Viranomaisten mielestä Allah-sanan salliminen muille kuin muslimeille johtaa sekaannuksiin.

Malesian hallitus on valittanut oikeuden viimeviikkoisesta päätöksestä, jonka mukaan myös kristityillä on oikeus käyttää Jumalasta sanaa ”Allah”.

Uutistoimisto AFP kertoo nähneensä asiakirjoja, joiden mukaan hallitus ”ei ole tyytyväinen” ratkaisuun ja on vienyt asian korkeampaan oikeusasteeseen.

Kaakkoisaasialaisessa Malesiassa on noin 30 miljoonan asukkaan monietninen väestö, johon kuuluu monen uskontokunnan harjoittajia.

Islam on valtauskonto. Muslimeja on noin 60 prosenttia, kristittyjä alle kymmenen prosenttia.

Allah-sana on kiistakapula, joka on hiertänyt maassa pitkään. Sanasta on käyty oikeutta, ja pahimmillaan kiista on johtanut väkivaltaisuuksiin.

Viime viikolla oikeusistuin pääkaupungissa Kuala Lumpurissa kumosi vuosikymmeniä vanhan säädöksen, jonka mukaan vain muslimit saavat käyttää Allah-sanaa.

Kristityt ovat vedonneet siihen, että arabiasta lainattua Allah-sanaa on käytetty malaijin kielessä jo vuosisatoja, siis myös kristittyjen parissa.

Malesian viranomaiset taas ovat AFP:n mukaan perustelleet kantaansa sillä, että Allahin salliminen muille kuin muslimeille johtaa sekaannuksiin ja voi houkutella muslimeja kääntymään kristinuskoon.