Viron pääministeri Kaja Kallaksella on todettu koronavirustartunta

Kaja Kallas kertoi tartunnastaan Facebookissa.

Viron pääministeri Kaja Kallaksella on todettu koronavirustartunta. Kallas kertoi asiasta maanantaina alkuillasta Facebook-tilillään.

Kallaksella oli omien sanojensa mukaan vain pientä kuumetta ennen koronatestin ottamista.

”Tänään on se päivä, jolloin liityn tuhansien virolaisten joukkoon, ketkä ovat saaneet positiivisen tuloksen koronatestistä. Kuten monet muutkin teistä, en tiedä tarkalleen miten olen saanut tartunnan”, Kallas kirjoittaa tilillään.

”Olen ilmoittanut kaikille kohtaamilleni ihmisille tartunnasta. Onneksi heitä on ollut vain muutama, kuten perheenjäsenet ja pieni joukko työntekijöitä. Suurin osa työntekijöistä on ollut suositustemme mukaisesti etätöissä ja vain muutama ihminen on ollut fyysisesti läsnä ja hekin välttäneet lähikontakteja ja käyttäneet maskeja. Toivon vilpittömästi, etten ole vahingossa tartuttanut ketään.”

Asiasta kertoivat Suomessa aiemmin muun muassa Ilta-Sanomat ja MTV3 Uutiset.