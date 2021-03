Syrjintä on arkea Intian muslimeille, ja tilanne on pahentunut hindunationalistien valtakaudella.

Mumbai

Abde Mannan Yusuf kuuluu Mumbain kermaan. Hän on eläkkeelle jäänyt toimittaja, vauraasta perheestä, ja hänen vaimonsa on entinen korkeimman oikeuden tuomari. Hän tuntee päättäjät, ja päättäjät tuntevat hänet.

Tapaamme hänen kotinsa lähellä yksityiskerholla, Mumbain merkittävimmän krikettistadionin kyljessä. Vierestä kulkee kuulu rantabulevardi, jolta näkee auringon laskeutuvan Arabianmereen.

Mumbain rantabulevardi Marine Drive kulkee Wankheden krikettistadionin ohi.­

Garware Clubin kahviloista, viherpihasta, kuntosalista ja uima-altaasta pääsee nauttimaan noin 30 000 euron liittymismaksulla.

Luulisi, että tällaisen kerhon jäsenille aukeaisivat ovet mihin vain, mutta Intiassa on lasikatto, jota ei läpäise rahallakaan.

Abde Mannan Yusuf­

”Muutaman kivenheiton päässä on vielä ylellisempi klubi. Sinne muslimeilla ei ole asiaa”, Yusuf naurahtaa.

”Niin se vain on.”

Yusuf sanoo törmänneensä samaan muuriin ostaessaan asuntoa.

”Hinta oli sovittu välittäjän kanssa. Kaikki oli kunnossa, kunnes tapasin myyjän, joka sanoi, että hän ei voi myydä muslimille.”

Yusuf kertoo joutuneensa silmätikuksi myös esimerkiksi Mumbain lentoaseman lähtöselvityksessä matkalla tyttärensä luo Cambridgen yliopistoon.

”Passiani syynättiin pitkään, ja paikalle hälytettiin lisävoimia hätiin. Lentokoneeseen menevää muslimia pidetään potentiaalisena terroristina.”

Intiassa on noin 1,4 miljardia asukasta, joista yli 200 miljoonaa on muslimeja. Islam on maan toiseksi suurin uskonto hindulaisuuden jälkeen.

Mumbain metropolialueella muslimeja on suhteellisesti hieman enemmän, arviolta viidesosa paristakymmenestä miljoonasta asukkaasta.

Moskeijoita Mumbain Dharavissa, joka on maailman suurimpia slummeja.­

Pojat pesivät vuohta ennen sen teurastamista islamilaista id al-adha -juhlaa varten Mumbaissa viime elokuussa.­

Perustuslain mukaan Intia on sekulaari eli maallinen valtio, mutta todellisuudessa uskonto sekoittuu politiikkaan.

Kukaan ei virallisesti myönnä muslimien syrjintää esimerkiksi asuntomarkkinoilla, mutta myynti-ilmoituksissa käytetään kiertoilmaisuja. Esimerkiksi ”vain kasvissyöjille” raakkaa muslimit pois ostajien joukosta.

Apulaisprofessori Ghazala Jamil delhiläisestä Jawaharlal Nehrun yliopistosta kertoo, että muslimeja on syrjitty ja yksittäisiä väkivaltaisuuksia heitä kohtaan on ollut koko Intian itsenäisyyden ajan. Silti Jamil on monen muun asiantuntijan kanssa samaa mieltä, että tilanne on huonontunut viime vuosina.

Intiaa on johtanut vuodesta 2014 pääministeri Narendra Modin hindunationalistinen kansanpuolue (BJP), joka syrjäytti vallasta maallisemman kongressipuolueen (INC).

Pääministeri Narendra Modi puhui Intian itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa Delhin Punaisessa linnoituksessa viime elokuussa.­

”Nykyinen hallitus on tehnyt muslimeista toisen luokan kansalaisia. He ovat joutuneet vihakampanjoiden kohteeksi ja heidät on leimattu koronaviruksen superlevittäjiksi”, sanoo Jamil, joka on perehtynyt erityisesti musliminaisten asemaan.

Lue myös: Intiassa koronaviruksesta tuli uusi propaganda-ase muslimeja vastaan

Jamil on itsekin muslimi.

”Muslimivastaisuus näkyy kaikkialla. Korkeimmissa asemissa olevat ovat avoimesti vihamielisiä muslimeja kohtaan. Lainsäätäjät eivät edes yritä peitellä muslimivastaisuutta kysymyksissä, jotka koskevat uskonnonvapautta, asuinpaikkaa, avioitumista, koulutusta”, hän sanoo.

Muslimien syrjintä on Jamilin mukaan selvintä niin sanotulla lehmävyöhykkeellä eli Pohjois- ja Länsi-Intiassa. Nimitys tulee siitä, että lehmä on hinduille pyhä eläin. Hindunationalistit haluaisivat kieltää lehmien teurastamisen koko maassa, ja muslimien kimppuun on hyökätty naudanlihan syömisen tai pelkkien sitä koskeneiden huhujen takia.

Etelä-Intiassa muslimien kohtelu on parempaa, koska koulutustaso on etelän osavaltioissa korkeampi eivätkä muslimit ole taloudellisesti yhtä ahtaalla kuin pohjoisessa.

Mumbain esikaupungissa Mumbrassa pääkadun liikenne on sunnuntai-iltana täysin tukossa. Olemattoman kapeilla jalkakäytävillä tungeksii satoja naisia syynäämässä vaatteita, koruja ja taloustavaroita. Valtaosa on pukeutunut mustiin, pitkiin kaapuihin.

Hääsesonki on yhä käynnissä, koska kovat helteet eivät ole vielä alkaneet. Siksi kauppa käy vilkkaasti, eikä turvaväleistä piittaa kukaan.

Mumbran vajaasta 250 000 asukkaasta muslimien osuus on yli 80 prosenttia. Vastaavia köyhähköjä, hyvin tiheästi asutettuja muslimialueita on kaikissa Intian suurissa kaupungeissa.

Hijab-huiveja näyteikkunassa Mumbaissa.­

Mumbra oli myös Rabiya Bustanin koti, kunnes hän sai hyvän työpaikan ja muutti paremman elämän perässä pois toiseen esikaupunkiin, läheiseen Thaneen.

Bustani näyttää tyypilliseltä intialaiselta kaupunkilaisnaiselta. Hän on pukeutunut länsimaisiin vaatteisiin ja korkeakorkoisiin kenkiin.

Rabiya Bustani ystävänsä asunnossa Mumbrassa.­

”Jos sanon nimeni nopeasti, se muistuttaa hindunimeä. Kun uusi vuokraisäntäni näki koko nimeni, Rabiya Mohammed Ismail Bustani, hän pelästyi, ettei voi vuokrata asuntoa muslimille.”

Hyvä ystävä tarjoutui ottamaan vuokrasopimuksen omiin nimiinsä, mihin vuokraisäntä suostui. Alussa naapurit toivottivat tulokkaan sydämellisesti tervetulleeksi, mutta vähitellen naapurustossa levisi tieto, että nuori nainen on muslimi – vieläpä perheetön.

”Siitä alkoi juoruilu. Minut leimattiin prostituoiduksi ja huumekauppiaaksi”, Bustani sanoo.

Kun Bustani hankki auton, asuntokompleksin vartija tarkasti hänen mukaansa takakontin mennen tullen. ”Kenenkään muun autoa ei tarkastettu, mutta minun oletettiin kuljettavan huumeita”, Bustani väittää.

Eläinrakas Bustani otti väliaikaissijoitukseen hylätyn koiranpennun, johon naapuruston lapset ihastuivat. Lapset kävivät leikkimässä koiran kanssa, mutta se loppui, kun vanhemmille selvisi, että lapset viettävät aikaansa muslimin kanssa.

”Teen osani isänmaani puolesta. Autan ihmisiä ja eläimiä uskonnosta riippumatta. Vietän mielelläni kaikkien uskontojen pyhäpäiviä. Miksi minua ei pidetä kelpona intialaisena?”

Sydänvaivoista kärsinyt Bustani sai sydänkohtauksen, minkä syynä hän pitää pitkään jatkunutta kyttäämistään ja kiusaamistaan.

Bustani oli singaporelaisen huonekaluyrityksen edustaja Intiassa. Hän suunnitteli ja myi sisustusratkaisuja hotelleihin ja muihin julkisiin tiloihin ympäri maata. Sairaus ja majoitusalan vaikeudet korona-aikana johtivat lopulta siihen, että häneltä loppuivat työt ja hän muutti pois. Nyt hän etsii uutta kotia ja joutuu ehkä jälleen tyytymään Mumbraan.

”Mumbran kaltaisilla alueilla ei ole hyviä kouluja, ei leikkikenttiä, ei julkisin varoin järjestettyä toimintaa, ei kunnon sairaaloita. Rahat ohjataan muiden alueiden ylläpitoon ja kehittämiseen.”

Hindujen ja muslimien konfliktit eivät ole lainkaan uusi asia Intiassa. Taustalla on Brittiläisen Intian itsenäistyminen ja jakautuminen vuonna 1947 hinduenemmistöiseksi Intiaksi ja muslimienemmistöiseksi Pakistaniksi, josta myöhemmin irtautui Bangladesh.

Jakautuminen johti muslimien pakolaisvirtaan Intiasta Pakistaniin ja hindujen Pakistanista Intiaan. Joukkopaon arvioidaan aiheuttaneen jopa kahden miljoonan ihmisen kuoleman.

Siitä lähtien hindujen ja muslimien välillä on syntynyt verisiä yhteenottoja, isommin viimeksi helmikuussa 2020 Delhissä. Tuolloin kuoli yli 50 ihmistä, enimmäkseen muslimeja.

Hindujen iskulauseita huutaneet miehet hakkasivat muslimi Mohammad Zubairia, 37, uuteen kansalaisuuslakiin liittyvissä levottomuuksissa Delhissä viime vuoden helmikuussa.­

Delhin väkivaltaisuuksiin johtivat niin sanottua kansalaisuuslakia koskevat protestit ja vastaiskut.

Lain seurauksena miljoonat ennen vuotta 2015 luvattomasti Intiaan muuttaneet naapurimaiden pakolaiset saavat Intian kansalaisuuden nopeutetulla menettelyllä. Laki koskee kaikkia muita uskontokuntia paitsi muslimeja.

Lue myös: HS-analyysi: Hindut ja muslimit tappavat toisiaan Delhin kaduilla, ja siitä voi syyttää pääministeri Modin pyrkimystä tehdä Intiasta hinduvaltio

Mielenosoittajajoukko erottui Intian lipun läpi Jamiat Ulama-i-Hind-muslimijärjestön kokoonkutsumana Mumbaissa helmikuussa 2020. He vastustivat uutta kansalaisuuslakia.­

Viime vuosikymmeninä kuolonuhrien määrä hindujen ja muslimien välisissä yhteenotoissa on kahdesti noussut tuhansiin.

Vuonna 1992 hindunationalistit tuhosivat Baburin moskeijan Ayodhyassa Uttar Pradeshin osavaltiossa. Moskeija oli ollut pitkään kiistakapulana, koska moni hindu uskoo, että sen paikalla oli alun perin hindutemppeli. Moskeijan tuhoaminen johti ympäri Intiaa kahakoihin, joissa kuoli yhteensä noin kaksituhatta ihmistä, suurin osa muslimeja. Noin puolet kuolonuhreista kirjattiin Mumbaissa.

Intian korkein oikeus hyväksyi hindutemppelin rakentamisen tuhotun moskeijan paikalle vuosikausien pohdinnan jälkeen toissa syksynä, ja viime kesänä pääministeri Modi muurasi uuden temppelin peruskiven.

Vuonna 2002 hindupyhiinvaeltajat olivat palaamassa juuri Ayodhyasta, kun heidän junansa syttyi tuleen Godhran asemalla Gujaratin osavaltiossa ja 59 ihmistä kuoli. Tulipalon syttymisestä syytettiin muslimeja, ja seuranneissa yhteenotoissa kuoli noin 2 000 ihmistä, suurin osa muslimeja. Tutkimuksissa selvisi myöhemmin, että junapalo oli onnettomuus.

Poliisi tutki palanutta junanvaunua Godhran asemalla Gujaratissa helmikuussa 2002.­

Gujaratin osavaltiojohtoa syytettiin mellakoiden hiljaisesta hyväksymisestä. Tämän takia Yhdysvallat asetti Gujaratin silloiselle pääministerille vuosia kestäneen maahantulokiellon.

Hän oli Narendra Modi, ja hänen suosionsa vain kasvoi. Hänen puolueensa BJP omaksui entistä kovemman linjan hindunationalismiinsa.

Yksityiskerholla Mumbaissa Abde Mannan Yusuf esittää synkän arvion.

”Vuoden kuluttua Intiassa voi olla sisällissota”, hän toteaa koruttomasti.

Lausuntoa voi pitää heittona, mutta Yusufilla on ennustajan kykyä: Hän on saanut lähipiirissään lisänimen ”Bombayn oraakkeli” veikattuaan vaalitulokset jo pitkään niin oikein.

Yusuf uskoo, että viime vuoden lopulla alkaneet Intian maanviljelijöiden mielenosoitukset laajenevat vieläkin suuremmaksi protestiliikkeeksi, joka lopulta johtaa Modin hallituksen kannattajien ja vastustajien taisteluun.

Lue myös: Intian maanviljelijöiden protestiliike laajenee, Delhin mielenosoitus äityi väkivaltaiseksi yhteenotoksi