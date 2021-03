Samaa sukupuolta olevien avioliiton kieltäminen on perustuslain vastaista, linjasi japanilaistuomioistuin

Tuomioistuin totesi, että seksuaalinen suuntautuminen on sukupuolen tai rodun tavoin asia, jota ei voi itse valita.

Japanissa tuomioistuin on linjannut samaa sukupuolta olevien avioliiton kieltämisen olevan perustuslain vastaista. Taustalla on yli kymmenen samaa sukupuolta olevan parin aloittamat oikeusjutut, joissa he syyttävät hallitusta syrjinnästä.

Ensimmäinen ratkaisu annettiin Sapporon kaupungissa, ja se luo painetta lainsäätäjille muuttaa nykyisen lain tulkintaa. Ennakkotapaus on herättänyt riemua kampanjoitsijoiden keskuudessa.

Tuomioistuimen mukaan se, etteivät samaa sukupuolta olevat parit hyödy edes osittain avioliiton laillisista vaikutuksista on perustuslain vastaista, sillä perustuslaki takaa kaikille ihmisille tasa-arvoisen aseman lain edessä.

Asianomistajat olivat vaatineet myös miljoonan jenin (noin 7 700 euron) korvauksia henkilöä kohti. Vaatimus korvauksesta ei kuitenkaan mennyt tuomioistuimessa läpi, sillä tuomioistuin arveli lainsäätäjillä olleen vaikeuksia säätää lakia asiasta, joka on ollut parlamentaarisen keskustelun aiheena vasta viime vuosien ajan.

Japani on ainoa G7-maa, joka ei tunnusta samaa sukupuolta olevien avioliittoja.

Tuomioistuimen päätöksessä todettiin, että seksuaalinen suuntautuminen on sukupuolen tai rodun tavoin asia, jota ihmiset eivät voi itse valita. Muotoilu sai ihmiset oikeustalon ulkopuolella juhlimaan.

Japanissa on käytössä jonkinlaisia keinoja suojella seksuaalivähemmistöjä, mutta silti monet kohtaavat syrjintää. Samaa sukupuolta olevilla pareilla voi olla vaikeuksia löytää yhteistä vuokra-asuntoa ja heiltä saatetaan kieltää sairaalavierailut.

Viime marraskuussa sanomalehti Yomiuri teetti kyselyn, jonka mukaan lähes kaksi kolmannesta japanilaisista kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliittojen sallimista. Vastustajia on reilu kolmannes.

1940-luvulla sodan jälkeen säädetyssä perustuslaissa viitataan avioliittoon ”molempien sukupuolten” välisenä ja yhteiseen suostumukseen perustuvana sopimuksena. Hallitus on todennut, ettei laki näin ollen ole ennakoinut samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Asianomistajien asianajajat ja monet muut lainopilliset asiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että muotoilun tarkoitus on ainoastaan estää pakkoavioliitot ja taata tasa-arvo tulevien puolisoiden välillä.

Historiallisesti Japani on suhtautunut homoseksuaalisuuteen suvaitsevaisesti, ja feodaaliajan samuraisotilailla on dokumentoitu olleen miesrakastajia. Teollistumisen myötä maa kuitenkin omaksui länsimaisia ennakkoluuloja.

Vaikka tilanne on erityisesti tietyillä alueilla parantunut, syrjintää tapahtuu edelleen. Yksi oikeusjuttujen asianomistajista kuoli epäiltyyn aivoverenvuotoon tammikuussa. Uutistietojen mukaan tämän kumppanille ei kerrottu, mikä on vialla, koska kumppani ei ollut lain silmissä lähiomainen.