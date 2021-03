Suomen Birdlifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen epäilee, ettei liimapyynti lopu tuomioistuimen kieltoon. ”Tuomioiden jälkivalvonta on usein puutteellista”, hän sanoo.

Euroopan unionin tuomioistuin on kieltänyt lintujen pyytämisen liima-ansoilla, kertoo uutistoimisto Reuters.

EU-tuomioistuin linjasi keskiviikkona, että perinteinen ranskalainen menetelmä on laiton, eikä valtion tule sallia sitä.

Ranska on EU:ssa ainoa maa, joka sallii lintujen pyytämisen liima-ansoilla, vaikka EU kielsi menetelmän jo yli neljäkymmentä vuotta sitten 1979.

Varsinkin Ranskan eteläosissa on ollut tapana pyydystää lintuja levittämällä liimaa esimerkiksi puun oksille, johon linnut jäävät jaloistaan kiinni.

Linnunsuojeluliitot ovat vastustaneet käytäntöä pitkään ja pitäneet sitä julmana menetelmänä menneestä maailmasta.

Kansainväliset luonnonsuojelujärjestöt iloitsivat EU-tuomioistuimen päätöksestä, mutta Suomessa sen käytännön vaikutukseen suhtaudutaan pienin varauksin.

Suomen lintuyhdistysten ja -harrastajien keskusjärjestön Birdlifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen pitää tuomioistuimen päätöstä edistysaskeleena pitkässä ja hitaassa prosessissa.

”Ranska joutuu nyt tekemään muutoksia lainsäädäntöönsä, mutta tuomioiden jälkivalvonta on usein puutteellista, joten liimapyynti tuskin loppuu vieläkään”, Toivanen kommentoi.

”EU on ollut tehoton puuttumaan asiaan niin, että liimapyydystys saataisiin loppumaan. Sillä ei ole valtaa määrätä niin voimakkaita sanktioita, että jäsenmaat voisivat olla välittämättä kielloista ja tuomioista.”

Toivasen mukaan lintujen liimapyynti on yleistä Ranskan lisäksi muissakin Välimeren maissa. Pikkulintuja on helppo saada kiinni liima-ansoilla. Osa linnuista pyydetään varta vasten houkutuslinnuiksi.

Toivasen mielestä liimapyynti on aiheellista kieltää jo siksi, että kyseessä on valikoimaton pyyntimenetemä.

”Mikä tahansa lintu voi jäädä pyydykseen. Välimeren maissa on pyydetty myös rauhoitettuja lajeja, joita ei saisi EU:ssa ollenkaan metsästää.”

Ranska on sallinut liimapyynnin asetuksella vuodesta 1989, kunhan metsästys on valikoivaa, hallittua ja tapahtuu rajoitetuissa määrin. Metsästystapaa on puolustettu pitkillä perinteillä ja osana ranskalaista kulttuuria.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kielsi kiistellyn metsästysmenetelmän väliaikaisesti viime vuonna. Macronin määrämää keskeytystä edelsi Euroopan komission Ranskalle antama varoitus.