”Suora hyökkäys elämäntapaamme vastaan”, Nebraskan kuvernööri kommentoi Coloradon lihatonta päivää.

Yhdysvaltain keskiosissa sijaitsevat naapuriosavaltiot Colorado ja Nebraska ovat ajautuneet omalaatuiseen nokkapokkaan, koska niiden kuvernööreillä on eriävät käsitykset lihattomasta ruokavaliosta. Lihaselkkauksesta kertoi muun muassa yhdysvaltalaislehti The New York Times tiistaina.

Rähinä alkoi vastikään, kun Coloradon kuvernööri Jared Polis julisti maaliskuun 20. päivän eli ensi lauantain lihattomaksi päiväksi (engl. MeatOut Day).

Polisin suositus on vain ele, joka ei velvoita ketään muuttamaan ruokavaliotaan, mutta naapuroivan Nebraskan kuvernööri Pete Ricketts tulistui.

”Kyseessä on suora hyökkäys meidän elämäntapaamme vastaan”, Ricketts sanoi maanantaina lehdistötilaisuudessa, jonka hän oli kutsunut koolle omahalaiseen lihakauppaan.

Vastavetona Ricketts julisti maaliskuun 20. päivän lihansyöntipäiväksi (Meat on the Menu Day).

Kärhämää on omiaan lietsomaan, että karjatalous ja lihantuotanto ovat Nebraskassa miljardibisneksiä. Sitä se on tosin myös Coloradossa, jossa maatalousyrittäjät eivät ole kuvernööriä kiitelleet.

Demokraatti Polisin ja republikaani Rickettsin verbaalisessa mittelössä on myös puoluepoliittinen ulottuvuus. Colorado on demokraattiosavaltio, kun taas Nebraska on tukevasti republikaanien hallussa.

Colorado on väestöltään Suomen kokoinen, noin 5,8 miljoonan asukkaan osavaltio. Nebraska on vähäväkisempi noin 1,9 miljoonalla asukkaallaan.

Coloradon kuvernööri Jared Polisi vieraili presidentti Donald Trumpin luona Washingtonissa toukokuussa 2020.­