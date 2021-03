Hollanti järjestää parlamenttivaalit vaikeassa tautitilanteessa. Äänestää voi esimerkiksi pyörällä ja autossa.

Amsterdam

Amsterdamilainen Iris Maher on juuri tehnyt jotain ainutlaatuista. Hän on pyöräillyt suoraan äänestyskoppiin Hollannin parlamenttivaaleissa.

”Oli hauskaa kokeilla tätä. Minulle oli tärkeää, että voi äänestää hyvin ilmastoidussa isossa tilassa. Järkeilin, että jos paikalle pääsee pyörällä, niin tuskin se kovin ahdas voi olla”, Maher sanoo äänestyksen jälkeen.

Iris Maher halusi kokeilla pyörällä äänestämistä maanantaina Amsterdamissa. Maher sanoi valinneensa vihreän vasemmiston, sillä on tyytymätön nykyhallituksen linjaan.­

Pyörä-äänestyspiste on pystytetty Amsterdamin RAI-messuhalliin. Yhtä kaistaa voi ajaa sisään, ja pyörää taluttaen voi edetä virkailijoiden kopin kautta äänestämään. Pyörän voi jättää äänestyksen ajaksi kunkin kopin vieressä olevaan telineeseen.

Samassa isossa messuhallissa voi myös äänestää drive in -malliin. Auton viereen tuodaan äänestyskoppi ja uurna. Äänen voi antaa nousematta autosta.

Amsterdamin messukeskuksessa voi äänestää autossa. Vaalirauhaa suojaa äänestyskoppi, joka tuodaan auton viereen.­

Hollanti on yksi niistä maista, jotka päättivät järjestää parlamenttivaalit keskellä koronapandemiaa. Jotkut maat ovat päättäneet siirtää vaalit. Esimerkiksi Suomessa kuntavaalit lykättiin huhtikuulta kesäkuulle.

Tuorein esimerkki pandemiavaaleista saatiin viime viikolla Saksasta, jossa järjestettiin kahdet osavaltiovaalit. Valtapuolue CDU kärsi tappion, ja vihreät menestyivät.

Vaalien järjestäminen pandemian aikana vaatii monenlaisia uusia keinoja. Yksi innovaatioista on pyörä- ja autoäänestäminen. Lisäksi Hollannissa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön kirjeäänestys yli 70-vuotiaille.

Äänestysaikaa on pidennetty. Osa äänestyspaikoista avattiin jo maanantaina, kun varsinainen vaalipäivä on keskiviikkona.

Vaalitoimikunnan projektikoordinaattorin Wim Groenin mukaan äänestyksessä on huomioitu erityisesti tuuletus ja tilan käyttö. Äänestyskopit desinfioidaan joka käyttäjän jälkeen, ja jokaiselle annetaan uusi kynä.

Vaalijärjestelyistä vastaava projektikoordinaattori Vim Groen piti messukeskusta oivana äänetyspaikkana.­

”Messuhallissa äänestetään nyt ensimmäistä kertaa. Lisäksi ympäri kaupunkia on pystytetty telttoja. Moni aiempi äänestyspaikka, kuten koulut ja vanhainkodit, on jouduttu pitämään kiinni.”

”Odotamme, että pyörä-äänestys on hyvin suosittua.”

Hollannin parlamenttivaaleissa äänestyslipuke on valtava paperi, jossa on 37 eri puolueen ehdokkaat. Steven Visser on juuri saanut avattua jättipaperin autonsa ratin eteen ja löytää etsimänsä.

Äänestyslipuke tiputetaan roskapöntön oloiseen muoviseen säiliöön, joka on helppo kärrätä auton viereen.

”Tämä tapa tuntui turvalliselta”, Visser sanoi.

Steven Visser tuli äänestämään heti maanantaina, että saa ”hoidettua vaalit pois alta”. Autopiste toimi hänen mielestään hyvin.­

Visser kertoo äänestäneensä jo pitkään vasemmiston ehdokkaita, ja aikovansa tehdä niin nytkin. Vaikka hän ei kannatakaan pääministeri Mark Rutten keskustaoikeistohallitusta, koronatoimien hoito on hänen mielestään ollut hyvää.

”He yrittävät parhaansa vaikeassa tilanteessa.”

Amsterdamin yliopiston poliittisen viestinnän professori Claes de Vreese on seurannut vaaleja suurella mielenkiinnolla. Valtaosa puolueista jätti kokonaan kasvokkaisen kampanjoinnin väliin. Lisäksi vaalien järjestämisessä on aivan uudenlaisia haasteita.

”Käynnissä on suuri ihmiskoe, jollaista ei ole ennen nähty”, hän luonnehtii.

De Vreesen mukaan pandemiavaalien vaikutus näkyy esimerkiksi siinä, ettei mikään puolue ole saanut muita vaaliteemoja esiin ”pandemiapeiton alta”.

Pyöräilijät jonottivat maanantaina varhennetusti avatuille äänestyspisteille Amsterdamissa.­

”Ilmastonmuutos, kuumentuvat asuntomarkkinat tai sosiaaliasiat. Mikään ei ole oikein noussut puheenaiheeksi. Ei lopulta edes pandemia tai se, miten tästä jatketaan eteenpäin. Kampanjat ovat edenneet teemaa etsiessä.”

Vaalien siirtoa pohdittiin vielä syksyllä, mutta silloin tautitilanne näytti paremmalta. De Vreesen mukaan myöhemmin keskustelua ei juuri enää käyty.

”Jo järjestelyiden takia vaalipäivää olisi pitänyt muuttaa kuukausia etukäteen.”

Vaalien siirto olisi voinut De Vreesen mukaan näyttää pahalta myös Rutten valtapuolueen VVD:n näkökulmasta.

”Pandemian aikana hallitus on ottanut paljon valtaa ja vaikuttanut merkittävästi ihmisten arkeen. Vaalien siirto olisi voinut vahvistaa äänenpainoja, joiden mukaan valtaapitävät haluavat takertua valtaan.”

Vaalien ennakkosuosikki, pääministeri Mark Rutte vastasi maaliskuussa tv-väittelyn kysymyksiin.­

Lopulta vain kärkkäin oikeistopopulistipuolue Forum voor Democratie (Foorumi demokratialle) on nostanut pandemiavaalien ongelmat teemakseen.

Yksi kiistakysymyksistä koskee kirjeääniä, joita Hollanti kokeilee nyt ensi kertaa. Kirjeäänestystä testattiin De Vreesen mukaan jo ennalta, ja silloin kymmenen prosenttia testiäänestäjistä ei onnistunut prosessin kaikissa vaiheissa.

Kun maanantaina varsinaisia kirjeääniä alettiin laskea, huomattiin, että osassa oli ongelmia.

”On mahdollista, että Foorumi demokratialle -puolue voi käyttää kirjeääniä vaalituloksen kyseenalaistamiseen, hieman Trumpin tapaan. Se kertoo kuitenkin enemmän heidän poliittisesta ahdingostaan, joka on näkynyt kannatuskyselyissä.”

Yvette Jansen saapuu messukeskukseen tervehtimään työkavereitaan. Jansen on töissä messukeskuksen tapahtumapuolella, mutta ei ole käynyt työpaikallaan vuoteen. Samalla hän pyöräilee äänestämään.

”Olen ylpeä, että saimme tämän järjestymään. Uskon täysin, että äänestys voidaan hoitaa turvallisella tavalla”, Jansen sanoo.

Yvette Jansen tarkisti ehdokkaidensa verkkosivut ennen äänestyspäätöstä. Jansen kannattaa pääministeripuoluetta.­

Jansen äänesti pääministeri Rutten puoluetta. Hän on tyytyväinen talousliberaaliin linjaan, mutta toivoo tällä kertaa, että koalitioon tulisi myös vahvemmin sosiaalidemokraattista otetta. Jansenille tärkeitä teemoja ovat muun muassa koulutus ja sosiaaliasiat.

”Rutte on tehnyt hyvää työtä”, hän sanoo.

Kannatuskyselyjen mukaan pääministeri Ruttella on hyvä mahdollisuus pitää asemansa. Uuden kauden myötä hänestä tulisi Hollannin pisimpään istunut pääministeri, ja yksi pitkäaikaisimmista vallanpitäjistä Euroopassa.

Ruttea on myös kutsuttu teflonpääministeriksi, sillä hän on selvinnyt kuin ihmeen kaupalla kriiseistä ja skandaaleista lähes kuivin jaloin.

Tuorein poliittinen skandaali johti hallituksen eroon tammikuussa. Viranomaiset perivät tuhansilta vanhemmilta lastenhoitoetuuksia takaisin perusteetta. Moni perheistä oli maahanmuuttotaustainen, ja jättimäiset perintävaatimukset veivät perheitä vararikkoon.

Hallitus erosi, mutta Rutte jatkoi toimitusministeristön pääministerinä.

Hollanti ei ole myöskään loistanut Euroopan mallioppilaana koronatoimissaan. Tartuntatilanne on edelleen paha, ja yhteiskunnan sulkua pidennettiin juuri. Myös ulkoliikkumiskielto on voimassa. Rokotukset aloitettiin viimeisenä EU-maista.

De Vreesen mukaan Rutte on onnistunut luovimaan koronatoimiarvostelussa pitkän poliittisen kokemuksensa turvin.

”Hän on korostanut joka välissä olevansa vastuussa kokonaiskuvasta. Yksityiskohtiin liittyvät kysymykset ja arvostelut hän on ohjannut ministerikollegoille.”

Rutte on tehnyt yhteistyötä sekä oikeiston että vasemmiston kanssa.

”Hän ei ole koskaan ollut vahvan ideologinen siitä, mihin suuntaan maata pitäisi viedä, vaan pikemminkin luovinut. Arvostelijat sanovat, ettei hänellä ole selkärankaa, toiset arvostavat hänen kykyään mukautua”, De Vreese kuvaa.

”Tilanne on lähes skitsofreeninen. Meillä on erittäin suosittu pääministeri maassa, joka ei ole menestynyt pandemian torjunnassa. Ja joka ei edes juuri kampanjoi.”

Vaalituloksen luotettavuudelle olisi De Vreesen mukaan tärkeää, että äänestysprosentti pysyisi suunnilleen edeltävien vaalien tasolla.

Äänestäjien profiili voi vaikuttaa tulokseen. Kirjeäänien suosio voi esimerkiksi lisätä vanhusväestön osallistumista.

”Oikeisto- ja populistipuolueiden suosioon vaikuttaa taas paljon se, saavatko he ydinjoukkonsa vaalipäivänä uurnille äänestämään.”

Hollannin parlamenttivaaleissa autoilija saa omat ohjeet autoäänestämiseen. Autossa pitää olla yksin, henkilöpaperit pitää luovuttaa haaviin.­