Ulkomaat | Internet

Venäjä alkaa vaatia uusiin älypuhelimiin venäläisiä sovelluksia vaihtoehdoksi Facebookille ja Instagramille

Taustalla on vuonna 2019 säädetty laki, joka on osa Venäjän johdon ”suvereeni internet” -strategiaa. Osana sitä on viime vuosina säädetty useita internetiä rajoittavia lakeja.

Ihmiset katsoivat älypuhelimen ruutua näyttelyssä nimeltä Superputin UMAM-taidemuseossa Moskovassa joulukuussa 2017.­

Moskova Kaikissa Venäjällä myydyissä uusissa älypuhelimissa, taulutietokoneissa ja älytelevisioissa pitää huhtikuun alusta alkaen olla joukko venäläisiä sovelluksia. Taustalla on vuonna 2019 säädetty laki, joka on osa Venäjän johdon ”suvereeni internet” -strategiaa. Osana sitä on viime vuosina säädetty useita internetiä rajoittavia lakeja. Parhaiten ”suvereeni internet” tunnetaan hankkeesta, jonka avulla Venäjä sanoo voivansa halutessaan irrottaa maan globaalista internetistä. Huhtikuun alussa astuva sovelluslaki on osa pehmeämpää keinovalikoimaa. Se on yksi keino, jolla Venäjän johto yrittää houkutella venäläisiä pois yhdysvaltalaisista sosiaalisen median palveluista, kuten Facebookista, Twitteristä ja Instagramista. Venäjällä myytävissä Applen laitteissa pitää siksi vastaisuudessa olla 14 venäläistä sovellusta. Mukana ovat muun muassa Yandex-yhtiön selain ja karttapalvelu, Mail.ru-yhtiön sähköposti sekä sosiaalisen median palvelut VKontakte ja Odnoklassniki. Ainakin alkuun venäläiset sovellukset ovat laitteissa vaihtoehtoina, jotka voi poistaa. Se vahvistui tällä viikolla, kun venäläislehti Vedomosti kertoi Applen taipuneen Venäjän viranomaisten kanssa asiasta kompromissiin. Apple alkaa tarjoja venäläisten sovellusten lataamista uusiin puhelimiin. Venäjän viranomaiset yrittävät kuitenkin panna nettiä kuriin myös kovilla otteilla. Viime aikoina kohteena on ollut erityisesti pikaviestipalvelu Twitter. Venäjän viranomaisten mukaan se ei suostu poistamaan Venäjän laittomaksi julistamaa materiaalia, kuten yllyttämistä itsemurhaan, ääriliikkeiden viestejä, tietoa huumeista ja jopa lapsipornoa. Kriitikoiden mukaan Venäjä haluaisi kuitenkin etupäässä rajoittaa opposition mahdollisuutta käyttää Twitteriä. Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin palattua Venäjälle viranomaiset ovat vaatineet Twitteriä lisääntyneessä määrin poistamaan mielenosoituksista kertovia twiittejä. Viime viikolla viranomaiset ilmoittivat alkavansa hidastaa Twitterin toimintaa Venäjällä. Maanantaina viestintävirasto Roskomnadzorin varajohtaja Vadim Subbotin ilmoitti uutistoimisto Interfaxille, että virasto voi estää pääsyn Twitteriin kuukauden päästä, ellei yhtiö suostu sen vaatimuksiin. Tiistaina taas selvisi, että Roskomnadzor on vaatinut Twitteriä sulkemaan MBH Media -uutissivuston tilin. Roskomnadzorin mukaan entisen oligarkin Mihail Hodorkovskin MBH Media on julkaissut materiaalia Avoin Venäjä -järjestöltä, jonka Venäjä on julistanut ”haitalliseksi organisaatioksi”. Internet on ollut Venäjällä pitkään varsin vapaa, toisin kuin vallanpitäjien kontrolloima televisio. Viime aikoina videopalvelu Youtubesta onkin tullut yksi tärkeimmistä uutislähteistä nuorille. Lue lisää: Kun Youtube-tähti Juri Dud puhuu hivistä tai Stalinista, muukin Venäjä puhuu – Youtube hermostuttaa Venäjällä jo vallanpitäjiäkin Lue lisää: Venäläisnuoret suhtautuvat aiempaa selvästi kriittisemmin Putiniin: ”Maaginen imago on kadonnut” Navalnyilla oli oma suosittu Youtube-kanavansa, mutta monet muutkin tunnetut videobloggarit tekevät laajalle leviäviä kriittisiä videoita. Venäjällä ovatkin lisääntyneet arvailut, että Twitterin jälkeen viranomaiset yrittävät ottaa kohteekseen nettijätti Googlen omistaman Youtuben. Venäjä on tiukentanut internetiä koskevia lakeja laajalla rintamalla osana yleistä otteiden kiristämistä. Isojen nettiyhtiöiden lisäksi kohteina ovat olleet kansalaiset. Viime vuoden lopulla Venäjä esimerkiksi sääti lain, jonka mukaan kunnianloukkaus internetissä on rikos. Kansalaisiin kohdistuneita lakeja onkin käytetty. Nettijätit sen sijaan ovat itse päättäneet, mihin Venäjän hallinnon vaatimuksiin ne suostuvat. Venäjä on esimerkiksi vaatinut niitä säilyttämään venäläisiä koskevan käyttäjädatan Venäjällä, mihin yhtiöt eivät ole suostuneet. Uhattujen rajoitusten toimivuuskin on epäselvää, sillä Venäjällä vpn-palvelut ovat suosittuja. Venäjän viranomaiset eivät onnistuneet sulkemaan pikaviestipalvelu Telegramia. Kun viranomaiset olivat viime viikolla kertoneet ryhtyvänsä hidastamaan Twitteriä, monien viranomaisten verkkosivut kaatuivat tai toimivat huonosti. Viranomaisten mukaan asioilla ei ollut yhteyttä ja ongelmat johtuivat laitevioista, mutta monet asiantuntijat epäilivät ”suvereenin internetin” testauksen epäonnistuneen.