heidän presidenttinsä on kunnossa ja työskentelee tapansa mukaan uutterasti”, Majaliwa sanoi. Hän kertoi presidentin lähettäneen terveisiä.

John Magufuli on hallinnut Tansaniaa kovaotteisesti vuodesta 2015. Presidentti tunnetaan kiivaana koronaviruksen väheksyjänä, eikä Tansaniassa hänen mukaansa edes ole covid-19-tautia.

HS kertoi Magufulin asenteista maaliskuun vaihteen artikkelissa.

”Me olemme selviytyneet vuoden ilman virusta, koska Jumala on mahtava ja Saatana häviää aina”, Magufuli on sanonut. Hän on myös varoittanut kansalaisia kasvomaskeista ja koronarokotteista, joiden todellisena tarkoituksena on ”tehdä tytöistä hedelmättömiä”.

Helmikuussa Magufulin äänensävy oli kuitenkin hieman muuttunut, kuten HS kertoi. Hän sanoi hyväksyvänsä hengityssuojainten käytön. Syy mielenmuutokseen saattoi olla Tansanian koronatilanteen huononeminen.

Magufulin tämän hetken terveydentilasta ei ole luotettavia tietoja suuntaan eikä toiseen. Yleensä hän esiintyy julkisuudessa monta kertaa viikossa, varsinkin Tansanian valtiontelevisiossa.