Yli kymmenen Euroopan maata on tähän mennessä keskeyttänyt Astra Zenecan kehittämän koronavirusrokotteen käytön. Maat sanovat tehneensä päätöksen varotoimenpiteenä, koska ne epäilevät Astra Zenecan rokotteen aiheuttavan veritulppia ja mahdollisesti myös muita vakavia jälkioireita. Samanlaisia päätöksiä on tehty myös joissakin Euroopan ulkopuolisissa maissa.

Hyllytyspäätöksen tehneet maat haluavat nyt lisäselvityksiä Astra Zenecan rokotteen turvallisuudesta.

Ruotsalais-brittiläisen Astra Zenecan mukaan rokote on täysin turvallinen, eikä sen yhteyttä raportoituihin veritulppatapauksiin ole todistettu.

Myös Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa maita jatkamaan rokotuksia Astra Zenecan rokotteella. Uutistoimisto AFP:n mukaan asia on esillä WHO:n tiistaisessa kokouksessa, ja rokotteiden myyntiluvista suosituksia jakava Euroopan lääkevirasto (EMA) käsittelee sitä torstaina pidettävässä ylimääräisessä kokouksessaan. Virasto on jo aloittanut selvityksen rokotteen mahdollisista haittavaikutuksista.

Suomi ei ainakaan toistaiseksi ole keskeyttämässä Astra Zenecan rokotteen käyttöä, kerrottiin lääkealan turvallisuuskeskus Fimeasta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) STT:lle maanantaina. Fimealle on tullut joitakin haittavaikutusilmoituksia, joissa on kerrottu, että Astra Zenecan rokotteen saamisen jälkeen on herännyt epäilys jonkinlaisesta veritulpasta, mutta yhteyttä rokotteen ja verihyytymien välillä ei ole todistettu.

Tiistain tilanteen mukaan nämä maat ovat keskeyttäneet Astra Zenecan rokotteen käytön:

Tanska oli ensimmäinen maa, joka ilmoitti torstaina 11. maaliskuuta Astra Zenecan rokotteen laajamittaisen käytön väliaikaisesta lopettamisesta. Maa sanoi tämän olevan varotoimenpide rokotettujen veritulppariskin takia.

Islanti ja Norja kertoivat nekin Tanskan jälkeen samana päivänä rokotteen käyttötauosta. Norjassa päätös tehtiin, kun terveydenhoitoalan työntekijä oli kuollut aivoveritulppaan saatuaan Astra Zenecan rokotteen. Terveysviranomaisten mukaan mitään suoraa yhteyttä rokotteen ja kuoleman välillä ei kuitenkaan ollut osoitettu. Norjassa on AFP:n mukaan sattunut toinenkin vastaavanlainen tapaus.

Bulgaria keskeytti rokotteen käytön seuraavana päivänä perjantaina 12. maaliskuuta sen jälkeen, kun nainen oli kuollut saatuaan rokotteen. Ruumiinavauksessa selvisi, että kuoleman oli aiheuttanut sydänvika, eikä yhteyttä rokotteeseen löydetty.

Irlanti ja Hollanti laittoivat Astra Zenecan rokotteen väliaikaiseen käyttökieltoon sunnuntaina 14. maaliskuuta. Listaan liittyivät tämän jälkeen maanantaina Saksa, Italia, Ranska, Slovenia, Espanja ja Latvia. Myös Indonesia keskeytti rokotteen käytön.

Saksan terveysministeriö sanoi tarkempien tutkimusten olevan tarpeen Euroopassa raportoitujen veritulppatapausten jälkeen.

Jo aiemmin 8. maaliskuuta Itävalta oli hyllyttänyt yhden erän Astra Zenecan rokotetta, kun 49-vuotias sairaanhoitaja oli rokotteen saatuaan kuollut verenvuotohäiriöihin. Saman rokote-erän hylkäsivät myös Viro, Liettua, Latvia ja Luxemburg. Tätä erää oli AFP:n mukaan jaettu 17 maahan yhteensä miljoona annosta.

Myöhemmin myös Italian ja Romanian terveysviranomaiset kielsivät kyseisen erän käytön.

Italiassa Piemonten alue ehti keskeyttää rokotteen käytön kokonaan 14. maaliskuuta, ennen kuin käyttökielto laajeni seuraavana päivänä koko maahan. Piemontessa opettaja oli kuollut päivä sen jälkeen, kun hän oli saanut Astra Zenecan rokotteen.

Suunnitellut joukkorokotukset Astra Zenecan rokotteella on toistaiseksi peruttu esimerkiksi Thaimaassa. Samanlaisen päätöksen on tehnyt Kongon demokraattinen tasavalta.

Venezuela on ilmoittanut, ettei se aio käyttää tätä rokotetta asukkaidensa suojaamiseen koronavirukselta.

Astra Zeneca on kärsinyt rokotteeseensa kohdistuvien turvallisuusepäilyjen lisäksi myös muun muassa tuotanto-ongelmista johtuvista toimitusvaikeuksista, joiden takia Euroopan unionin maat ovat saaneet alkuperäistä lupausta paljon pienempiä rokote-eriä.