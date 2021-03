Suomi on toistaiseksi keskeyttänyt Myanmarin sotilashallinnon kanssa tehtävän kehitysyhteistyön.

Suomi harkitsee, onko kehitysyhteistyötä mahdollista jatkaa Myanmarin kanssa, kertoo ulkoministeriö tiedotteessaan.

Kehitysyhteistyön rahoitusta ei ohjata asevoimien hallinnoimaan valtionbudjettiin eikä asevoimien asettamalle poikkeusajan hallinnolle. Suomi on toistaiseksi keskeyttänyt hallinnon kanssa tehtävän yhteistyön, eikä yhteistyökumppaneille ole tehty maksatuksia vallankaappauksen jälkeen.

”Suomi on tukenut demokratiakehitystä Myanmarissa kestävien periaatteiden mukaisesti luotettavien kumppaneiden kautta. Mikäli järjestöjen toimintaedellytykset maassa säilyvät, on kehitysyhteistyötä mahdollista jatkaa. Edellytyksenä on se, että työmme tuloksista hyötyvät Myanmarin ihmiset”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaan­kauppaministeri Ville Skinnari (sd) tiedotteessa.

Myanmar on ollut Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaa vuodesta 2012. Viime vuosina tukea on maksettu noin 16 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi tukea on ohjattu maahan myös muiden tukimuotojen, kuten humanitaarisen avun kautta.

Asevoimat kaappasivat vallan Myanmarissa helmikuun alussa. Vallankaappaus on saanut ihmiset kaduille osoittamaan mieltään, mihin sotilasjuntta on vastannut väkivaltaisin keinoin.

Myanmarin ihmisoikeuksista YK:lle raportoiva Thomas Andrews totesi maaliskuussa, että Myanmaria hallitsee ”laiton murhahallinto”, joka on syyllistynyt lukuisiin ihmisoikeusrikoksiin kuten murhiin, sieppauksiin, vainoon ja kidutukseen.

Ainakin 138 mielenosoittajaa on surmattu helmikuun alusta lähtien.

Yhdysvallat on asettanut pakotteita useille vallankaappaukseen osallistuneille kenraaleille. Myös Euroopan unioni valmistelee pakotteita sotilasjohtoa vastaan. Ulkoministeriön mukaan Suomi tukee pakotteiden asettamista.

”Pakotteet tulee kohdentaa tarkasti, jotta ne eivät lisää siviiliväestön kärsimystä. Suomi kantaa huolta siitä, että Myanmarin inhimillinen kehitys ei ottaisi taka-askeleita”, toteaa Skinnari.