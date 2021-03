Halabjan kaasuiskussa kuoli noin 5 000 siviiliä maaliskuussa 1988.

Rasoul Khorramin (oik.) näyttelyssä rakettiromusta on tehty kukkaruukkuja. Näyttely avattiin tiistaina Halabjassa Irakin Kurdistanissa.­

Suomalaiskurdi Rasoul Khorramilla on Irakin Kurdistanissa koskettava taidehanke: kukkia rakettiruukkuihin.

”Näyttelyn viesti on tämä: maailma tarvitsee kukkia ja maailma tarvitsee rauhaa”, Khorram sanoo puhelimitse Halabjan kaupungista. ”Emme tarvitse enää aseita – riittää, riittää.”

Tiistaina avatulla näyttelyllä on synkät taustat. On kulunut tasan 33 vuotta siitä, kun diktaattori Saddam Husseinin johtaman Irakin joukot tekivät Halabjaan hirvittävän kaasuiskun.

Sinappi- ja muut myrkkykaasut tappoivat noin 5 000 siviiliä, joukossa paljon lapsia. Lisäksi tuhannet saivat vakavia vammoja. Halabjan kaasuisku oli historian pahimpiin kuuluvia kemiallisilla aseilla tehtyjä hyökkäyksiä.

”Halabjalaiset sanovat, että silloin me olimme yksin maailmassa”, Khorram kertoo. ”Halabjalaiset sanovat, että se oli kansanmurha, eikä kukaan ole korvannut heille.”

Rasoul Khorram on yhdessä toverinsa Frishte Alin kanssa kerännyt Halabjan alueelta raketin osia. Khorramin mukaan romu on peräisin maaliskuun 1988 hyökkäyksestä.

Rakettiromu on otettu uusiokäyttöön ruukkuina. Niihin on istutettu kukkia. Rakettiruukut on sijoitettu Halabjan muistomerkkiaukiolle, jonne asukkaat kokoontuvat tänäkin vuosipäivänä muistelemaan tapahtunutta.

Rakettiruukku-näyttely on Halabjan kaasuiskun muistomerkillä.­

Khorramin ja Alin näyttelyä ovat tukeneet Halabjan kaasuiskun uhrien järjestö ja Kurdien diasporakeskus.

Kurdien muutenkin vaikeassa historiassa Halabja on synkimpiä lukuja.

Kurdit ovat noin 35-miljoonainen kansa, joka asuu pääosin neljän valtion alueella. Nämä ovat Turkki, Irak, Iran ja Syyria.

Sodat, kapinat ja vainot ovat ajaneet miljoonia myös muualle maailmaan. Monesti kurdiryhmät ovat myös ottaneet keskenään yhteen.

Omaa valtiota kurdeilla ei ole koskaan ollut, mutta kurdit haaveilevat itsenäisestä valtiosta.

”Me haluamme rakentaa oman Kurdistanin”, Khorram sanoo. ”Se on kurdien unelma koko ajan.”

Helsinkiläinen Rasoul Khorram on syntyisin läntisen Iranin kurdialueelta paikkakunnalta nimeltä Oshnavieh.

Kurdeja yhdistää kurdin kieli ja oma kulttuuri. Valtaosa kurdeista on muslimeja, mutta vähemmistöinä on esimerkiksi kristittyjä ja juutalaisia.

Kurdien asuttaman alueen valtioille itsenäisyyspyrkimykset ovat punainen vaate.

Rasoul Khorram kertoo tuoreen esimerkin reaktioista, joita kurdien toiminta voi aiheuttaa.

”Kun paavi Franciscus matkusti Irakiin, Kurdistan julkaisi siitä postimerkin, ja monet turkkilaiset, iranilaiset ja arabit ovat siitä vihaisia.”

Paavi piti maaliskuun alussa messun Irakin Kurdistanin Erbilissä. Kurdialueella julkaistiin sen kunniaksi postimerkkiluonnoksia. Niistä yhdessä oli paavin kuva ja sen taustalla kartta suur-Kurdistanista, joka ulottuu neljän valtion alueelle.

Halabjan kaasuiskun seuraukset tuntuvat edelleen voimakkaina. Rasoul Khorram kertoo ystävänsä isästä, jolta kaasuisku vei näön.

Khorramin mukaan kaasuiskun seurauksiin kuuluu myös, että elossa olevat uhrit ovat koronaviruksen riskiryhmässä.

”Heistä moni on koronan aikana kuollut.”